Le tableau de bord avec excel, la méthode

Bâtir rapidement un outil de pilotage efficace

P rincipe et méthode conception et réalisation du tableau de bord avec le tableur Excel de Microsoft. Les points clés le pourquoi et le comment, les gains prévisibles, gains visibles et gains cachés. Charger les exemples, les ressources.

Pas d'improvisation, une démarche méthodique

L'utilité du tableau de bord n'est plus à démontrer. Disposer d'une information précise et cohérente est une condition incontournable à la prise de décision efficace. Encore faut-il que le développement et la mise en place d'un outil opérationnel ne pèsent pas trop sur les budgets et le temps disponible.

Malgré le rôle essentiel de cet instrument, la mesure de la performance est bien souvent le parent pauvre des projets. On ne peut pour autant se contenter de solutions improvisées.

Comment le réaliser avec un simple outil tableur ?

La démarche présentée sur ce site est une solution simple et concrète pour bâtir rapidement et à moindres coûts un tableau de bord efficace, d'un emploi aisé et évolutif.

Au fil de ce dossier on reviendra sur les tenants et les aboutissants de la démarche, les "Quoi" les "Pourquoi" et les "Comment". On s'attardera aussi sur le calcul des gains directs et indirects, de bons arguments pour débloquer un peu de financement, si ce n'est du temps. Et enfin quelques ressources pour passer rapidement à la phase pratique.

Les ressources

Comment le réaliser ?

Les réponses aux trois questions essentielles : Pourquoi ? Une méthode adaptée aux besoins des PME en secteur concurrentiel. Pour qui ? Une sélection d'outils pour tous les managers qui ont rapidement besoin d'un tableau de bord Comment ? Une méthode qui privilégie l'autonomie, la rapidité de réalisation et le faible coût du projet.

Comment bâtir les outils de pilotage de la PME ou de la TPE en utilisant un simple tableur disponible sur tous les postes de travail et d'un apprentissage aisé ? La démarche est relativement simple, peu coûteuse et la solution, peut donc être très rapidement mise en oeuvre.

Comment évaluer avec précision les gains du projet tableau de bord ? Mais quelle est la valeur ajoutée du projet tableau de bord ? Comment estimer les avantages financiers du projet ? Comment évaluer le ROI (Retour sur Investissement) ?

Une sélection de sites web dédiés pour approfondir et perfectionner ses connaissances.

Une sélection d'ouvrages consacrés à Microsoft Excel, Utilisation, maîtrise de l'outil, programmation VBA.

À découvrir... Le contrôle de gestion, définition

