Comment développer son esprit critique ?

L 'esprit critique mérite d'être exercé à tout instant. C'est une arme essentielle à l'heure où l'abondance d'informations engendrée par l'essor exponentiel du web déroute plus d'un internaute. La rumeur côtoie les informations non vérifiées, et les articles de fond ne sont pas toujours les plus accessibles. Voyons comment évaluer son degré d'esprit critique.

L'esprit critique et le doute méthodique sont vos armes

Des arguments d'autorité n'ont que peu de poids. Par le passé il est arrivé à des autorités de se tromper ; d'autres se tromperont à l'avenir. Autrement dit, en science, il n'y a pas d'autorité : au mieux, seulement des experts.

Carl Sagan (cité par Norman Baillargeon)

Il faut donc apprendre à ne pas se satisfaire de l'information en vedette du moment ou de la thèse la plus commune. Montaigne, Descartes, Diderot ainsi que la plupart des philosophes des lumières nous ont montré la force du scepticisme lorsqu'il s'agit d'appréhender une nouvelle connaissance. C'est l'attitude à privilégier. Le doute méthodique est bien le meilleur outil pour se débarrasser des stéréotypes et des préjugés.

Un exemple d'esprit critique

Le témoignage d'Eva M. Manager au sein d'une entreprise de logistique :

La dernière fois que la direction a engagé un consultant, elle se fondait sur le simple fait qu'étant un auteur publié et enseignant en université, il était indubitablement compétent. D'entrée de jeu, j'ai mis en doute ce raccourci et après quelques échanges avec cet expert de fait, j'ai pu constater qu'il manquait cruellement d'expérience de terrain et ne maîtrisait que trop partiellement notre domaine d'activité.

J'ai donc fait part à ma direction de mes remarques en précisant que la valeur ajoutée apportée par ce consultant tendait dangereusement vers le zéro absolu. Il valait mieux se baser sur des critères concrets pour juger de la compétence d'un consultant.

En pratique

Pour exercer son esprit critique à juste propos, encore faut-il savoir de quoi on parle. Il est hautement recommandé de maîtriser un tant soit peu les bases de la compétence désirée, ou encore de disposer d'une bonne expérience ou des compétences connexes. C'est le meilleur moyen de détecter les abus, « les fake news » et les promotions marketing camouflés en information d'intérêt.

Remarque : Lorsque l'on parle d'esprit critique, on retient le sens originel du terme « critique » qui n'est autre qu'un jugement rationnel, en pesant le pour et le contre et en évaluant les arguments à charge et à décharge, afin de mettre en lumière la valeur et la qualité de l'information.

Mini test : Avez-vous l'esprit critique ?

Imaginez la situation suivante : Une personnalité de renom donne une conférence dans votre entreprise. L'orateur expose ses idées sur un thème bien précis vous concernant professionnellement. Son propos est en contradiction avec votre pratique.

Comment réagissez-vous ? Êtes-vous sensible aux personnalités reconnues lorsqu'elles exposent leurs idées, quitte à douter de vos méthodes de travail ou, au contraire, puisez-vous dans votre propre expérience pour évaluer le propos exposé et opposer le cas échéant une contradiction constructive ?

Choisissez l'une de ces 4 options

Cochez la case qui correspond le mieux à votre état d'esprit :

Si c'est une personnalité de renom qui l'expose, j'adhère plus facilement à l'idée défendue, même si je dois réviser mes fondamentaux. Je me laisse assez souvent influencer par de fortes personnalités. . Il me faut parfois un peu de temps pour remettre en question un exposé. J'ai un peu tendance à adhérer au propos d'un orateur reconnu. Ensuite, je prends tout de même le temps de réfléchir à son bien-fondé. Je sais que pour une multitude de sujets, il n'existe pas qu'un seul point de vue. J'écoute l'orateur, je l'incite à développer et à argumenter et je cherche à vérifier avant de confirmer ou d'infirmer le propos défendu. (Pensez à autoriser les "popup" pour voir la réponse... Sinon, reportez-vous ici) Réponse...

Bilan

L'esprit rationnel et la capacité de juger avec raison est l'une des 7 qualités pour apprendre seul et réussir son autoformation.Pour mieux vous évaluer, téléchargez le fichier excel® suivant et reportez vos résultats : bilan-qualite.xlsx Pour une meilleure interprétation des résultats, voir les deux exemples de bilan qualité.

Les réponses aux 4 questions

Attention, un expert commet lui aussi des erreurs et personne n'est doté de la science infuse.

Accordez-vous 1 point C'est très courant de réagir ainsi. Ce n'est pourtant pas la bonne solution pour se former seul.

Accordez-vous 2 points C'est une bonne attitude.

Accordez-vous 3 points C'est la bonne attitude pour se former seul sur le web et les réseaux sociaux.

Accordez-vous 4 points

Vous avez coché la case numéro :

