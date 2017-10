Un langage pour communiquer... avec la "machine"

our communiquer avec un système informatique et en extraire des données, nous utilisons des langages spécifiques. Ces langages ont évolué au fil du temps et il est coutumier de les classer par génération, selon le degré d'évolution et d'orientation utilisateur, depuis les langages machines jusqu'au langage d'interrogation de type SQL, plus proche de la langue anglaise.

SQL Structured Query Language

Evolution des langages de programmation

1re génération : les langages machines Outils des pionniers de l’informatique, ils imposaient une programmation en binaire et des calculs d’adressage absolu.

Outils des pionniers de l’informatique, ils imposaient une programmation en binaire et des calculs d’adressage absolu. 2e génération : les langages assembleur Net progrès avec l’utilisation de mnémoniques en lieu et place des codes binaires et la mise en place d’outils « d’aide à la programmation » traduisant les mnémoniques et calculant les adressages.

Net progrès avec l’utilisation de mnémoniques en lieu et place des codes binaires et la mise en place d’outils « d’aide à la programmation » traduisant les mnémoniques et calculant les adressages. 3e génération : les langages de haut niveau Apparus avec l’augmentation de performance des machines, ils soula- gent le programmeur d’un grand nombre de contraintes matérielles pour lui laisser un peu plus d’énergie pour traiter son propre problème. Cobol, Fortran, C et tous les langages objets, dont C++, Java et C# ou orienté développement web : PHP, Python... sont des langages de 3e génération. Pour ces 3 générations de langage, l’informatique reste un domaine de spécialiste. Avant d’accéder aux données, le programmeur doit décrire précisément le moyen d’accès.

Apparus avec l’augmentation de performance des machines, ils soula- gent le programmeur d’un grand nombre de contraintes matérielles pour lui laisser un peu plus d’énergie pour traiter son propre problème. Cobol, Fortran, C et tous les langages objets, dont C++, Java et C# ou orienté développement web : PHP, Python... sont des langages de 3e génération. Pour ces 3 générations de langage, l’informatique reste un domaine de spécialiste. Avant d’accéder aux données, le programmeur doit décrire précisément le moyen d’accès. 4e génération, l’informatique change de logique Tout au moins théoriquement, le langage n’est plus spécifiquement réservé aux spécialistes. En effet, avec un langage de 4e génération (L4G), l’utilisateur ne se préoccupe pas des moyens pour accéder aux données. Il ne se préoccupe que de la donnée elle même.

Il peut ainsi interroger sa machine :

« Donne-moi la liste des vendeurs ayant dépassé 1MF de chiffre au mois de janvier».

En SQL, langage rustique mais standardisé, une telle question s’exprime simplement:

Select Nom, CA From Table-vendeur Where CA>1 000 000 And mois=“Janvier”

L’utilisateur peut poser cette question directement à partir de sa console. La réponse est immédiate. L’interactivité est le second avantage majeur pour l’utilisateur occasionnel.

L4G... une évolution ?

Il est bien évident que ce terme de "4ème génération" qui sous-entend un degré d'évolution est un poil abusif. Les développements informatiques sont toujours réalisés en langage "dit de 3ème génération", avec quelques phases écrites en langage de "4ème génération". Avec l'introduction de ce terme Il s'agissait plutôt de mettre en avant le côté interactif et l'utilisation possible pour un non-informaticien.

Et la L5G ?

Quant à la "5ème génération" "L5G", sensée aborder la conception des développements informatiques sous un autre angle d'attaque (programmation par les contraintes notamment), hormis quelques expérimentations, elle n'est pas encore vraiment sortie des labos de recherche.

Commentaires lecteurs...

