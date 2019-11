Comment éviter les polémiques sur les réseaux sociaux ?

A u coeur des réseaux sociaux, les rencontres ne se déroulent pas nécessairement comme dans la vraie vie. Les contacts sont plus faciles c'est un fait. Mais on se retrouve parfois pris au piège de l'ardeur de certains correspondants qui profitent de l'éloignement physique pour entrer en polémique bien à l'abri derrière leur écran. C'est une dérive à bien gérer si on souhaite profiter des réseaux sociaux professionnellement sans perdre sa santé ou sa bonne humeur dans des luttes stériles. Voyons comment s'y prendre pour anticiper et bien gérer les polémiques inutiles.

De toutes choses on peut faire naître une controverse si on est habile à parler. Euripide

Objectif de cette fiche pratique

Objectif Mieux connaître les usages des réseaux sociaux.

Résultat attendu Savoir quitter un échange avant qu'il ne dérive.

Conseil Identifier au plus vite les correspondants les plus polémistes. Il suffit de fouiller un peu dans l'historique du forum.

Risques d'échec S'imaginer que l'on aura le dernier mot, que l'on finira par convaincre son contradicteur. Vous êtes convaincus de votre thèse. Votre opposant l'est tout autant !

De la confrontation d'idées à la polémique, il n'y a qu'un pas

À quoi sert de discuter si on pense point par point exactement la même chose ? On se rassure mutuellement, c'est vrai. Mais les échanges entre personnes partageant le même avis ne sont guère profitables pour aucune des parties. Chacun a pu en faire le constat.

Une confrontation de points de vue divergents bien argumentée est nettement préférable si l'on souhaite approfondir un thème et stimuler la créativité de chacun. Encore faut-il que la contradiction soit conduite en bonne intelligence et ne se transforme pas en une polémique dangereuse aux dérives pernicieuses. Au cours d'un échange en ligne, il n'est pas du tout évident de bien identifier le moment où la contradiction devient polémique.

Pour le constater, il suffit de s'attarder un instant à parcourir les commentaires des articles de fond des médias en ligne dans la fameuse dynamique du web interactif. Si les premiers commentaires sont quelquefois dignes d'intérêt, l'agressivité des convaincus cramponnés à leurs certitudes occupe rapidement tout l'espace du débat et conduit irrémédiablement au « point Godwin », ce moment définitif où seule l'injure importe. À fuir.

Mike Godwin, avocat américain et observateur des réseaux en ligne (Usenet), avait constaté dès le début des années 1990 que plus une discussion durait, plus la probabilité qu'un intervenant excédé fasse référence au nazisme et à Adolph Hitler augmentait, et ce quel que soit le sujet traité.

Comment démarre une polémique sur le web en 4 temps

1. Tout commence dans un bon esprit Vous entamez un échange cordial avec un internaute directement par email ou sur un réseau social. Vous semblez partager des intérêts communs et vos échanges vous paraissent enrichissants.

2. Sans raison, la tension grimpe d'un cran Mais, à un moment donné, vous ne semblez pas d'accord sur un point qui vous paraît assez insignifiant. Votre correspondant semble cependant y attacher une grande importance. Il réagit un peu impulsivement. Le ton grimpe d'un cran et vous notez une vraie hostilité dans sa réponse. Surpris par sa réaction, vous le questionnez pour comprendre les raisons de son emportement. Grave erreur.

3. La réaction ne se fait pas attendre Piqué au vif, ne comprenant pas cette animosité, vous réagissez à votre tour. L'échange s'envenime et… le point de rupture est franchi, une lutte absurde est alors engagée.

4. Être raisonnable, c'est savoir s'arrêter à temps Il n'est que temps de stopper cet échange aussi stérile que pénible pour les nerfs. Cette lutte pilotée par les émotions les plus primaires de chacun des combattants ne fabrique que des perdants. Retrouvons notre quant-à-soi et passons à autre chose.

Une petite méthode simple mais au résultat assuré. Ça se passe bien souvent ainsi.

Règle de survie sur le web

Je ne suis nullement tenu de défendre bec et ongles les idées auxquelles je tiens avec des correspondants qui s'opposent et contredisent systématiquement toute argumentation. La seule solution est de ne plus communiquer avec ce correspondant quitte à changer de groupe de discussion.

Le web, l'amplificateur de polémique

Nous sommes parfois surpris du ton que peut prendre une conversation entre adultes. Un échange qui semblait cordial s'envenime soudainement sans que l'on en prenne réellement conscience. Tout un chacun a déjà vécu une telle situation en apparence inexplicable.

Le web a tendance à amplifier ce phénomène néfaste d'escalade de l'agressivité. La distance, la méconnaissance de l'interlocuteur, la protection bien sommaire de l'écran et de l'anonymat libèrent chez certains des pulsions bien mal à propos pour un échange constructif.

Sur le Web, on ne connaît pas l'état émotionnel de son interlocuteur

Sans traiter la question des cas pathologiques du web et des réseaux sociaux que sont les haters et les trolls, il est prudent de se poser la question de l'état émotionnel de son correspondant dès que l'échange devient plus tendu.

Il n'est peut-être pas en cet instant précis au « top » de sa forme émotionnelle. C'est bien là le principal problème des échanges en ligne. Dans la « vraie vie », lorsque l'on est l'un face à l'autre, bien des signaux visuels et auditifs nous informent de l'état émotionnel de son correspondant. Lors d'un échange en ligne, nous sommes dans la plus totale ignorance.

Il est alors toujours préférable de suspendre les échanges dès que l'on sent s'amorcer une dérive, quitte à reprendre plus tard cette communication en espérant qu'elle se déroule sous de meilleurs auspices.

Les « haters » détestent tout et tout le monde par principe.

Les « trolls » prennent un malin plaisir à lancer des polémiques.

Infographie, Quel est l'état émotionnel de votre interlocuteur ?



Légende : Infographie, cliquez sur l'image pour l'agrandir et améliorer la qualité visuelle...

L'erreur à ne pas commettre

Le web a de la mémoire, une longue mémoire !

Les confrontations d'idées inconciliables sont des terrains fertiles pour des conflits insolubles. À ce stade, il est inutile de persister. L'échange est stérile et n'apportera rien si ce n'est de la colère et du ressentiment. Certains acteurs du web, sans qu'ils soient pour autant des trolls, sont friands de ces instants d'excitation inutile qu'ils utilisent comme un défouloir.À croire qu'ils se nourrissent de la colère des autres. Si on laisse s'envenimer la situation, on peut aussi se faire des ennemis durables. Au contraire de « la vraie vie » où une colère peut être oubliée, en ligne elle reste inscrite durablement.

Quelqu'un d'un peu fouineur peut ainsi collecter ces écrits involontaires et s'en resservir à l'occasion.

On ne mesure jamais suffisamment les risques de la spontanéité lors d'un échange en ligne. Tout écrit doit être mûrement réfléchi. S'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, ce serait celui-ci.

Il est aussi recommandé de ne pas partager trop librement ses émotions, points de vue et sentiments, quitte à passer pour une personne un peu froide et austère.

C'est en tout cas le meilleur moyen de ne jamais être contraint de recourir aux « blanchisseurs de passé », ces entreprises opportunistes qui se chargent d'effacer les traces désagréables que les moins malins ont malencontreusement laissées sur le net.

Coup d'œil historique

Michael Faraday savait que les controverses finissent toujours en de stériles polémiques. Elles sont épuisantes et inutiles. Le célèbre savant a connu une pénible expérience lors de la découverte du moteur électrique.

Michael Faraday savait que les controverses finissent toujours en de stériles polémiques. Elles sont épuisantes et inutiles. Le célèbre savant a connu une pénible expérience lors de la découverte du moteur électrique.

Son ex-mentor, Humphry Davy , estimait que ses apports n'étaient pas suffisamment mentionnés dans la publication de Michael Faraday. C'était un homme influent et après une longue polémique, Michael Faraday fut exclu de la société scientifique. Tous ceux qui ont fréquenté les forums en ligne ont vu ou vécu ces situations, où chacun des protagonistes d'un échange animé n'écoute pas son contradicteur et se cramponne bec et ongles à ses arguments. Il ne sert à rien d'imposer son point de vue et de chercher à convaincre des convaincus. Cette sixième habitude est plus que jamais d'actualité.

