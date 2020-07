Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

I l ne sera guère possible de piloter l'entreprise d'aujourd'hui, responsable et innovante, en conservant les vieilles habitudes du management de la performance du temps jadis. Il n'est que temps de mesurer la performance, non pas pour contrôler, mais bien pour apporter une aide à la décision pour l'ensemble des acteurs de terrain et les équipes autonomes.

C'est là l'objet de cet ouvrage publié aux Editions Eyrolles qui se résume en une injonction : "Pilotez donc au lieu de contrôler !"

Réformer le management de la performance en trois questions

1. Pourquoi le management de la performance tel qu'il est pratiqué freine-t-il l’innovation ?

2. Comment y remédier en déléguant radicalement la prise de décision ?

3. Comment dynamiser la prise de décision en équipe, clé d'un management innovant ?

Transformons la mesure de la performance pour dynamiser l'innovation

L'ouvrage "Les tableaux de bord du manager innovant" baptisé à juste titre à l'origine:développe concrètement la réponse à cette question : "Comment libérer l'initiative et donc faciliter la prise de décision des acteurs de terrain et des équipes autonomes, unique facteur de réussite de l'innovation managériale ?"Ce sera en réformant le principe de mesure de la performance pour enfin abandonner le contrôle systématique et construire l'aide à la décision pour tous.

En effet, quelles que soient les ambitions managériales à l'origine du projet, la large majorité des systèmes de mesure de la performance, que ce soit en entreprise ou dans les services publics, se contentent de "contrôler" la bonne execution des plans initiaux. Ce n'est vraiment pas de cela dont on a besoin actuellement dans un monde changeant où seul l'initiative et l'innovation font la différence.

Piloter ? C'est prendre des décisions !

Le système de mesure de la performance se doit impérativement d'être une aide à la prise de décision pour tous.

Piloter ce n'est pas comparer le prévu et le réalisé. Piloter, c'est prendre des décisions. Piloter en univers complexe et changeant c'est déléguer autant que faire se peut la prise de décision au plus près du terrain, là où se trouve l'information, là où l'action est possible. Il s'agit de changer de paradigme, de réviser en profondeur la philosophie de conception des systèmes de performance afin qu'ils ne soient plus un système de contrôle, mais une assistance à la prise de décision et au pilotage.

Le livre en 7 questions réponses

Quoi ?

Ce livre développe une méthode complète pour bâtir le système de pilotage de l'entreprise telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire une entreprise responsable et innovante fondée sur la coopération de l'ensemble des salariés.

Pourquoi ?

Pour réussir dans un environnement changeant, les entreprises n'ont guère d'autre choix que celui de faciliter la coopération et de dynamiser l'implication des acteurs de terrain. Pro-actives et innovantes, elles répondent ainsi durablement aux enjeux des marchés. Elles satisfont par la même occasion les aspirations de responsabilité et d'autonomie des salariés. Évidemment, le système de mesure de la performance doit être adapté à cette ambition.

Quand ?

Il n'est que temps de réformer la mesure de la performance afin qu'elle cesse d'être un outil de contrôle pour devenir enfin une véritable aide à la décision pour tous les acteurs de terrain et les équipes autonomes.

Comment ?

Après une étude critique destinée à bien identifier les principales fausses pistes qui enterrent définitivement le projet, ce livre déroule une méthode en 7 étapes pour bâtir un système de pilotage de la performance par tableaux de bord réellement coopératif.

Où ?

Tous les types d'organisations publiques ou privées sont concernées par le pilotage de la performance. Mais on ne bâtira pas le système de tableaux de bord sans tenir compte de la structure organisationnelle et de la réalité du management pratiqué. La dernière partie de cet ouvrage présente un outil "crible" pour sélectionner la démarche optimale pour chaque entreprise.

Qui ?

En priorité tous les acteurs concernés par le management de la performance en entreprise sont intéressés par cette étude, consultants, enseignants, managers, contrôleurs de gestion etc. De même, tous les professionnels et étudiants qui se passionnent à juste titre pour l'innovation managériale, telle que l'entreprise dite "libérée", trouveront dans cette étude les briques de sa faisabilité.

Combien ?

Ce livre se suffit à lui-même. Il vous en coûtera 25 euros en format broché et 18 Euros au format ebook (pdf, epub, kindle...). Il est complété du site www.piloter.org qui est en totalité en accès libre, y compris tous les dossiers pdf et les outils à télécharger.

Synopsis

Une démarche coopérative pour piloter l'entreprise d'aujourd'hui.

L'innovation est aujourd'hui l'unique planche de salut pour nos entreprises prises dans la tourmente du changement permanent. Nous en sommes tous conscients.

Il est tout aussi évident que ce ne sera pas en conservant les modèles de management hiérarchique et autoritaire fondés sur un principe de contrôle permanent que l'on parviendra à bâtir des organisations favorisant l'esprit d'innovation.

L'innovation ne se décrète pas. Les conditions propices à son émergence sont étroitement liées à la liberté d'initiative et donc au pouvoir de décision accordé aux acteurs de terrain et aux équipes autonomes.

C'est donc bien une réforme en profondeur de la mesure de la performance qu'il s'agit d'entreprendre, afin qu'elle ne soit plus un outil de contrôle et de compétition, mais bien un instrument de pilotage et d'aide à la décision pour tous les acteurs de l'entreprise.

Ce guide de terrain s'appuie sur vingt-cinq années de pratique du management de la performance en France comme à l'Étranger auprès de nombreuses entreprises, diverses en taille, en activité et en mode de management.

Le livre, en substance...

L'illustration de couverture de cet ouvrage symbolise bien ce que l'on entend par innovation managériale.

Dans un vol d'oiseaux migrateurs, les volatiles sont tour à tour leader du groupe pour une efficacité maximale. L'entreprise d'aujourd'hui manifeste aussi un impérieux besoin d'adopter une structure organisationnelle qui favorise la prise de responsabilité de tout un chacun, une structure qui invite à partager un même but et dynamise chaque individu, fort éloignée de l'organisation pyramidale et hiérarchique traditionnelle.

Les oiseaux migrateurs possèdent un sens de l'orientation et une parfaite capacité d'analyse des repères pour toujours choisir la bonne route. Les acteurs de l'entreprise innovante, chacun dans son domaine de compétence, se doit de disposer aussi d'un système d'aide au pilotage complet, un tableau de bord donc, afin de prendre les bonnes décisions. C'est là en substance le thème de cet ouvrage.

Plan simplifié du livre

I) Pourquoi le management de la performance freine l'innovation ?

Pourquoi la mesure de la performance est-elle encore un outil de coercition

Comment identifier les mesures maquillées

Comment éviter les indicateurs inadaptés et donc trompeurs

II) Comment y remédier : Démarche pratique en 7 étapes

La première partie développe une indispensabletelle qu'elle est encore pratiquée aujourd'hui. Elle apporte notamment des réponses aux points suivants :La seconde partie détaille, exemples à l'appui, les sept étapes de la démarche pratique et concrète pour bâtir les tableaux de bord de l'organisation innovante.

De la stratégie à la décision en équipe

S) Concevoir des S tratégies coopératives

Concevoir des tratégies coopératives O) Identifier collectivement les O bjectifs tactiques

Identifier collectivement les bjectifs tactiques C) Instaurer un climat de C onfiance, premier pivot de la démarche

Instaurer un climat de onfiance, premier pivot de la démarche R) Pratiquer la R econnaissance, second pivot de la démarche

Pratiquer la econnaissance, second pivot de la démarche I) Sélectionner les I ndicateurs pertinents

Sélectionner les ndicateurs pertinents D) Construire l'aide à la D écision

Construire l'aide à la écision E) Développer la prise de décision en Équipe

La dernière partie conclusive propose un "outil" pour identifier le mode de management réellement pratiqué en dépit des effets d'annonces afin de bâtir le juste système de mesure de la performance pour chaque entreprise avec exemples à l'appui.

Cet ouvrage s'adresse en priorité à tous ceux qui ont parfaitement compris le rôle essentiel de la mesure de la performance pour instaurer un management satisfaisant autant les exigences d'innovation et de création de valeurs que les besoins d'autonomie des salariés.

Les Extraits du livre en ligne et au format PDF

Bio Auteur

Alain Fernandez est depuis plus de trente ans consultant indépendant spécialiste de la mesure de la performance. Il conçoit pour les entreprises, en France comme à l'étranger, des systèmes de tableaux de bord de pilotage et d'aide à la décision en utilisant la démarche décrite dans cet ouvrage. Enseignant et formateur, il est aussi l'auteur de plusieurs livres de référence sur le thème du management de la performance, chacun vendus à plusieurs milliers d'exemplaires.

