Comment manager le projet

Mise à jour le 13 décembre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Dynamiser la coopération étendue, ce n'est pas coordonner. À l'origine du projet, le manager ne dispose pas de toutes les cartes et ne peut dicter à la virgule près les tâches respectives. Pour maîtriser les inévitables zones d'incertitudes et assurer une réalisation optimale, il recherchera dans une dynamique active la coopération de l'ensemble des acteurs du projet.

Adopter un style de management coopératif : 3 pratiques de bon sens

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes pour aller chercher le bois, préparer les outils et distribuer les tâches, mais enseigne-leur la nostalgie de l'immensité infinie de la mer. d'après Antoine de Saint-Exupéry

1. Remplacer la coordination des tâches par la synchronisation des rôles

Seules les approches dynamisant la coopération de l'ensemble des acteurs sont susceptibles de mener à la réussite.

Idées fortes et thèmes traités :

Mettre en oeuvre le management coopératif

Comment dynamiser l'initiative

Caractéristiques du manager de projet

Manager une équipe projet efficace

Tant que l'équipe n'a pas atteint un niveau de cohésion, elle n'est en fait qu'un rassemblement d'individus regroupés en un même moment, un même lieu et n'ayant a priori que peu de chose à partager.

Manager l'équipe projet avec les techniques du Team Building. Comment construire le groupe en 4 temps : Observation, Construction, Production et Efficacité. Voyons tout cela.

2. Abandonner réellement le mode de management autoritaire

Idées fortes et thèmes traités :

Comment dépasser le management directif

Manager les projets complexes

Adopter le style "Start-Up"

Comment organiser une équipe projet ?

Que ce soit pour répondre aux besoins des projets, toujours demandeurs de compétences, ou aux aspirations des nouvelles générations recherchant d’autres formes de satisfaction, l’organisation d'une équipe projet est en rupture avec le passé. Pour nous forger une idée plus précise des principes de fonctionnement d'une équipe projet actuelle, nous allons nous référer à deux modèles types: le modèle "compagnon" et le modèle "start-up".

Le management autoritaire

Depuis bien des années, on sait que le management de type autoritaire n'est pas vraiment le plus efficace. Pourtant, il est encore largement pratiqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le plus simple et le plus facile à mettre en oeuvre.

Le chef de projet efficace pratique un management humain. En univers complexe, changez votre vocabulaire et remplacez les termes "autorité" et "ordre" par "synergie" et "coopération". En substance, mobilisez les ressources pour agir et dynamisez l'imagination pour réussir.

Devenir un bon manager, c'est apprendre à bien protéger le groupe et à gérer les conflits afin de stimuler du mieux possible la créativité de l'équipe. Assurer la "protection" du groupe de travail est vraisemblablement l'un des rôles essentiels du manager.

Finalement, c'est quoi les qualités fondamentales d'un bon manager ? Avant tout, une bonne dose de bon sens que l'on sait utiliser à bon escient, une inclinaison pour l'altruisme qui se traduit par le respect d'autrui, et enfin le goût d'améliorer et donc d'évaluer le progrès.

3. Adopter des principes de management d'équipes favorisant la coopération interne et externe

Rapprocher coopération et autonomie

Comment partager les mêmes valeurs

Comment poursuivre un but commun

Les rôles en équipe selon Meredith Belbin

Team roles work roles. Manager l'équipe projet avec les techniques du Team Building, construire le groupe et définir les rôles selon les approches de Belbin.

Le modèle de Rick Brinkman et Rick Kirshner. Comment manager le projet et travailler avec des personnes difficiles au sein de l'équipe, identifier et gérer les comportements déviants ?

Rôles, fonctions et usages de la réunion. Un déroulement bien conduit pour un résultat conforme aux objectifs initiaux. "Ceux qui ne sont pas capables d'apprendre des réunions passées sont condamnés à les recommencer" (Loi de Mc Kernan).

À ce sujet, voir aussi

Comment travailler en équipe ?

Bien que nous soyons des êtres sociaux, le travail en équipe n'est pas inné. Pour produire efficacement, chaque membre du groupe doit se sentir concerné par les objectifs poursuivis. Voyons tout cela.

La Révolution du Management. Faciliter la prise de décision en équipe, c'est se placer en pole position pour rendre possible l'entreprise du 21ème siècle, coopérative, pro-active et donc innovante. Toute innovation managériale repose en effet sur une autonomie pleinement assumée par les équipes et les managers de terrain.

