Processus métiers critiques, comment les identifier ?

La démarche processus présente l'immense avantage de réorienter l'entreprise dans le sens du client. Autrement dit, il s'agit de se focaliser sur ce que l'entreprise sait faire et ce qu'elle doit faire. C'est une mise à plat de sa chaîne de création de valeurs. Voyons ce qu'est un processus métier et comment identifier une activité critique.



Il est curieux de constater à quel point les relations difficiles de la position verticale se résolvent aisément une fois passées à l'horizontale...

Définition du Processus métier

Définition d'un processus

"Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie"

"Un processus est un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps"

Définition du processus clé

Il n'est pas toujours aisé de proposer une définition pour des concepts pourtant simple en apparence...L'ISO 9000 définit ainsi le processus :Cette définition est en fait assez incomplète. Reprenons la définition générale proposée par le Petit Robert :Cette seconde définition date de 1865, et je ne pense pas que les auteurs envisageaient déjà les besoins du BPM. Elle précise pourtant trois notions essentielles : ensemble de phénomènes actifs, organisés et s'exprimant en une dimension temporelle.

Il ne manque à la définition du dictionnaire que les notions de finalité et de mesure pour devenir exploitable au 21ème siècle.

Complétons-la et proposons une définition plus en phase avec nos activités productives et plus aboutie que la brève proposition de l'ISO précédemment citée.

Processus Ensemble d'activités organisées dans le temps produisant un résultat précis et mesurable.

Précisons que les entrées et les sorties sont clairement identifiables (source : Les nouveaux tableaux de bord des managers).



Un exemple type de processus

Un exemple de processus expliqué au fil de la formation en ligne.

Le processus offre une vision transversale orientée métier de l'entreprise et non plus verticale et orientée fonction. La vision transversale est ni plus ni moins celle du client.

C'est en adoptant ce type de représentation, dynamique et non plus statique, qu'il sera possible de percevoir et donc d'améliorer les cycles orientés client. C'est en adoptant ce type de représentation, dynamique et non plus statique, qu'il sera possible de percevoir et donc d'améliorer les cycles orientés client.

Définition d'une activité

Activité Tâches identifiables du processus aux entrées et sorties clairement définies et dont la valeur ajoutée est mesurable.



Un exemple de représentation d'une activité, I=Input O=Output V+=Valeur ajoutée

Définition Processus critique

Processus critique Un processus (ou activité) est dit critique lorsqu'il est directement concerné par l'amélioration envisagée. Son déroulement et sa performance intrinsèque conditionnent la réalisation des finalités du projet d'amélioration considérée.





Un second type de représentation graphique

Remarque :

Il n'existe pas de processus ou d'activités critiques par définition.

