Comment développer son sens de l'altruisme ?

P artager sur les réseaux sociaux, les forums ou dans la vrai vie, c'est mettre en commun le fruit de ses recherches, participer aux débats, donner son point de vue et apporter des réponses le cas échéant. C'est ainsi que l'on progresse le plus rapidement. La démonstration n'est plus à faire. Voyons comment évaluer son degré d'altruisme.

On échange, c'est-à-dire on donne, on reçoit et l'on profite ainsi de l'émulation du groupe. Partager c'est aussi construire ensemble.

Le sens du partage

Partager, c'est donner et recevoir. Ces deux actions ne se déroulent pas nécessairement dans la même unité de temps. Le partage (sous-entendu le partage en ligne au sein des réseaux sociaux) n'est pas non plus une forme de troc. Il ne s'agit pas de comparer la valeur de la « chose » donnée avec la « chose » reçue.

Le partage, c'est l'expression d'un altruisme orienté vers des partenaires qui ont aussi compris qu'il s'agissait d'un jeu gagnant-gagnant. Nous sommes dans une dimension horizontale de pair à pair.

Un exemple pour illustrer les bienfaits de l'atruisme

Le témoignage de Manon E. Webmaster et Community manager pour un organe de presse : Je vais être très directe, j'ai énormément appris sur les réseaux sociaux et les forums dédiés à mon activité. Ce sont des métiers récents et toujours en évolution. Les techniques et les pratiques ne sont pas figées et on se perfectionne justement au sein même de ces lieux d'échanges.

On pose ouvertement les questions qui nous préoccupent, et on répond du mieux possible aux questions posées lorsque l'on se sent capable d'apporter quelque chose à la conversation en cours. C'est réellement un jeu gagnant/gagnant. C'est grâce à ces échanges que j'ai pu progresser et que je progresse encore dans la maîtrise de mon métier.

En pratique

Dans une telle relation, malgré la croyance, les profiteurs ne sont pas la généralité. De toute façon, ils sont rapidement repérés. Le partage est aussi un bon instrument d'émulation collective. L'altruisme est un instrument salutaire pour les auto-apprenants physiquement isolés durant leur formation.

Mini test : Avez-vous le sens du partage ?

Imaginez la situation suivante : Vous avez mis au point une méthode assez originale pour résoudre un problème auquel se heurtent de nombreux collègues.

Êtes-vous plutôt tenté de la partager afin que tout le monde en profite et améliore le cas échéant cette méthode pour le bien commun ou au contraire, vous souvenez-vous que lorsque vous étiez vous-même dans la difficulté, ils n'étaient pas nombreux à essayer de vous sortir la tête de l'eau ?

Choisissez l'une de ces 4 options

La vie, c'est une compétition, seul le chacun pour soi importe. Les autres ne partagent pas toujours, je ne vois pas pourquoi je partagerais. Je partage si je sais que je vais y trouver mon avantage. Si c'est pour que l'on me vole mon idée, je n'en vois pas l'intérêt. Je ne partage pas toujours, ça dépend des informations. Dans ce cas, il est vrai que d'autres pourraient améliorer la méthode proposée. Je sais que l'on a toujours intérêt à partager, on en récolte toujours les fruits. (Pensez à autoriser les "popup" pour voir la réponse... Sinon reportez-vous ici) Réponse...

Cochez la case qui correspond le mieux à votre état d'esprit :

Bilan

L'altruisme, autrement dit le sens du partage est l'une des 7 qualités pour apprendre seul et réussir son autoformation.Pour mieux vous évaluer télécharger le fichier excel® suivant et reportez vos résultats : bilan-qualite.xlsx Pour une meilleure interprétation des résultats voir les deux exemples de bilan qualité.

Les réponses aux 4 questions

L'égoïsme est la pire attitude à adopter pour une autoformation .

Accordez-vous 1 point Chercher son intérêt est une mauvaise attitude, il faut savoir faire preuve d'un peu altruisme.

Accordez-vous 2 points C'est une bonne attitude.

Accordez-vous 3 points C'est la bonne attitude pour se former seul sur le web et les réseaux sociaux.

Accordez-vous 4 points

vous avez coché la case numéro:

