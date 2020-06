Conception du tableau de bord de gestion

la Structure et les indicateurs

L a devise du concepteur: La pertinence de l'information est de très loin bien plus importante que la quantité de données mises à disposition. Le tableau de bord bien conçu ne comporte qu'un nombre limité d'indicateurs assurant une perception adaptée du contexte. 5 à 10 indicateurs sont suffisants.

Composer le tableau de bord

selon les activités pilotées

selon les besoins et préférences du décideur ou du groupe de décideurs

et bien sûr selon les objectifs "tactiques" poursuivis

Les indicateurs bien spécifiques sont sélectionnés :

Des indicateurs soigneusement choisis

Est-il vraiment nécessaire de préciser qu'un indicateur de performance ne sort pas d'une pochette surprise ou, plus prosaïquement, d'un livre ou d'une liste toute prête ? Il n'est pas non plus utile de se référer systématiquement aux usages de la profession.

Un tableau de bord bien conçu présente des indicateurs de natures différentes. Il doit en effet signaler les alertes, assurer le décideur de la tenue du cap suivi, et garantir aussi une capacité d'anticipation.

Alertes

Ils Exigent généralement une réaction immédiate. Un seuil a été franchi, il faut décider et agir sans perdre de temps mais en toute possession de ses moyens. L'urgence n'est pas synonyme d'affolement

Où en sommes nous aujourd'hui par rapport aux objectifs fixés. Faut-il continuer ainsi, renforcer les actions ou en changer ? Voilà le type d'information délivrée par cette sous-catégorie de KPI.

Poussent un peu plus avant la réflexion, à propos des actions lancées et des objectifs fixés. C'est aussi un instrument pour repérer les opportunités.

Quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Le tableau de bord n'est pas un assemblage d'indicateurs, c'est un ensemble structuré. Bien il conçu répond aux trois questions essentielles du décideur en situation :Le tableau de bord "d'un seul coup d'oeil" est présenté et détaillé dans le livre de référence "L'Essentiel du tableau de bord"





