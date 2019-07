Les outils du manager d'équipe

4 outils indispensables pour le manager d'équipe afin qu'il puisse accomplir sa mission avec succès et améliorer par la même occasion son efficacité professionnelle. Au programme : Techniques de négociation, gestion du temps efficace et rationnelle, les outils de la psychosociologie au service du management d'équipe et les outils pour bien maîtriser la communication en interne comme en externe.

Développer l'efficacité professionnelle du manager

Chaque professionnel utilise une gamme d'outils bien spécifiques pour accomplir les besoins de son métier. Qu'il soit plombier, mécanicien ou menuisier, il ne pourrait réaliser sa tâche sans les outils propres à sa profession, choisis avec soin et parfaitement maitrisés, fruit d'une longue expérience et d'une pratique régulière.

Ce n'est guère différent pour un manager d'équipe en charge d'un projet précis. Cela dit, lorsque l'on énonce les instruments de travail du manager, on a tendance à l'équiper d'une boîte à outils pour le moins sommaire tels que les instruments de gestion de planning, de gestion budgétaires on encore de gestion des ressources. Ils sont indispensables, aucun doute à ce sujet. Mais ils ne sont pas suffisants. Voyons des à présent 4 outils incontournables pour bien manager une équipe dans la durée.

1) Négociation

Un bon manager maîtrise suffisamment les techniques de négociation pour fédérer autour de la réussite du projet les multiples parties prenantes aux préoccupations et aux ambitions divergentes. Les techniques de la négociation appliquée à la gestion de projet transversaux sont exposées et illustrées lors de l'axe 1 du livre de référence

Comment mieux négocier

Maîtriser les techniques de négociation n'est pas un atout pour un chef de projet, c'est une nécessité. Ces techniques mériteraient d'ailleurs d'être enseignées dans la grande majorité des cursus scolaires. Le chef de projet doit en effet fédérer, autour d'un axe commun orienté vers la réussite du projet, l'ensemble des parties prenantes. Chacune, prise indépendamment, est contrainte par ses propres préoccupations, chacune est motivée par une ambition très personnelle.

Pour aller plus avant...