Envie de conduire une carrière conforme à ses ambitions ?

Il n'y a guère besoin de déployer de grands efforts pour comprendre qu'il existe des individus qui ne se sentent pas prêts à se mouler corps et âme dans un tel système. L'erreur pour ces derniers serait d'accepter le procès en culpabilité et de se livrer à une séance d'autoflagellation. Plutôt que d'entreprendre un travail introspectif afin de mieux comprendre le type de faute commise, il sera hautement préférable de profiter de l'énergie latente de son capital de résistance pour entreprendre enfin à son profit, et laisser s'exprimer sa singularité. Il serait regrettable de laisser ce capital en friche. Les regrets se transformeraient alors en amertume, puis en rancoeur, et enfin en frustration. Le sentiment d'injustice viendra ensuite s'ajouter aux regrets, un état d'esprit négatif dont il n?est pas aisé de s'extraire...

©Groupe Eyrolles

Ce texte est le début du troisième chapitre du livre "À son compte" publié aux éditions Eyrolles

Pour lire la suite téléchargez l'extrait PDF suivant:

Lecture recommandée

Le livre "À son compte" , un guide pratique spécifiquement destiné aux salariés ou ex-salariés souhaitant se lancer et entreprendre en indépendant.

Editions Eyrolles 272 pages. 20 Euros

Dispo : www.amazon.fr





44 Astuces pour Démarrer votre Business

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable.

Editions Eyrolles 160 pages. 16 Euros

Dispo : www.amazon.fr

Commentaires lecteurs...