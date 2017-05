L

e BPM, Business Process management, ou gestion des processus métiers, est une démarche centrée sur les processus métiers de l'entreprise, orientée client. Le passage radical d'une organisation d'essence fonctionnelle à une structure radicalement transversale est particulièrement pertinent pour identifier les sources d'efficience et d'efficacité et orienter ainsi les actions d'amélioration.

Ce dossier présente les principaux outils indispensables à la démarche: une définition du BPM, les processus métiers, les activités critiques, la cartographie des processus, la modélisation et le workflow en pratique.

BAM, Acronyme de Business Activity Monitoring, traduit en français par Supervision des processus et activités métiers. Le BAM assure un pilotage Temps Réel des activités et processus "métier" les plus critiques. Ce chapitre pourrait aussi s'intituler, du bon usage des outils de la Business Intelligence au service du pilotage des processus.