Formation en ligne Management

D epuis son origine, le site piloter.org a une vocation de formation à destination des professionnels du management. En complément d'un bon millier d'articles régulièrement enrichis et mis à jour, j'ai ajouté il y a quelques temps déjà plusieurs vidéos d'autoformation. Aujourd'hui je complète ce thème en développant le concept se former tout au long de la vie avec deux guides pratiques et un nouveau chapitre du site en accès libre.

Comment se former en ligne ?

En complément des dossiers thématiques du site, plusieurs videos d'autoformation sont désormais disponibles pour faciliter l'apprentissage des managers sur les thèmes incontournables de la conception des tableaux de bord de pilotage et des systèmes décisionnels, de la conduite des projets complexes et de l'entrepreneuriat une notion qui ne doit pas échapper aux professionnels du management.

Se former tout au long de la vie

Le premier, "7 habitudes pour se former tout au long de la vie", développe les réflexes qu'il s'agit d'acquérir pour bien collecter et enregistrer les informations que l'on saisie au quotidien et les intégrer dans son propre système de connaissances. C'est la démarche que j'utilise depuis une bonne quinzaine d'années pour mes propres besoins d'autoformation.

le second, "Objectif: Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web", décortique les outils du web tel que google pour ne pas se laisser abuser par les résultats proposés et construire une prospection tout à fait en phase avec nos besoins d'autoformation. Ça ne se fera pas tout seul.

Se former en continu n'est pas qu'une ambition mais bien une nécessité aujourd'hui pour nos métiers en perpétuelle mutation. Le ressources sont disponibles et le web est bien entendu à privilégier. Encore faut-il adopter la bonne démarche !Chacun des deux guides pratiques présentés ci-après répond à ce besoin mais en abordant la question sous un angle d'attaque différent.Ces deux livres sont intégrés dans une nouvelle collection et proposés au prix de 10 Euros pour la version "brochée". Le prix n'est donc pas un handicap pour acquérir les bonnes habitudes et les bonnes pratiques pour se former seul.

Cliquez sur l'image d'un des deux livres...

Les vidéos de formation en libre accès

Toutes les vidéos sont directement accessibles sans aucune formalité. Au programme : Devenir entrepreneur freelance, concevoir le système de pilotage de l'entreprise, la Business Intelligence centrée tableaux de bord, le métier de manager de projet, le tableau de bord avec Excel.

Autres ressources pour se former sur le web

Cours en ligne gratuit

Une sélection, bien loin d'être exhaustive, de cours gratuits accessibles en ligne par internet sans nécessité pour autant une quelconque identification

Une sélection, bien loin d'être exhaustive, de cours gratuits accessibles en ligne par internet sans nécessité pour autant une quelconque identification Formation management

Une sélection de formation et Masters Spécialisés orientés "Performance" pour professionnels. Ils sont accessibles avec un Bac+4, bac+5 ou une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

Une sélection de formation et Masters Spécialisés orientés "Performance" pour professionnels. Ils sont accessibles avec un Bac+4, bac+5 ou une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) Formation MBA

Qu'est-ce qu'un MBA Master of Business Administration ? Comment et où le préparer ? Une sélection d'ouvrages pour anticiper.

Qu'est-ce qu'un MBA Master of Business Administration ? Comment et où le préparer ? Une sélection d'ouvrages pour anticiper. MOOC et AutoFormation

Est-ce que le MOOC est la solution "miracle" pour son autoformation ? Sinon, comment en profiter...

Est-ce que le MOOC est la solution "miracle" pour son autoformation ? Sinon, comment en profiter... Formation tableau de bord. La formation "historique" aux tableaux de bord de pilotage et à la méthode Gimsi, longtemps donnée "en présentiel" et maintenant en ligne ici et en accès libre.

Tous les cours en ligne, associés à ce site ainsi qu'aux ouvrages de référence, sont disponibles gratuitement sur le canal de Nodesway sur YouTube. À utiliser sans modération.





À découvrir... Comment Mesurer la valeur client ?

Comment mesurer la valeur client en considérant la somme des profits apportés par ce client au cours de sa vie. Comment mesurer la valeur client en considérant la somme des profits apportés par ce client au cours de sa vie.

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2019 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 145)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.