Qu'est-ce que UML ?

U ML, Unified Modeling Language, langage de modélisation objet unifié est une démarche orientée objet. Elle est née de la fusion de trois méthodes orientées objet Booch, OMT Object Modeling Technique et OOSE Object Oriented Software Engineering, conçues respectivement par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson.

Principe UML, le langage de modélisation objet unifié

Les 3 experts, Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, ont focalisé leur attention sur les deux aspects : modélisation et formalisation afin de concevoir un langage de modélisation standard et universel utilisé notamment pour le développement informatique en langage objet.

UML 2 est une évolution majeure du langage. UML 2.5, la dernière spécification, est supportée par l'OMG Object Management Group. La modélisation et la formalisation à l'aide d'un vocabulaire standardisé, et de surcroît orienté objet, confèrent à la méthode tout son intérêt.

En effet, la formalisation et la modélisation facilitent la définition du problème à traiter et la compréhension par l'ensemble des principales parties prenantes après, il est vrai, un court apprentissage.

Une fois le modèle bien défini, il est plus aisé de s'y référer lors du développement afin de s'assurer de la conformité de ce dernier. Un outil précieux qui explique à lui seul l'essor de la démarche UML.

UML n'est pas une méthode de réalisation Remarque importante : UML ne propose pas de méthode de réalisation. UML est totalement indépendant des langages objet de développement. Une fois la problématique modélisée, une : UML ne propose pas de méthode de réalisation. UML est totalement indépendant des langages objet de développement. Une fois la problématique modélisée, une méthode de conduite de projet axée sur la qualité est généralement suffisante pour mener à bien le projet.

