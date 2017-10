Qu'est-ce qu'un agent intelligent ?

Agent Intelligent et veille stratégique

Définition agent intelligent

U

n agent intelligent est un programme autonome ne nécessitant aucune intervention humaine.

Les agents intelligents sont le plus souvent utilisés comme assistant pour rechercher des informations spécifiques sur la toile.

L'utilisateur peut ainsi se libérer du temps en déléguant à un agent intelligent des travaux de prospection, comme la recherche d'une offre commerciale précise selon des critères prédéfinis.

Principes des agents intelligents

5 caractéristiques essentielles

Autonome il s’exécute seul selon des objectifs prédéterminés, sans aucunes interventions humaines.

il s’exécute seul selon des objectifs prédéterminés, sans aucunes interventions humaines. Personnalisé L'agent intelligent est adaptable et peut être configuré pour répondre aux besoins précis de l’utilisateur.

L'agent intelligent est adaptable et peut être configuré pour répondre aux besoins précis de l’utilisateur. Auto-adaptatif L'agent intelligent sait ajuster son comportement en fonction de la situation selon les attentes de l'utilisateur.

L'agent intelligent sait ajuster son comportement en fonction de la situation selon les attentes de l'utilisateur. Auto-apprenant Il sait profiter de l'expérience passée pour mieux comprendre les souhaits actuels de l'utilisateur voire aller au-devant de ses désirs (en théorie).

Il sait profiter de l'expérience passée pour mieux comprendre les souhaits actuels de l'utilisateur voire aller au-devant de ses désirs (en théorie). Coopérant Les agents intelligents communiquent entre-eux, interagissent et agissent de concert

Du plus simple au plus complexe

1) Simples agents de collectes, ils ne prennent aucune décision vis à vis de la pertinence des informations collectées.

2) Agents de collecte pouvant appliquer des traitements simples sur les informations collectées comme des contrôles de seuils.

3) Les agents sont capables de prendre des décisions plus évoluées, en accord avec l’utilisateur. (Comme la négociation d’une transaction ou la prise automatique de rendez-vous,...)

4) Les agents communiquent et agissent à plusieurs. Les types d’agents

Depuis l’origine de l’informatique, un programme est défini comme un ensemble de commandes effectuant un traitement spécifique sur un ensemble de données déterminées. Il est déclenché par un événement, une demande de l’utilisateur par exemple, et fournit un résultat en fin d’exécution. La définition a évolué pour accéder aujourd’hui à la notion d’agents « intelligents ».De nombreux programmes portent le nom d’agents mais ne répondent pas totalement à cette définition, notamment pour les caractéristiques d’auto-apprentissage et de coopération.Les agents peuvent ainsi être classés en 4 catégories allant du plus simple au plus complexe :Les agents sont principalement employés pour l’assistance du décideur et la collecte d’informations personnalisées.Les agents, destinés à l’assistance du décideur, aident dans un premier temps le novice lors des premiers contacts avec le système, puis grâce à des fonctions d’auto-apprentissage, adoptent les habitudes de l’utilisateur pour aller au devant de ses désirs...

Les agents de collecte récupèrent, sur les réseaux et auprès de services fournisseurs, les informations correspondant aux profils de recherche du décideur. Là aussi, des fonctions d’auto-apprentissage seront mises à pro- fit pour aller au-devant des souhaits de collecte de l’utilisateur.

Recommandations

Bien que la technique des agents intelligents soit en continuel développement, le terme d'"intelligent" est en français un peu trompeur. L'agent intelligent ne devinera pas ce qui n'a pas été demandé. Il s'agira de bien soigner la formulation de la recherche et de la réviser régulièrement.Voir aussi, lespour la résolution de problèmes complexes.

Cet article s'inspire du livre de référence "Le bon usage des technologies expliqué au manager" Editions d'Organisation ©.



À lire

Le livre de référence de l'intelligence artificielle et bien entendu des agents intelligents qui constituent un des fondamentaux de cette étude :de Stuart Russel et Peter Norvig3ème édition1200 pages

Une initiation au principe des agents intelligents et des systèmes multi-agents, comment les construire, comment les coordonner, les agents autonomes et les agents massivement coopératifs pour la résolution de problèmes complexes :



An Introduction to MultiAgent Systems

Michael Wooldridge

John Wiley & Sons

2ème édition révisée

484 pages









Partagez cet article...

(total partages cumulés > 85)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés