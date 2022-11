La méthode pour se former seul

Mise à jour le 24 novembre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Apprendre à se former seul est vraisemblablement la meilleure solution pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Encore faut-il adopter la bonne démarche, s'y fier et la suivre relativement rigoureusement... Bref, acquérir de nouvelles habitudes d'apprentissage en continu exige un effort. En contrepartie, il sera récompensé au centuple...

Le cycle de la démarche d'auto-apprentissage

Une fois engagée, la méthode vous guide, vous rassure et vous conduit à votre objectif. Ensuite, chacun récolte les fruits de la formation.Quelques minutes de réflexion suffisent pour que tout un chacun, candidat à une autoformation sérieusement conduite, produise un enchaînement logique plus ou moins identique à celui proposé sur ce schéma ci-après.

Cette démarche ne fait appel qu'au bon sens commun dont nous sommes tous naturellement dotés. Voyons ensuite relativement rapidement chacune des 6 étapes.

Les six étapes du cycle



Légende : Le parcours de l'autoformation

1. Questionnement

2. Prospection

😏

3. Hypothèse

Cette investigation ne se limite pas uniquement aux documents présents sur le web.

L'auto-apprenant est en quête de nouvelles compétences. Il ne peut se contenter d'un vernis. Il n'hésite pas à contacter des "experts", à échanger sur des forums spécialisés, à assister à des Cette investigation ne se limite pas uniquement aux documents présents sur le web.L'auto-apprenant est en quête de nouvelles compétences. Il ne peut se contenter d'un vernis. Il n'hésite pas à contacter des "experts", à échanger sur des forums spécialisés, à assister à des webinaires , et à lire des ouvrages de référence dédiés à ce sujet précis...

Tout commence naturellement par un questionnement. On se découvre des lacunes sur un thème bien précis. On juge nécessaire de les combler sans attendre pour construire sa carrière professionnelle ou, plus simplement, pour étancher sa soif de culture générale.Pour assouvir sa curiosité , on commence son investigation et l'on explore le web. Comme on a appris à ne pas se contenter des idées reçues, on cherche les meilleures sources d'informations et l'on confronte les différents points de vue.Peu à peu, une idée de la question commence à se dessiner. On peut déjà formuler des hypothèses qui paraissent être une bonne réponse au questionnement initial.En pratique, les stades de la démarche, « Prospection » et « Hypothèse », sont étroitement liés. Dès les premières recherches, on suppose, on essaie de donner un peu de sens, on se remet en question, et l'on recherche encore et encore.

4. Validation

5. Évaluation

6. Nouveau questionnement

L'acquisition de nouvelles connaissances n'est pas un parcours balisé de certitudes. Loin s'en faut.

Se former, c'est pousser le questionnement dans ses retranchements. Chaque réponse entraîne un nouveau questionnement plus fin, plus précis ou au contraire plus ouvert.

C'est ainsi que l'on progresse, en sondant la profondeur de l'abîme de son ignorance. L'acquisition de nouvelles connaissances n'est pas un parcours balisé de certitudes. Loin s'en faut.Se former, c'est pousser le questionnement dans ses retranchements. Chaque réponse entraîne un nouveau questionnement plus fin, plus précis ou au contraire plus ouvert.C'est ainsi que l'on progresse, en sondant la profondeur de l'abîme de son ignorance.

Une démarche classique et éprouvée

À ce stade, les premières hypothèses ne sont encore que des suppositions qui ne demandent qu'à être vérifiées en pratique. Il est temps d'expérimenter sur le terrain la justesse de ces premières conjectures. C'est le moyen le plus efficace pour consolider ses connaissances.L'auto-apprenant est-il satisfait de la réponse apportée ? A-t-il suffisamment débroussaillé le terrain pour être sûr que cette réponse résistera à une critique construite ? Doit-il à nouveau reformuler les hypothèses ? Voilà l'utilité d'une évaluation : apporter des réponses précises à ces questions.Les connaissances nouvellement acquises ont ouvert de nouvelles pistes. Le cycle recommence avec un nouveau questionnement. En toute logique, plus on avance dans la connaissance, et plus on se pose de questions. Il est donc naturel de commencer un nouveau cycle, une fois celui-ci achevé.Ce sont là les fondamentaux d'une bonne démarche scientifique, un mode de raisonnement qui a fait ses preuves, et qui n'a guère beaucoup changé depuis René Descartes.

C'est en se fondant sur ce schéma de bon sens, mais encore bien théorique, qu'il s'agit de construire sa méthode personnelle d'autoformation.

Bien entendu, chacun construit son plan de formation comme il l'entend, n'en doutons pas.

Cela dit, il est bien difficile de réussir sa démarche d'autoformation, sans se référer à une méthode rigoureuse et éprouvée. Il est prudent de ne pas omettre les phases fondamentales et de respecter un enchaînement logique. Bien entendu, chacun construit son plan de formation comme il l'entend, n'en doutons pas.Cela dit, il est bien difficile de réussir sa démarche d'autoformation, sans se référer à une méthode rigoureuse et éprouvée. Il est prudent de ne pas omettre les phases fondamentales et de respecter un enchaînement logique.

La démarche en six chapitres

Comment construire un plan de formation ?

D'aucuns vous diront qu'ils se forment en ligne sans effort, au quotidien et au gré des humeurs, virevoltant de site en site, butinant des connaissances ça et là. La technique pas trop épuisante est totalement inefficace lorsque l'on envisage d'élargir son éventail de compétences.

Comment construire un plan de formation ? D'aucuns vous diront qu'ils se forment en ligne sans effort, au quotidien et au gré des humeurs, virevoltant de site en site, butinant des connaissances ça et là. La technique pas trop épuisante est totalement inefficace lorsque l'on envisage d'élargir son éventail de compétences. Les objectifs en formation

L'objectif de formation remplit au moins deux fonctions. Il indique la direction en fixant le but à atteindre et permet de mesure la qualité de sa progression dans sa démarche de formation...

Les objectifs en formation L'objectif de formation remplit au moins deux fonctions. Il indique la direction en fixant le but à atteindre et permet de mesure la qualité de sa progression dans sa démarche de formation... Tout apprendre avec la méthode Faraday

Se former tout au long de la vie est un programme ambitieux qui ne sera réalisable qu'à la condition d'adopter de bonnes habitudes. Je vous propose sept habitudes à adopter au quotidien. Elles sont inspirées des pratiques de Michael Faraday, savant autodidacte de génie...

Tout apprendre avec la méthode Faraday Se former tout au long de la vie est un programme ambitieux qui ne sera réalisable qu'à la condition d'adopter de bonnes habitudes. Je vous propose sept habitudes à adopter au quotidien. Elles sont inspirées des pratiques de Michael Faraday, savant autodidacte de génie... Michael Faraday, le savant autodidacte

Michael Faraday (1791-1867) est l'un des principaux savants et découvreurs du XIXe siècle. Chimiste, puis physicien de renom, c'était aussi un autodidacte de génie, et c'est à ce titre que nous nous sommes intéressés à son parcours et à sa technique d'auto-apprentissage.

Michael Faraday, le savant autodidacte Michael Faraday (1791-1867) est l'un des principaux savants et découvreurs du XIXe siècle. Chimiste, puis physicien de renom, c'était aussi un autodidacte de génie, et c'est à ce titre que nous nous sommes intéressés à son parcours et à sa technique d'auto-apprentissage. Apprendre, c'est aussi réapprendre

Pour bien mémoriser une information, il vaut mieux l'avoir vue ou entendue plusieurs fois. La répétition permet de fixer l'information dans sa mémoire pour l'intégrer plus aisément dans sa structure personnelle de connaissances...

Apprendre, c'est aussi réapprendre Pour bien mémoriser une information, il vaut mieux l'avoir vue ou entendue plusieurs fois. La répétition permet de fixer l'information dans sa mémoire pour l'intégrer plus aisément dans sa structure personnelle de connaissances... Qu'est-ce que la motivation ?

La motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels qu'ils soient. Pour bien comprendre ce concept, nous étudierons deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque...

Qu'est-ce que la motivation ? La motivation, c'est le carburant de tous les projets que l'on entreprend, quels qu'ils soient. Pour bien comprendre ce concept, nous étudierons deux types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque...

À lire...

Une démarche pratique et illustrée de cas concrets pour dynamiser la prise de décision en équipe. Livre de référence du site…

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Le chef de projet efficace Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes. Livre de référence du site…

Le chef de projet efficace

12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez

Eyrolles 6ème édition

248 pages

☛ Consultez la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel. Livre de référence du site...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

15 euros

Alain Fernandez130 pages Prix :0 eurosEditions Mimismo, ISBN : 9782956758815

☛ Voir le Recto-Verso

Téléchargez le PDF

15 euros

Alain Fernandez140 pages Prix :0 EurosEditions Mimismo, ISBN : 9782956758839

☛ Voir le Recto-Verso

Téléchargez le PDF

Voir ici les ouvrages de références Management et Entrepreneuriat Ces ouvrages, complémentaires du site, peuvent être utilisés dans le cadre d'une autoformation.

Voir aussi Les outils pour se former sur le web.

71 outils clés en main, 10 compléments en ligne, 1 podcast...

La boîte à outils des formateurs

Fabienne Bouchut, Frédérique Cuisiniez, Isabelle Cauden, Jonathan Tronchet

Dunod 4ème édition 2020

200 pages

Dispo

Le kit de survie du formateur...

Donnez envie d'apprendre !

L'équipe Sydo

Eyrolles

160 pages

Dispo

À découvrir... La méthode Gimsi Lite

Concevoir le tableau de bord de pilotage et de mesure de la performance de la PME avec Excel, la méthode Gimsi lite Concevoir le tableau de bord de pilotage et de mesure de la performance de la PME avec Excel, la méthode Gimsi lite

Le mot du jour

Sénèque

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2022 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.