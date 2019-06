Comment développer de nouvelles compétences

P ourquoi décide-t-on d'entreprendre un programme de formation ? Vraisemblablement parce que l'on se sent dans une situation qui ne nous satisfait pas totalement et l'on souhaite étendre son éventail de compétences. Mais quelles sont celles qui nous font défaut ? Etudions un crible pour répondre à cette question.

Le modèle de l'acquisition des compétences

Comment prend-on conscience du besoin d'acquérir de nouvelles compétences ?On a conscience de ses lacunes pour un champ de connaissances qui nous attire particulièrement, et qui pourrait être bénéfique pour l'exercice de notre métier et l'évolution de notre carrière. Étudions ce modèle en quatre temps, depuis l'incompétence ignorée jusqu'à la compétence pleinement assumée.

1er temps : J'ignore que je suis incompétent.

Pourquoi devrais-je commencer une autoformation ?L'individu s'imagine suffisamment compétent pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues. Il ne voit pas l'intérêt de se former et d'évoluer. Laurence J. Peter démontrait dans " Le principe de Peter ", un best-seller qui a marqué bien des générations de managers et de salariés, que chacun d'entre nous finissait un jour ou l'autre par atteindre son niveau d'incompétence.

À force de promotions, une fois le sommet de sa carrière atteint, l'individu était affecté à un poste pour lequel il ne présentait aucune disposition .

Depuis, il est vrai que l'ascenseur social est tombé durablement en panne. Ce constat de l'incompétence qui nous guette à force de promotion n'est plus une règle aujourd'hui.

Dans le cas le plus courant, l'individu ignore son incompétence tant qu'il n'a pas été mis en une situation inhabituelle nécessitant une rapide prise de décision.

2e temps : Je suis conscient de mon incompétence.

Je commence sans tarder une autoformationCette prise de conscience n'est pas toujours la plus évidente. Il n'est pas si facile de s'évaluer objectivement, d'admettre et d'identifier ses lacunes et incapacités.Une fois mis en situation, le futur apprenant commet des erreurs.

Il prend conscience de son incompétence et juge qu'il est alors temps d'agir pour y remédier.

Il entreprend sans tarder une autoformation adaptée avant que ses lacunes ne soient notoires.

3e temps : Je suis conscient d'être compétent

Je mets en pratique mes connaissancesL'apprenant a acquis les connaissances nécessaires et connaît les gestes de son métier. Il sait donc exécuter sa tâche mais doit encore réfléchir pour bien la réaliser.

Certaines phases de son métier demandent encore un effort de réflexion pour être bien exécutées.

Des erreurs sont toujours possibles, notamment lorsque le contexte diffère de celui du cycle d'apprentissage.

4e temps : J'ignore que je suis compétent.

Je suis maintenant très expérimentéAvec la pratique répétée, on finit par oublier que l'on est compétent. Les gestes les plus délicats et les actes les plus difficiles sont réalisés avec une grande justesse sans en avoir même conscience.

Que l'on soit violoniste, maçon, mécanicien ou informaticien, on estime que quelques milliers d'heures de pratique sont nécessaires pour atteindre ce stade ultime de la compétence absolue. (source : Richard Sennett, Ce que sait la main)

Le moment est alors venu de partager ses compétences et les connaissances pratiques associées, que ce soit en animant des formations et des séminaires, en écrivant un livre ou, plus simplement, en tenant un blog ( ce que je fais depuis plus de vingt ans...).

Légende de l'illustration:



Temps 1 : Pourquoi me former ? Je suis bien ainsi.

Temps 2 : Mes lacunes me gênent, je devrais commencer une formation

Temps 3 : Il faut encore que je pratique pour améliorer ma maitrise

Temps 4 : Je profite pleinement de mon expérience, je peux maintenant la partager

A ce sujet, voir aussi

Compétence et connaissance La compétence n'est pas équivalente à la connaissance loin s'en faut. Être compétent c'est posséder les bonnes connaissances mais c'est aussi et surtout adopter les bonnes attitudes et mettre en pratique les bonnes aptitudes selon les situations. Précisons cette définition pour mieux comprendre.

La compétence n'est pas équivalente à la connaissance loin s'en faut. Être compétent c'est posséder les bonnes connaissances mais c'est aussi et surtout adopter les bonnes attitudes et mettre en pratique les bonnes aptitudes selon les situations. Précisons cette définition pour mieux comprendre. J'ai besoin de nouvelles compétences Vous désirez acquérir de nouvelles compétences. Le besoin est réel et assurément utile pour faire évoluer votre plan de carrière. Encore faut-il bien identifier les compétences qui vous font défaut ainsi que la difficulté pour les obtenir. Voyons tout cela.

