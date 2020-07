Meilleurs livres Finance d'Entreprise

5 livres choisis pour mieux comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise et élaborer ainsi de solides budgets tout en assurant un pilotage rigoureux.

Cette sélection propose les ouvrages francophones les plus récents et les plus intéressants pour assurer sa formation initiale ou entretenir et compléter ses connaissances au quotidien. Remarque personnel, même si le web contient bien des ressources, il ne remplacera jamais un ouvrage bien construit et cohérent de la première à la dernière page. Sur le web on se documente, avec un livre on s'instruit. C'est là la différence.

Sélection de livres

›

1. Le leader incontesté du marché francophone vendu à plus de 100.000 exemplaires. Ce livre réédité rigoureusement chaque année, accompli avec succès sa vocation de couvrir quasi exhaustivement tous les domaines de la finance d'entreprise. A conserver sous le coude, y se référer au moindre doute comme vous le feriez avec un bon dictionnaire ou une excellente encyclopédie.

Finance d'entreprise 2020

Dalloz Livres 18ème Édition 2020

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur

1220 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› 2. Un livre destiné à tous les décideurs qui souhaitent mieux lire les chiffres de l'entreprise afin de les interpréter avec plus de justesse. Quel que soit le rapport, un bilan ou un compte de résultat par exemple, contient bien des informations qui risquent de passer inaperçues pour celui qui n'a pas appris à les repérer.

Comprendre la finance

Karen Berman, Joe Knight

Eyrolles

238 pages

Dispo :

› www.amazon.fr



› 3. Un livre accessible, et pédagogique, l'auteur privilégie une démarche didactique bien pratique pour les débutants et faux débutants souhaitant éclairés des notions pour le moins confuses.

Comprendre toute la finance

L'essentiel de la finance d entreprise pour tous

Christophe Thibierge

Vuibert 4ème édition augmentée

336 pages

Dispo :

› www.amazon.fr



› 4. Quatrième édition de cet ouvrage simple et pratique qui répond directement aux principales questions que tout manager se doit de se poser.

L'essentiel de la finance à l'usage des managers

Pierre Cabane

Éditions d'Organisation 3ème édition

384 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

› 5. Un incontournable de la collection "Boîte à Outils".

La Boîte à outils du responsable financier 64 outils et méthodes

Caroline Selmer

Éditions Dunod 3ème édition

200 pages 26,50 Euros

Dispo :

› www.amazon.fr

L'eBook Gratuit du Management Un eBook gratuit pour mieux manager la performance au quotidien disponible aux formats PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus... Un eBook gratuit pour mieux manager la performance au quotidien disponible aux formats PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus... Perfonomique Saison II 32 recommandations illustrées pour un management de la performance assumé Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Éditions Mimismo

Collection : Guide Pratique

6ème édition 2020

Pages : 200 pages

Prix : gratuit Disponible : aux formats : ePub, Kindle,PDF

www.amazon.fr , www.fnac.com, Google Play, etc.

Pas convaincu ? Cherchez aussi parmi les Meilleures Ventes...

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 185)