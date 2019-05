Comment évaluer la formation ?

L 'évaluation est une étape importante du programme d'acquisition des connaissances. Elle exige une approche méthodique tout au long de la formation. En résultat, si elle a bien été conduite dans les règles, l'évaluation s'avère un précieux éclairage sur notre personnalité.

Les enseignements de l'évaluation

L'évaluation se prépare tout au long de la formation. Il est judicieux de noter au fur et à mesure quelques informations sur son déroulement, tels que la difficulté ressentie et le plaisir éprouvé.

Ces deux appréciations sont purement subjectives, c'est votre sentiment sur le vif. Une échelle de un à quatre est bien suffisante pour enregistrer son impression du moment.

L'évaluation tout au long de la formation

Au fil de la formation, n'hésitez pas à prendre soigneusement note des besoins en connaissances qui semblent vous faire défaut pour bien profiter de l'enseignement.

Le jour de l'évaluation, avec le recul suffisant, vous reprenez tous ces points. Vous jugez de leur importance et vous décidez des actions à engager.

Le plan élaboré lors de la première habitude ne demande qu'à être modifié. Prenez aussi note de la durée réelle de la tâche d'apprentissage juste achevée. Les écarts au planning sont aussi précieux pour affiner les prévisions futures des temps consacrés à la formation. Comme nous l'avons vu, l'outil de Mind map open source offre justement les indispensables icônes ainsi que la fonction commentaire pour saisir toutes les remarques sur le vif.

L'évaluation est aussi un éclairage sur sa personnalité

Ce bilan est riche d'enseignement. Il nous éclaire aussi un peu sur nous-mêmes. On peut alors mieux lutter contre les tendances bien naturelles dont sont victimes tous ceux qui entreprennent seuls une formation.

Citons en vrac, chacun pourra compléter cette liste :

Ne chercher à travailler que ce que l'on connaît déjà.

N'étudier que ce que l'on se sent capable de réussir.

Ne pas savoir s'arrêter et trop se consacrer à un thème que l'on maîtrise suffisamment.

Au contraire, se lancer dans programmes bien trop ambitieux.

Brûler les étapes et faire fi des indispensables fondamentaux pour suivre le programme choisi.

Préjuger de son niveau et s'imaginer que des acquis bien anciens ne méritent pas d'être rafraîchis.

Hésiter à revenir sur un module déjà travaillé pour éclairer quelques lacunes.

Supposer que l'on dispose d'un temps infini.

Ne pas se remettre en question. Refuser de bousculer les supposés acquis.

S'en tenir au plan d'origine sans chercher à l'améliorer au vu des connaissances nouvellement acquises.

S'entêter à poursuivre plusieurs objectifs sans jamais en achever un seul.

Lorsque l'on est dans une démarche de recherche d'efficacité personnelle, il vaut mieux ne jamais perdre une occasion de mieux se connaître. Au fur et à mesure de la progression, si l'on prend soin d'affiner ce bilan sans concession ni flagellation inutile, on se forge de nouveaux atouts pour les prochaines étapes et les formations futures.

A ce sujet, voir aussi

Évaluer l'acquisition des compétences La compétence, c'est la mise en action des connaissances. Le débutant connaît parfaitement son sujet. Encore faut-il qu'il soit capable de mettre en action les connaissances acquises et les relier à la réalité du terrain. Étudions le modèle de Stuart et Hubert Dreyfus.

La compétence, c'est la mise en action des connaissances. Le débutant connaît parfaitement son sujet. Encore faut-il qu'il soit capable de mettre en action les connaissances acquises et les relier à la réalité du terrain. Étudions le modèle de Stuart et Hubert Dreyfus. Testez vos compétences L'auto-apprenant est seul juge de la maîtrise de ses compétences. Il ne suffit pas de disposer des connaissances pour être compétent. Un jeune diplômé frais émoulu de l'université possède bien des connaissances. Mais comme il ne les a jamais mises en pratique, il n'est pas encore compétent. Voyons comment tester ses compétences en s'inspirant du modèle de Stuart et Hubert Dreyfus.

L'auto-apprenant est seul juge de la maîtrise de ses compétences. Il ne suffit pas de disposer des connaissances pour être compétent. Un jeune diplômé frais émoulu de l'université possède bien des connaissances. Mais comme il ne les a jamais mises en pratique, il n'est pas encore compétent. Voyons comment tester ses compétences en s'inspirant du modèle de Stuart et Hubert Dreyfus. Compétence et connaissance La compétence n'est pas équivalente à la connaissance loin s'en faut. Être compétent c'est posséder les bonnes connaissances mais c'est aussi et surtout adopter les bonnes attitudes et mettre en pratique les bonnes aptitudes selon les situations. Précisons cette définition pour mieux comprendre.

