Q uelques fiches pratiques pour utiliser au mieux les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour sa formation. Attention ! Ce n'est pas si simple d'exploiter ces instruments bien qu'ils soient grand public ! Le but poursuivi c'est de collecter les justes informations, de les confronter et de les valider afin d'assurer au mieux son auto apprentissage en ligne. Ce n'est pas nécessairement la finalité du GAFAM ou assimilé, propriétaire du réseau social. Voyons comment s'y prendre.

Profitons du web et des réseaux sociaux

Pour se construire une solide formation et ce quel que soit le sujet, le web est bien évidemment la ressource à privilégier.

Encore faut-il apprendre à se repérer dans ce grand foutoir qu'est devenu le web, aujourd'hui où l'excellence côtoie l'insignifiance et où l'altruisme le plus pur est concurrencé par le merchandising le plus débridé.

Il en est de même pour la très large majorité des réseaux sociaux devenus au fil du temps des sphères d'influence visant d'autres finalité que le pur partage d'informations.

Alors comment s'y prendre ?

L'idée, c'est de ne pas hésiter à explorer les pistes contre-intuitives pour remettre en question des idées reçues. L'école ne nous a pas appris cette façon de procéder. Elle nous a plutôt habitué à ingérer des démonstrations toutes prêtes sans jamais se poser la question du pourquoi.

Ces habitudes sont pernicieuses dans le cadre d'une autoformation en ligne et il faut rapidement les questionner.

Sur le plan pratique, on n'oubliera pas que les principaux acteurs du web, tels que Google, Yahoo, Microsoft (Bing), Facebook ou Twitter, pour ne citer que ceux-ci, sont des entreprises commerciales dont les intérêts ne sont pas nécessairement identiques aux nôtres.

Et si on se posait la question du "Pourquoi ?"

En fait, et c'est vrai pour les moteurs de recherche comme pour les réseaux sociaux, l'affichage publicitaire tout comme la collecte des données sont des paramètres de classement privilégiés. Ne nous méprenons pas les propriétaires de ces outils, moteurs de recherche ou réseaux sociaux, ne sont pas des organisations philanthropes, mais bien des entreprises commerciales !

Il y a peu encore, Linkedin ne donnait pas autant de valeurs à ces critères, et notre "fil" d'information était relativement intéressant par défaut. Ce n'est plus le cas. Il faut donc apprendre à fouiller plus avant, et à filtrer ses relations pour dénicher les informations pertinentes qui existent toujours, aucun doute à ce sujet.

On prendra aussi conscience que la Wikipédia n'est pas l'encyclopédie universelle qu'elle prétend être, ou encore que les MOOCs ne sont pas non plus la solution miracle de l'auto-apprentissage. C'est en parfaite connaissance de cause, et en pleine possession de notre capacité de jugement, que nous utiliserons au mieux ces outils de prospection et de veille pour extraire la substantifique moelle des connaissances en ligne.

Google et les moteurs de recherche

Commençons par le plus courant et le plus utilisé, le moteur de recherche. Nous privilégions Google puisqu'il est plébiscité par les internautes francophones. En effet, plus de 90% des recherches sont effectuées avec cet outil.

Lorsque l'on est en quête d'informations sur le web, il est assez tentant de se fier à la sagacité de l'outil et de piocher parmi les trois premiers résultats.

C'est ainsi que procède la majorité des internautes. C'est la première erreur. Les multiples algorithmes toujours plus complexes de Google ou de Bing définissent des critères mathématisables bien spécifiques pour détecter la pertinence d'un document selon la question posée.

En résultat, les auteurs qui maîtrisent bien les règles de publication sur le web ont un sérieux avantage. Ce n'est pas pour autant que leurs articles sont "au sens de la compréhension humaine" les plus pertinents. Bien des pépites restent dans les tréfonds du web et c'est celles-là qu'il s'agit d'aller débusquer.

D'autres part, ne perdons jamais de vue que Google Bing ou Yahoo ne sont pas des organismes philanthropiques mais bien des entreprise commerciales. Il n'est pas dit que leurs intérêts soient nécessairement concomitant avec les nôtres.

