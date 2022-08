À son Compte, de Salarié à Entrepreneur Indépendant

En cette période pour le moins troublée, les exigences de performance de l'entreprise favorisent la compétition individuelle et l'essor des modes de management les plus iniques. Dans un tel contexte, il est devenu bien difficile (un euphémisme pour ne pas dire impossible) de bâtir une carrière conforme à ses ambitions.

Lorsque les limites imposées par le statut de salarié contraignent votre projet professionnel...

Le guide pour passer de salarié à entrepreneur freelance

Il est peut-être temps d'envisager son devenir autrement, de se lancer en solo et d'entreprendre en indépendant. C'est en effet l'unique moyen de prendre sa destinée en mains et de laisser enfin s'exprimer ses talents sans contraintes ni retenues...

Encore faut-il préparer et conduire consciencieusement son projet d'entreprise individuelle !

C'est là l'objet de ce guide pratique. Tel un coach personnel, ce livre vous guide pas à pas et vous aide à franchir chacune des sept étapes balisant le parcours vers une activité durablement viable et enrichissante à tous les points de vue.

À son compte, de salarié à entrepreneur indépendant, propose une démarche structurée en 7 étapes. Tel un coach personnel, il vous aide à bâtir une activité durablement rentable et qui vous sied personnellement.

De salarié à entrepreneur indépendant, le guide pratiqueDépassez les obstacles. Bâtissez un business model durablement viable. Adoptez une démarche d'amélioration continueAlain Fernandez (Bio) Editions EyrollesEmploi & Carrière17220 Euros978-2212554984

On peut choisir de s'installer comme conseil indépendant et faire profiter de son expérience les entreprises de son secteur, être tenté par une rupture totale avec son ancien métier et laisser s'exprimer ses passions secrètes, ou encore découvrir une activité qui sera riche en satisfactions.

Dans ce livre, on suivra de près le parcours de Claire, Clémentine, Marc, Victor et Lea qui ont pris la peine de soigneusement choisir une activité rentable et conforme à leur goût.

Mais attention, un business model durablement viable ne se bâtit pas uniquement sur une envie :

Les fondations du business model gagnant sont bien ancrées dans un modèle de création de valeurs. Cette création de valeurs est parfaitement perceptible par les clients. Ils seront donc prêts à acheter cette valeur et à la payer à un prix suffisamment élevé pour assurer une source de revenus suffisantes sans pour autant exiger des efforts inconsidérés".

Un nouveau départ, entreprenez en solo

C'est en effet le moyen le plus efficace pour exprimer vos talents, mettre en valeur vos propres qualités et construire une carrière parfaitement choisie et conforme à vos ambitions.

Ce livre intéressera particulièrement les cadres d'entreprise ou assimilés qui constatent que leur carrière est durablement ancrée dans l'immobilisme. Il est alors temps de prendre conscience qu'il ne sera guère possible de poursuivre son projet professionnel en conservant un statut de salarié.

Pourquoi ne pas se lancer en indépendant et voler de ses propres ailes ? L'entreprise individuelle offre bien plus de perspectives pour s'exprimer en liberté et se réaliser... à condition de conduire soigneusement son projet ! C'est là l'objet de ce livre.

Synthèse de l'ouvrage

En une phrase

Aujourd'hui, pour vivre pleinement son métier, construire sa carrière et accomplir ses ambitions, la meilleure solution reste encore d'entreprendre en indépendant.

15 mots clés...

Ambitions, carrière, métier, qualité, bien-être, gestion du temps, vie choisie, business model, marché, clients, profitabilité, concurrence, réseaux professionnels, coopération, amélioration continue.

... et six questions réponses

Quoi ?

Cet ouvrage est un guide pratique en sept temps pour entreprendre en indépendant et construire une carrière réussie.

Pourquoi ?

Il est devenu quasi impossible de se réaliser tout en en conservant un statut de salarié. Quoi qu'on en dise, les modes de management en vigueur sont toujours fondés sur un principe de contraintes et de soumissions. L'accélération de la crise économique n'arrange rien.

Pour qui ?

Ce livre est destiné à tous ceux qui sentent que leur carrière n'aboutira pas comme ils le souhaitent, et ont compris qu'il était peut-être temps de donner une inflexion à leur parcours professionnel.

Où ?

Quelle que soit l'activité que vous vous apprêtez à mettre sur pied, quelle que soit la localisation choisie, les fondamentaux de la démarche sont toujours les mêmes : développer sa passion, s'assurer de la consistance de la valeur ajoutée pour le client, s'assurer de la rentabilité durable, s'entourer de partenaires développant un même esprit, et se libérer du temps pour soi et les siens.

Comment ?

La démarche en 7 temps exposée dans ce livre met bien l'accent sur les points essentiels du projet : le professionnalisme, la qualité des réalisations, la valeur ajoutée réciproque, la personnalisation du business model, les partenaires et le plaisir de bien équilibrer sa vie professionnelle et personnelle.

Combien ?

Il ne vous en coûtera que le prix de cet ouvrage, 20 Euros. L'usage de la méthode est gratuit tout comme la totalité des outils proposés sur le site www.piloter.org/asoncompte.

Une démarche guidée en sept temps majeurs

Un livre interactif

Ce livre est en interactivité avec ce site web. Chacun des 22 chapitres est étroitement lié à une page de ce site (dossier "se lancer"), directement accessible depuis votre mobile, tablette ou PC grâce à un flashcode ou un lien raccourci (http://tb2.eu/a).

Vous pouvez ainsi consulter les mises à jour, les références bibliographiques et webographiques, et de nouveaux témoignages. Vous pouvez bien sûr interagir et déposer en commentaire un point de vue ou une expérience vécue dans une dimension de partage étendu à tous les lecteurs.

Le point d'inflexion de votre carrière professionnelle

Le salariat ne permet plus de conduire une carrière conforme à ses ambitions.

Depuis que la course à la performance est devenue la règle de l'entreprise, les exigences de flexibilité et les nouveaux modes de management fondés sur la compétition individuelle entravent les projets personnels les mieux construits. Il est devenu quasi impossible de mener une carrière en parfaite accord avec ses aspirations.

Fort de ce constat, il est peut-être temps de développer sa propre activité et d'entreprendre en indépendant. C'est effectivement le moyen le plus efficace pour prendre sa carrière en main et la conduire à son gré. Mais comment s'y prendre ? Comment construire un solide projet pour se réaliser personnellement tout en assurant durablement le confort matériel de sa famille ?

C'est là le thème de ce livre, illustré de nombreux témoignages et de multiples expériences de terrain. Véritable guide personnel, il vous aide à parcourir les sept étapes pour développer une activité durablement rentable, qui vous sied et vous permet d'exprimer votre talent en toute liberté.

Sortir de sa coquille... ...pour bâtir quelque chose de solide!

Plan du livre

1. Pourquoi entreprendre en indépendant ?

Prenez conscience des limites et contraintes du salariat.

Donnez-vous la force de dépasser les obstacles qui contrarient la réalisation de vos ambitions.

Préciser votre projet de carrière afin d'agir en toute liberté selon vos propres buts.

Concentrez-vous sur votre métier et votre goût du travail bien fait, et développez votre aptitude naturelle à la qualité et au professionnalisme.

Bâtissez un business model personnalisé durablement viable, construisez votre valeur ajoutée (avantage concurrentiel), et attirez les bons clients.

Rapprochez-vous des vrais professionnels qui ont suivi un parcours similaire, et travaillez en réseau.

Adoptez une démarche d'amélioration continue orientée selon vos propres objectifs de réussite.

Ce livre est illustré de multiples expériences d'entrepreneurs qui un jour ont choisi de prendre leur carrière en main.

PDF gratuits à télécharger

Toute la réussite du projet professionnel en freelance est contenue dans ce dernier propos. C'est là l'épine dorsale du livre "À son compte".

Avis et commentaires des lecteurs...

Manuels clairs et complets. (Faisant vite référence.) Voilà ce qu'Alain Fernandez nous habitue à compulser. Nous : professionnels en herbe ou chevronnés. Cette fois-ci ? L'entrepreneur, au cœur de bien des activités. Voilà la cible. Et une clé pour lui : réussir vite et longtemps. (Passer à l'acte en continu.) Pour de vrai... Tout y est, comme toujours : hommes, processus, argent. Et ce que les affaires ont besoin de retrouver : le métier. (Satisfaction, image et profit.) Un must ? Un de plus. À faire dialoguer avec les outils, nombreux et fiables, que l'auteur anime en ligne.

Lionel Bruel, stratégie, qualité et valorisation des business internationaux, notamment de santé.

Des centaines de milliers de salariés veulent devenir leur propre patron, pas simplement pour gagner plus d'argent, mais souvent pour "se réaliser".

Si une bonne idée, un concept maîtrisé est utile pour entreprendre en indépendant, cela ne suffit pas à bâtir un projet solide et viable.

Avant d'avoir une activité rentable, de nombreuses étapes doivent être franchies.

"A son compte" d'Alain Fernandez les abordes toutes.

Véritable coach personnel, il vous accompagne à travers 7 partie et 21 chapitres, pas à pas.

Illustré de multiples expériences d'entrepreneurs, lié à un site web, "A son compte" est un guide pratique de référence pour tous ceux et celles désirant se réaliser en dehors du salariat et bâtir un projet de vie professionnelle plus en adéquation avec leurs aspirations.

Olivier Marone, Créateur du site Envie d'entreprendre - www.enviedentreprendre.com

Cet ouvrage propose une démarche pour aborder la création d’entreprise. Un fil conducteur guide le futur entrepreneur des prémisses de son projet à l’amélioration de ses performances (...) En conclusion, un livre intéressant pour celui qui se jette dans l’aventure. Il apporte de nombreuses réponses à tout entrepreneur en herbe ! ...

Laurent Granger, créateur du site Manager Go !

www.manager-go.com

L'entreprise individuelle offre bien plus de perspectives pour s'exprimer en liberté et se réaliser... à condition de conduire soigneusement son projet ! C'est là l'objet de ce livre.

Entrepreneurs d'avenir

www.entrepreneursdavenir.com

J'aime bien ce livre autant pour le fond que pour la forme. Il présente un premier juste équilibre entre les exigences du démarrage d'un business et celle d'un développement personnel. Il présente un second juste équilibre entre les textes de conseils et les témoignages des entrepreneurs que l'on suit d'un bout à l'autre du livre.

Isabelle Leduc, formatrice entrepreneuriat

Un livre bien pratique et bien structuré, je le recommande à tous ceux qui manquent d'expérience de l'entreprise.

Patrice Garnier Entrepreneur "débutant"

Se lancer en indépendant pour exercer une activité qu’on aime en toute liberté, beaucoup de Français y pensent, les statistiques le prouvent. Mais peu se lancent, effrayés par l’insécurité du changement de statut, la complexité des démarches… Alain Fernandez voudrait les aider à vaincre leurs résistances et à faire sauter les verrous réels ou imaginaires qui entravent leur passage à l’acte...

Juridact accompagnement en création d'entreprise.



Le salariat n'est pas la seule voie possible pour se réaliser. Alain Fernandez l'a bien compris et a décidé de partager ses convictions dans un livre qui vient de sortir « A son compte : de salarié à entrepreneur indépendant, le guide pratique »*...

Buferne, expertise comptable, commissariat aux comptes.

Sept étapes référencées pour se mettre à son compte dans un guide offrent une mine d’informations indispensable pour créer son projet d’entreprise, et guider l’entrepreneur(...) pour accéder à l'épanouissement professionnel sans passer par toutes les erreurs et les embûches qui attendent le jeune chef d’entreprise....

Paul Emploi Réseau social et d'entraide pour la recherche d'emploi.

C'est un bon livre, il se lit aisément, il est complet, bien documenté et illustré de témoignages et commentaires de freelance, j'ai apprécié notamment l'aspect commercial pratique et facile à comprendre...

Commentaire Fnac.com

Pour tous ceux qui désirent se lancer dans la création d'entreprise, Alain Fernandez, auteur de nombreux livres de référence sur le sujet, propose ce guide d'aide à la décision, rempli de conseils pratiques et d'études de cas concrets. Le plus : les liens vers le site du livre, avec infos complémentaires mises à jour régulièrement.

Commentaire Eyrolles.com

cet ouvrage met en particulier l’accent sur la démarche entrepreneuriale dont il résume les points essentiels : le professionnalisme, la qualité des réalisations, la valeur ajoutée réciproque, la personnalisation du business model, les partenaires et le plaisir de bien équilibrer sa vie professionnelle et personnelle.

Journal Le Soir, Supplément Références, "Osez le talent"

Un nouveau départ ? le guide "A son compte" pour créer son entreprise, les éditions Eyrolles publient ce guide bien utile sur le passage du salariat au statut d'entrepreneur...

www.lyon-economie.fr

Vous hésitez à lancer votre propre entreprise et quitter le monde du salariat ? Alain Fernandez propose de vous accompagner dans votre démarche. Par le biais de son ouvrage, il offre les clés pour réaliser un projet solide et viable et réussir dans votre vie professionnelle...

www.journal-deux-rives.com

À propos de l'auteur

Depuis une bonne vingtaine d'années, en parallèle de mon activité de consultant indépendant en IT management, j'anime des sessions de formation à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise, en milieu associatif le plus souvent.

J'ai ainsi pu affiner et vérifier l'efficacité de la démarche, illustrée dans ce livre de nombreux témoignages d'entrepreneurs de terrain.

Enseignant et formateur, il est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance, chacun vendu à plusieurs milliers d'exemplaires.

Du même auteur

Aux éditions Eyrolles...

Les 3 eBooks gratuits...

Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela. Un tableau de bord est un instrument de pilotage, c'est donc un instrument d'aide à la décision, on ne le répétera jamais assez. Aussi, gare à ne pas laisser l'arbitraire et l'inexpérience s'occuper de la conception et de la réalisation de cet outil essentiel pour tous les manager et toutes les équipes autonomes. Suivre une méthode n'est pas qu'une exigence, c'est la seule manière de réussir ce délicat projet. Voyons tout cela.

Le mot du jour

Jules Renard

