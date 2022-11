Outils pour acquérir de nouvelles connaissances

Le désir d'apprendre est un sentiment largement partagé. Que ce soit pour un enrichissement personnel ou pour acquérir de nouvelles compétences, le web offre un large éventail de possibilités. Mais pour débusquer les pépites de connaissance en ligne encore faut-il maitriser à la perfection les outils du web. Et malgré la croyance généralement admise, ce n'est pas si simple. Ne perdons pas de vue que le web est devenu un grand foutoir ou le pire s'enchevêtre avec le meilleur.

Outils et bonnes pratiques

Il est plus qu'utile d'apprendre à maîtriser les outils disponibles sur le web.

Pour une autoformation réussie, quelques outils et bonnes pratiques s'avèrent indispensables. Encore faut-il les domestiquer pour mieux les maîtriser dans le cadre d'une autoformation parfaitement orientée selon les besoins et désir de chacun.

Pour construire au mieux ses connaissances, jugement rationnel et esprit critique sont les armes indispensables pour collecter l'information sur le web et les réseaux sociaux.

Hypertexte, sérendipité, piocher les connaissances

Ou l'art de dénicher les bonnes idées en flânant sur le web...

À l'origine, l'invention de Tim Berners-Lee, l'hypertexte, véritable principe fondateur du web, est bien évidemment une géniale idée. Le "surf" de site en site est vraiment le secret de la démocratisation et du succès du web. Malheureusement, c'est aussi un outil majeur pour que les algorithmes estiment la notoriété d'un article, le PageRank.

Sérendipité et le web

Les curateurs du web

La sérendipité, c'est l'art de découvrir des nouveautés par hasard. Le web et notamment l'hypertexte, c'est-à-dire les liens au sein des articles en cours de lecture, est justement un terrain de choix.Pour tenter de tromper un tant soit peu les algorithmes et permettent à un article de gagner de précieuses positions dans les pages de résultats, le système a été quelque peu détourné. Aussi les liens glissés dans un article ne sont pas toujours insérés dans le but d'enrichir l'information.Pour pallier un peu à tout cela, on évoquait à une époque pas si lointaine le précieux métier de "curateur du web". Des spécialistes qui analysent et trient les informations selon des thématiques bien déterminées.

Qui sont les curateurs du web ?

Le terme curateur du web désigne les acteurs de l'internet qui ont su se placer au nœud des réseaux pour relayer l'information pertinente détectée au cours de leurs recherches.

Il est prudent de se méfier du web où le plagiat trouve ses lettres de noblesse.

Après, bien évidemment qu'un article du web, aussi bien rédigé soit-il, ne remplacera jamais un livre bien conçu. L'auteur nous fait profité du fruit de ses travaux après les avoir structurés.

Il est aussi vrai que le web a déshabitué les lecteurs en quête de connaissance du travail de questionnement et de prospection : "J'ai une question et je veux une réponse en quelques lignes". Ceux-là ont perdu d'avance...

Se former : Le web ou un bon livre ?

Lu récemment sur un forum : Ah bon ? Il y a encore des gens pour acheter des livres et les lire alors que l'on trouve tout sur le web ? Eh bien oui monsieur, eût-il fallu lui répondre. Le web ne remplacera jamais un bon livre. ...

Le web, c'est l'abondance. Est-ce pour autant la pertinence ?

Abondance n'est pas Pertinence

Sur le web comme ailleurs, Abondance n'est pas un nouveau synonyme de Pertinence, Le web nous propose un monde informationnel ou le pire côtoie le meilleur sans aucun discernement...

Les MOOC

Mooc

MOOC, avantages et inconvénients

Les MOOCs, Massive Open Online Course, sont le fruit de l'union de la formation classique avec le web. Pour leur grande majorité, ils sont en effet accessibles à tout un chacun sans sélection préalable.

Le mooc désigne un système de cours ouvert à tous et diffusé en ligne. Il suffit donc de disposer d'un accès en ligne et d'un capital temps pour apprendre tout ce qui nous fait envie. A-t-on pour autant découvert la solution universelle de l'autoformation ?

Le choix d'un Mooc ne doit pas être le fruit d'un jeu du hasard. On y trouve en effet le pire comme le meilleur. En général d'un accès libre et gratuit, il faudra cependant y consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour en tirer un enseignement profitable et durable.

Une web conférence, ou webinaire, est une conférence en ligne, un séminaire que l'on suit de chez soi, de son bureau ou d'ailleurs. En tout cas, sans être contraint d'être présent en un lieu donné. Bien pratique !

Outil de veille Netvibes

Utiliser Netvibes comme outil de veille

Netvibes est un excellent outil pour faciliter sa veille informationnelle. Il est disponible en téléchargement. Attardons-nous un instant sur cet outil simple d'emploi.

