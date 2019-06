Qu'est-ce qu'un moteur de réponse ?

J usqu'à présent, nous avions toujours considéré Google comme un moteur de recherche. À une requête donnée, le moteur de recherche délivre les pages des sites qui lui semblent les plus pertinentes au sens de ce qu'il comprend de la question posée et de ce qu'il sait de l'internaute. On observe depuis quelques années une tendance qui présage un changement radical. Google connaitrait la bonne réponse...

Google, du moteur de recherche au moteur de réponse

En exploitant des ressources d'intelligence artificielle, le moteur puise dans son immense base de connaissances, le web tel qu'il l'a indexé, et répond directement à la question posée. Google devient ainsi

L'intelligence artificielle de Google, fondée sur l'utilisation de réseau de neurones et des principes d'auto apprentissage, de type Machine learning sélectionne la réponse qui à son sens répond précisément à la question posée. Cette réponse est mise en exergue, encadrée et accompagnée d'une illustration puisée au sein même de la page source.

Le « Machine Learning » ou « Apprentissage automatique » est une mise en pratique des principes d'Intelligence artificielle. Les « réseaux de Neurones » s'inspirent de l'organisation en neurones et synapses du cerveau humain. Le « Deep Learning » ou “apprentissage profond”, est une application de ces techniques d'auto-apprentissage particulièrement efficace. Elle a notamment fait ses preuves dans le cadre de la reconnaissance d'images et de la parole. « Alpha Go », le logiciel champion du jeu de Go est aussi conçu selon un principe de Deep Learning.

Dans l'exemple suivant étudié par la revue Wired, l'intelligence artificielle de la version américaine du moteur de recherche a bien compris que le terme de « Totem » renvoyait au spectacle du Cirque du Soleil.

Comment ? Combien ? Qu'est-ce que c'est ?

Ce fonctionnement en mode moteur de réponse est facile à tester. Il suffit de construire sa question en utilisant de préférence les adverbes « Comment ? », « Combien ? » ou les locutions du type « Qu'est-ce que ? » ou, dans un registre plus populaire : « C'est quoi ? ».

Par exemple aux questions du type « Quel est l'oiseau le plus rapide ? », « Qu'est-ce que le Brexit ? », « Comment faire une pâte feuilletée ? », « Quelle est la distance entre la terre et Jupiter ? », « C'est quoi le conseil constitutionnel ? », Google répond directement à la question posée avant de lister les sites correspondants à la recherche.

Pour bien des requêtes, Google ne se contente plus d'extraire une portion de texte de la page d'un site choisi correspondant à la question posée. Pour être plus précis et plus concis, l'intelligence artificielle du moteur construit une réponse en restructurant le texte source de la page. Dans un futur proche, on peut vaticiner sans trop de risque que le moteur d'intelligence artificielle construira en totalité une réponse à partir de plusieurs sources du Web. Il deviendra à part entière un moteur de réponse.

Qu'est-ce que ça change ?

Lorsqu'il s'agit d'interroger l'outil pour connaître la distance de la terre à une autre planète du système solaire ou la durée d'un spectacle, la réponse est claire et indiscutable.

En revanche, si l'on considère le premier exemple de la définition de la stratégie d'entreprise, il est bien évident que la réponse ne peut être univoque. Ce thème est complexe.

On ne peut se contenter d'une unique réponse de trois lignes sélectionnée de surcroît par un algorithme. Étant donné qu'une large majorité d'utilisateurs se contente des premiers résultats, le risque de passer à côté des informations les plus intéressantes est plus que jamais avéré.

Conseil pour l'autoformation

Lors d'une recherche méthodique d'informations, il est bien évident que l'on n'est pas obligé de suivre les conseils d'un système automatique fut-il propulsé par un algorithme d'intelligence artificielle.Comme toujours, il s'agit de bien étudier les documents proposés sans se contenter des seuls premiers résultats. Et surtout de varier ses requêtes. Le dictionnaire de synonymes des moteurs de recherche est encore assez pauvre. N'hésitez pas à reformuler complètement votre question pour obtenir d'autres résultats.

