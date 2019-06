Comment développer sa curiosité

Ê tre curieux, c'est sortir des sentiers battus pour explorer avec attention les pistes les moins bien balisées. Le curieux ne se contente pas d'une nouvelle confirmation des idées reçues. Au contraire, il recherche l'étonnement et prospecte les avis divergents à la thèse généralement admise. C'est une qualité indispensable pour se former seul. Voyons comment évaluer son degré de curiosité.

Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu pourrais ne pas t'égarer. Un conseil de Rabbi Nahman (1772-1810)

L'autoformation, c'est surtout la curiosité intellectuelle

Le curieux considère à leur juste valeur les avis divergents à la thèse généralement admise tant que ceux-ci, clairement exposés et argumentés, contribuent à approfondir la question du « Pourquoi ? ».

La curiosité qui n'a strictement rien à voir avec l'indiscrétion est indispensable pour au moins deux bonnes raisons. Non seulement c'est le seul moyen de découvrir de nouvelles pistes de recherche, mais c'est aussi celui d'approfondir la compréhension d'un thème en recherchant des avis complémentaires, voire divergents.





En exemple, le témoignage d'un curieux qui fait bon usage de son point fort

Thomas W. Responsable Qualité dans l'industrie automobile :

Mon travail est très prenant et bien plus complexe que l'on ne pourrait l'imaginer. Je ne compte pas mes heures. J'ai réservé pourtant une bonne part de mon temps libre pour prospecter (merci le web) les domaines connexes en chasse d'idées à adapter et mettre en œuvre dans mon métier. Il n'en est que plus passionnant.

En pratique

Si le curieux est toujours en quête d'émerveillement et ne craint pas de bousculer les connaissances déjà acquises, il court le risque de s'éparpiller en voletant comme un papillon d'une information à l'autre, sans jamais s'attarder le temps nécessaire pour comprendre, mettre en perspective et intégrer l'information dans son système de connaissance.

Le mythe de la sérendipité, l'art de faire des découvertes par hasard, dynamisé aujourd'hui par le web et l'hypertexte, illustre bien ce risque d'une curiosité mal maîtrisée.

Mini test : Êtes-vous curieux ?

Imaginez la situation suivante : Un intervenant extérieur vient dans votre entreprise pour exposer une nouvelle méthode assez prometteuse, en tout cas selon son propos. En changeant radicalement vos habitudes de travail, vous pourriez l'appliquer dans votre contexte professionnel.

Comment réagissez-vous ? D'un naturel curieux et toujours ouvert aux idées nouvelles, vous êtes attentif à son propos. Au contraire, vous ne voyez pas l'intérêt de changer des procédures qui fonctionnent parfaitement et vous ne participez pas à cette rencontre.

Choisissez l'une de ces 4 options

Cochez la case qui correspond le mieux à votre état d'esprit :

Je n'aime pas beaucoup que l'on change mes habitudes. Tout fonctionne très bien ainsi. Il faut voir au cas par cas, le changement est parfois utile mais il ne faudrait pas se fourvoyer et je n'aime pas perdre mon temps. J'aime la nouveauté, on peut tester cette méthode, mais il faut bien évaluer les risques du changement avant de se lancer. J'y reviendrai lorsque j'aurai un peu plus de temps libre. J'adore découvrir et essayer de nouvelles pistes. La vie, c'est le changement permanent, c'est ainsi que l'on progresse. Donc, j'écoute attentivement et j'envisage sérieusement les possibilités de la mettre en œuvre. (Pensez à autoriser les "popup" pour voir la réponse... Sinon, reportez-vous ici) Réponse...

Bilan

La curiosité est l'une des 7 qualités pour apprendre seul et réussir son autoformation.Pour mieux vous évaluer, téléchargez le fichier excel® suivant et reportez vos résultats : bilan-qualite.xlsx Pour une meilleure interprétation des résultats, voir les deux exemples de bilan qualité.

Les réponses aux 4 questions

Vous n'êtes pas assez curieux. Il serait utile de développer un tant soit peu cette qualité, elle est indispensable pour une autoformation réussie.

Accordez-vous 1 point C'est vrai, mais il est parfois utile de perdre un peu de son temps pour en gagner ensuite.

Accordez-vous 2 points C'est une bonne attitude, vous êtes curieux et méthodique. Attention toutefois de ne pas toujours tout remettre à plus tard.

Accordez-vous 3 points C'est la bonne attitude pour se former seul sur le web et les réseaux sociaux.

Accordez-vous 4 points

Vous avez coché la case numéro :

