Les livres de management de projet, les références

L es livres recommandés pour assurer son autoformation en management de projet : Bonnes pratiques, méthodes, outils et techniques de conduite de projet, construction des équipes et team building, gestion des risques et élaboration du Business Plan, une étape préalable incontournable du projet. Bref un tour d'horizon particulièrement complet en quelques ouvrages.

Sélection d'ouvrages pour se former au management de projet

› Si la maîtrise des méthodes et des outils étaient suffisantes pour réussir les projets, le nombre abyssal d'échecs ne serait qu'un mauvais souvenir. Cette approche originale identifie les 12 points clés du projet où il faut redoubler d'attention et laisser agir pleinement son bon sens. Cette démarche vous permet de concentrer vos efforts sur votre rôle de manager de projet, au-delà même du choix de la méthode et des outils utilisés :

Le chef de projet efficace

Les 12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez - Eyrolles

Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes.

6ème édition 25 000 exemplaires vendus

250 pages - Prix librairie : 22 EUR



Voir la fiche détaillée »»»

Dispo chez :



› Un guide de la collection "Repère" afin de bien comprendre le sens du management projet, les enjeux, la portée et les risques. Un ouvrage particulièrement accessible pour tous ceux qui, toujours plus nombreux, sont concernés directement ou non par la généralisation de cette pratique d'entreprise :

Le management de projet

Gilles Garel

La Découverte

2ème édition

128 pages



› www.amazon.fr

› James P. Lewis est un spécialiste de la gestion de projet et plus spécifiquement dans le cadre du PMI. Project Management Institute. Excellent pédagogue, l'auteur explique très clairement, pas à pas, les phases du projet et la manière de les traiter. Cet ouvrage de référence est régulièrement réédité :

Project Planning, Scheduling and Control

James P. Lewis

Mc Graw Hill

5ème édition

528 pages (anglais)



› www.amazon.fr & Format Kindle

›

La dernière édition francophone du PMBOK du Project Management Institute. Le PMBOK définit un cadre précis d'organisation et de pilotage d'un projet. Cette approche particulièrement efficace se décline quels que soient les secteurs d'application. Une bonne base pour bien structurer son projet et conserver en ligne de mire la finalité :

Guide du corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK)

Project Management Institute

Edition PMI 5ème éd. 2017

609 pages



› www.amazon.fr & Format Kindle

› Ce livre s'adresse aussi aux débutants qui ne connaissent pas nécessairement Prince2 sur le bout des doigts. Il est aussi adapté aux petits projets, et propose d'extraire l'essentiel de la démarche PRINCE2 afin de les piloter plus efficacement. De bonnes explications. C'est une bonne préparation à la certification :

Prince2 Revealed

Colin Bentley

Butterworth-Heinemann Ltd 3ème édition

312 pages (anglais)



› www.amazon.fr & Format Kindle

Sélection de livres Team Building, management d'équipes

›

Meredith Belbin, psychosociologue, a formalisé une approche de la gestion d'équipe fondée sur les rôles que chacun de ses membres jouent au sein de ladite équipe :

Team Roles at Work

Meredith Belbin

Elsevier Science Ltd 2ème édition

162 pages (anglais)



› www.amazon.fr & Format Kindle

› Un excellent livre sur le management d'équipe, à utiliser comme outil d'auto-formation :

Le travail en équipe

Clés pour une meilleure efficacité collective

Roger Mucchielli

ESF 17ème édition

200 pages



› www.amazon.fr

› Conduire une équipe c'est aussi maîtriser les lois de la dynamique de groupe :

La dynamique des groupes

Roger Mucchielli

ESF 25ème édition 2019

234 pages



› www.amazon.fr

› La Process Communication distingue six grands profils de personnalité. Le livre apprend non seulement à identifier les types de personnalité mais également à utiliser son propre type pour devenir un bon manager. Un livre rapide, ludique et interactif pour s'initier à la Process Communication :

Communiquer, motiver, manager en personne

Taibi Kahler

InterEditions

2ème édition 2018 revue et augmentée

192 pages



› www.amazon.fr

› Un guide pour démarrer sur de bonnes bases le Team Building :

Quick Team-Building Activities for Busy Managers

50 Exercises That Get Results in Just 15 Minutes

Brian Cole Miller

Amacom 2ème édition 2015

208 pages (anglais)



› www.amazon.fr

Sélection d'ouvrages à propos de la maîtrise du risque projet

›

Cet ouvrage est l'adaptation française du référentiel COSO 2, Committee Of Sponsoring Organization. Cette seconde version, Enterprise Risk Management Framework, ici traduite avec ce livre de référence est un outil de gestion de la complexité pour les managers en charge du management des risques :

Le management des risques de l'entreprise

IFACI, PriceWaterhouseCoopers, Landwell

Editions d'organisation

338 pages



› www.amazon.fr

› Un livre destiné aux managers de projet. Cet ouvrage vous guide pas à pas pour bien identifier les risques de défaillances. Ce livre est bien illustré, graphiques, diagrammes, analyses :

Identifying and Managing Project Risk

Tom Kendrick

Amacom 3ème éd. 2015

400 pages (anglais)



› www.amazon.fr & Format Kindle

Business Plan, sélection d'ouvrages

La faisabilité financière du projet

› Pas à pas, Richard Stutely vous guide pour rédiger un business plan de toute première qualité, professionnel et répondant aux standards internationaux. Grâce à ce livre didactique, clair et complet, vous donnerez toutes les chances à votre business plan, non seulement d'emporter l'adhésion de vos partenaires, mais aussi de devenir pour vous-même un instrument de gestion précieux. Cette nouvelle édition traite aussi des spécificités de l'e-commerce :

Business Plan

Richard Stutely

Pearson 3ème édition 2012

301 pages



› www.amazon.fr & Format Kindle

›

Riche de nombreux exemples, pratique et didactique, Business Plans pour les Nuls s'adresse aux entrepreneurs, managers, gestionnaires de projets soucieux de visualiser l'avenir de leur activité, mais aussi aux enseignants ainsi qu'aux étudiants des écoles de commerce :

Business Plans pour les Nuls

Paul Tiffany, Steven D. Peterson

First Editions Nouvelle édition Février 2015

408 pages



› www.amazon.fr

›

Un guide pratique et concret pour établir un business case convaincant, des techniques pour calculer le ROI Retour sur Investissement prévisionnel :

The Definitive Guide to

Getting Your Budget Approved !

Johannes Ritter, Frank Roettgers

Solution Matrix



› www.amazon.fr & Format Kindle





