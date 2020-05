Les objectifs en formation

L 'objectif de formation remplit au moins deux fonctions : il indique la direction en fixant le but à atteindre et il permet de mesure la qualité de sa progression dans sa démarche de formation. Autant se fixer des objectifs soigneusement choisis, pas trop ambitieux, juste ce qu'il faut. Ainsi on sait toujours ou on en est, et on se motive en les accomplissant. Voyons comment s'y prendre.

Sans objectif précis, on se laisse rapidement aller à adopter les comportements et attitudes de tous les velléitaires. Ils sont de bonne volonté, pétris de bonnes intentions, mais argumentent toujours d'un manque de temps chronique pour justifier leur inaction.

Qu'est-ce qu'un objectif de formation ?

Ainsi, on bannira les verbes comme " comprendre, savoir, apprécier, croire, apprendre, améliorer... " . Ils sont flous et bien trop peu spécifiques. Ils ne peuvent servir à exprimer un objectif de formation. On préférera formuler la définition de son objectif à l'aide de verbes d'action, bien plus pratiques et plus expressifs tels que " identifier, différencier, construire, énumérer, faire, réaliser... " .

Exprimer un objectif avec une formule du type " Je voudrais apprendre l'anglais " ne signifie absolument rien. Nous sommes incapables de définir une notion quantitative pour apprécier le progrès et l'accession à l'objectif.

Dans ce cas précis, il est indispensable de préciser le niveau que l'on souhaite atteindre ainsi que le délai que l'on s'accorde pour accéder à ce but. Par exemple : Mon objectif est de réaliser un score de 90 au TOEFL d'ici 6 mois.

L'objectif de formation matérialise le but à atteindre. Il s'exprime nécessairement par un verbe d'action afin qu'il soit accessible. Il s'exprime aussi dans une unité quantitative pour que l'on puisse évaluer sa progression. En résumé, si l'on répond aux trois questions : Quoi, Pourquoi, Comment, il s'agit bien d'un objectif de formation. Détaillons un peu tout cela, c'est important.Si on a bien choisi l'objectif de formation, c'est à dire ni trop ambitieux, ni trop modeste, il est à notre portée et nous disposons des ressources et du temps nécessaires pour conduire le projet.

Exemple pratique : Apprendre à cuisiner comme un "chef "

Si nous avons l'intention d'apprendre sérieusement la cuisine, "ne peut en aucun cas être un objectif. Cette formulation est bien trop vague pour que l'objectif puisse être évalué. "est plus spécifique mais pas encore assez précis.En revanche, "peut être un bon objectif.

Il répond en effet aux trois questions suivantes :

Quoi ? Maîtriser la réalisation des principaux types de pâtes. Quand ? D'ici un mois. Combien ? Cinq principaux types de pâtes comme la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte à choux, la pâte levée et la pâte feuilletée.

Au cours de l'apprentissage, on peut ainsi mesurer son progrès. Pour cet exemple, on sait que l'on a bien intégré les tours de main dès que l'on réussit les cinq types de pâte sans lire la recette. Il est alors temps de se fixer un deuxième objectif pour poursuivre son acquisition de connaissance et le perfectionnement de sa maîtrise dans ce cas précis.

Un exemple pour une autoformation consacré à l'apprentissage de la cuisine, un bon objectif peut être : Il répond en effet aux trois questions : Quoi, quand et combien ?Ainsi précisé, cette objectif répond parfaitement aux besoins de l'apprenant. Il connait le but et peux mesurer son progrès. Une fois cet objectif atteint, il sera temps d'en fixer alors un deuxième, toujours dans une dimension quantitative.

Les 6 caractéristiques d'un bon objectif de formation Voyons maintenant une étude un peu plus complète de la définition d'un bon objectif de formation.

Définition : Un bon objectif de formation s'exprime toujours dans une dimension quantitative et à l'aide de verbes d'action.

Mesurable

Un objectif bien choisi est dit « mesurable ». L'objectif s'exprime alors selon une ou plusieurs grandeurs quantitatives, et il est aisé d'estimer le chemin restant à parcourir avant de l'atteindre.

Dans l'exemple ci dessus, nous avons prévu cinq types de pâtes à maîtriser. On peut facilement mesurer son progrès et juger ainsi de la justesse de son effort, de la pertinence des moyens déployés, et prendre les bonnes décisions d'orientation.

Borné

L'objectif est aussi « borné ». Au moment de le définir, on a pris soin de fixer une date limite, un mois pour cet exemple, afin de mieux rentabiliser son temps disponible.

Rien ne vous oblige à suivre un unique thème de formation. Si pour entretenir l'attention vous préférez suivre plusieurs thèmes disjoints, il suffit de raisonner en durée et non en date fixe.

Spécifique

L'objectif est « spécifique ». Il ne cible donc qu'un seul thème. Il faut éliminer sans regret les objectifs aux sens multiples et donc aux multiples interprétations.

Dans cet exemple, il s'agit d'apprendre à réaliser les pâtes. On ne s'intéressera donc pas pour le moment à l'acquisition des tours de main pour ne pas rater une sauce.

Réaliste

L'objectif est « réaliste », il est clair et précis et tout à fait dans les possibilités de l'auto-apprenant. Il est ancré dans le concret, univoque et bien ciblé. Il est donc réalisable. Commencer l'apprentissage de la cuisine en cherchant à égaler les chefs-d'œuvre des plus grands pâtissiers serait un poil présomptueux et conduirait à un échec certain. Un coup dur pour la motivation.

Il vaut mieux rester modeste et progresser étape après étape. On ne devient pas un virtuose du piano après un stage intensif de 15 jours… Il faut bien des années de pratique pour atteindre un bon niveau.

C'est aussi vrai pour un développeur informatique. Il ne suffit pas d'apprendre rapidement un langage de programmation pour s'improviser développeur. Là encore, ce sont des heures et des heures de pratique pour parvenir à un niveau respectable. Aussi, il vaut mieux ne pas présumer de ses capacités, et bien estimer la charge de travail pour ne pas être tenté de brûler les étapes en choisissant des objectifs trop ambitieux…

Constructif

L'objectif est « constructif », c'est-à-dire qu'il est tout à fait dans la ligne du projet d'autoformation. Il est indispensable pour construire la finalité choisie. Il est en effet impossible de devenir un cuisinier si l'on ne maîtrise pas l'art de réaliser de bonnes pâtes. S'en tenir à son programme de formation et conserver son objectif en ligne de mire n'est pas si aisé que cela.

Les richesses du web sont une tentation difficile à réfréner. Maintenir son attention sur son sujet sans se laisser distraire est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Autant bien choisir ses objectifs et éviter de se disperser. Même si un thème d'étude semble alléchant, s'il n'a qu'un apport tout relatif au projet, autant l'éviter.

Accessible

L'objectif est « accessible » puisque l'on a organisé son emploi du temps en conséquence, et que l'on a aussi pris soin de vérifier que les ressources pour acquérir les indispensables connaissances sont disponibles à moindre coût, en ligne ou dans des ouvrages de référence de grande diffusion.

Aucun problème pour l'exemple choisi ci-dessus. Le web ne manque pas de sites dédiés à l'apprentissage de l'art culinaire pour les amateurs éclairés, et les publications consacrées à la cuisine envahissent les rayons des librairies et des bibliothèques.

De même, les ressources en ligne ne manquent pas pour une formation aux technologies de l'information ou au management, autres exemples abordés dans cette étude.

Des objectifs courts !

Courts : ainsi on atteint plus rapidement le but fixé et on est moins sensible à la démotivation. Les petites victoires sont des encouragements à poursuivre.

ainsi on atteint plus rapidement le but fixé et on est moins sensible à la démotivation. Les petites victoires sont des encouragements à poursuivre. Pas trop ambitieux : On ne mesure jamais à leur juste valeur les difficultés que l'on va rencontrer. Il vaut mieux ne jamais préjuger de sa capacité d'apprentissage et du temps disponible pour la formation. Bien des évènements risquent de mettre à mal les plannings les mieux préparés. Autant se donner le temps pour réussir sa formation.

On ne mesure jamais à leur juste valeur les difficultés que l'on va rencontrer. Il vaut mieux ne jamais préjuger de sa capacité d'apprentissage et du temps disponible pour la formation. Bien des évènements risquent de mettre à mal les plannings les mieux préparés. Autant se donner le temps pour réussir sa formation. Voir aussi sur un sujet connexe la taxonomie de Bloom et la hiérarchie des objectifs de formation.

Fixez-vous toujours des objectifs courts et pas trop ambitieux.

Les erreurs à ne pas commettre

Être trop ambitieux

Deux erreurs classiques du choix des objectifs de formation qu'il vaut mieux connaître pour mieux les éviter.Avant de commencer une formation, nous sommes tous naturellement ambitieux et un poil présomptueux sur nos capacités d'apprentissage et nos disponibilités. Lors de l'élaboration de la grille de formation, il est prudent de rester dans les limites du raisonnable en se fixant des objectifs modérés et un programme plus léger, quitte à le relayer par la suite avec un nouveau plan sur un thème plus spécialisé. En effet, au cours de la formation, on découvre nécessairement de nouvelles pistes qui n'étaient pas envisageables au moment de l'élaboration du plan initial.

Apprendre exige une capacité d'attention soutenue. Plus le thème est difficile, plus il faudra consacrer du temps pour dévider le fil de l'écheveau de la connaissance et en saisir le sens. Il est préférable de ne pas se mettre seul la pression en se fixant des objectifs ambitieux à atteindre dans un délai trop court.

Dans tous les cas, la fixation d'un objectif est le bon remède contre la procrastination , véritable mal du siècle. Il est préférable de se laisser du temps pour bien intégrer les connaissances et faire face aux impondérables, les difficultés imprévues et les inévitables contretemps.

Il est tout aussi prudent de ne pas surévaluer ses capacités d'assimilation.

Commencer l'apprentissage de la pâtisserie en cherchant à égaler les chefs-d'œuvre des plus grands chefs pâtissiers serait un poil présomptueux et conduirait à un échec certain. Il vaut mieux rester modeste et progresser étape après étape. Aussi, il vaut mieux ne pas surestimer ses capacités et bien évaluer la charge de travail pour ne pas être tenté de brûler les étapes.

Mal cibler ses thèmes et abuser de l'effet papillon

Le web nous ouvre grand les portes vers une multitude de savoirs dont on ne se doutait pas de l'existence. Il est prudent de limiter sa soif de connaissance à une unique thématique pour une campagne de formation donnée.Butiner des connaissances de droite à gauche au gré des humeurs n'est pas une approche aussi critiquable que cela. Il n'est pas nécessaire d'être toujours séquentiel dans son apprentissage tant que l'on reste conforme avec la grille de formation ( voir ici le MindMap ), et qu'au final on achève chacun des thèmes prévus.

