Gestion de trésorerie de la petite entreprise 16 juillet 2019 L a trésorerie est le talon d'Achille de la petite entreprise. Plus d'un entrepreneur s'est déjà vu contraint d'affronter de grandes difficultés financières pour ne pas avoir assurer une gestion de trésorerie rigoureuse afin d'anticiper les mouvements financiers. Des difficultés qui conduisent trop souvent à la catastrophe. Heureusement il existe des outils comme Le BFR, Besoin en Fond de Roulement pour aider un tant soit peu à gérer les flux financiers. Voyons tout cela, avec un petit rappel comptable. 1. Trésorerie du freelance 2. Besoin Fonds Roulement 3. Bilan comptable 4. Compte de résultats 5. Ressources 6. À lire... Une gestion rigoureuse s'impose... Gérer la trésorerie, ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on démarre une activité en freelance. Le pouvoir de négociation avec les clients et les fournisseurs semble alors bien trop étroit pour optimiser les flux financiers. Il faut pourtant s'efforcer d'agir et d'accorder toute la priorité à cette question fondamentale. Gardons à l'esprit qu'aucune entreprise ne peut survivre bien longtemps en acceptant une gestion déficiente de la trésorerie. Ce constat est d'autant plus avéré en période de difficultés conjoncturelles où la multiplication des défaillances d'entreprises accroît le risque d'impayés. Trésorerie du travailleur freelance Le travailleur freelance vend ses travaux. Le client est actuellement en droit d'en régler le montant sous 60 jours. Pour fabriquer ses produits, le travailleur freelance a acheté des fournitures qu'il a peut-être été contraint de payer au comptant à la réception des marchandises. C'est souvent ainsi lorsque l'on débute, les fournisseurs ne font pas de cadeaux. Par la suite, vous pourrez négocier des délais dans le respect de la législation en vigueur. Le freelance a d'autres contraintes financières à régler à dates fixes, comme les loyers, les charges sociales, les impôts, les consommables, les assurances, les réparations et les traites s'il a déjà contracté des crédits pour s'équiper (machines, véhicules...). L'équation est simple dans sa formulation : Comment régler les factures actuelles alors que l'on ne sera payé que dans 2 mois ? C'est là toute la problématique de la gestion de trésorerie. Il serait dramatique de ne pouvoir honorer ses traites parce que les caisses sont temporairement vides, alors que vous disposez de factures en attente de règlement dont le montant couvre largement les besoins actuels. Vous pouvez toujours recourir aux banques. Mais ce sont des frais supplémentaires et depuis la crise financière, de nombreuses banques ont perdu de vue leur métier, et se font tirer l'oreille pour accorder des prêts temporaires parfaitement couverts. Il est donc préférable de gérer rigoureusement sa trésorerie en s'assurant de disposer toujours des fonds suffisants pour régler les factures en cours. Comment estimer son Besoin en Fond de Roulement BFR BFR = stock moyen nécessaires + créances clients en attente de règlement – dettes fournisseurs. Pour s'assurer que ses fonds seront toujours suffisants pour permettre le fonctionnement de l'entreprise, il est primordial de calculer son Besoin en Fond de Roulement, le BFR.

Ce calcul permet d'anticiper et de prévenir les écarts préjudiciables qui pourraient exister entre les dépenses d'exploitation, les recettes réellement encaissées et les fonds disponibles à cette date.

Le résultat de ce simple calcul est tout simplement la valeur du besoin pour assurer l'activité de l'entreprise. Un prestataire pourra remplacer ou compléter le cas échéant la notion de stock moyen par la valeur estimée de ses frais de fonctionnement.

Définition Besoin en Fonds de Roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est une estimation du besoin financier pour assurer le fonctionnement au quotidien de l’entreprise en tenant compte des besoins courants, des factures clients en attente de règlement et des dettes fournisseurs.

Rappel : Attention toutefois, en période de crise, il est préférable d'anticiper et de renforcer dans la mesure du possible les fonds de trésorerie. Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, au vu du nombre croissant de défaillances d'entreprise, le risque de retards de règlement et d'impayés se multiplient (effet boule de neige).

Comment améliorer son BFR ?

1. On évite de trop prélever sur les gains de son activité durant la période de lancement afin d'assurer une couverture de fonds suffisante.

Effet bootstrap : on s'autofinance au maximum et on limite au maximum les emprunts.

2. On s'efforce de bien négocier ses délais avec les fournisseurs pour : les rallonger et avec les clients pour : les raccourcir. C'est un exercice de négociation dont le jeu vaut la chandelle. C'est aussi un bon critère de sélection lorsqu'il est possible de choisir ses clients ou ses fournisseurs. Un premier conseil : Si vous devez acheter du matériel, exigez toujours une avance au comptant couvrant au moins les frais d'achat. Un second conseil : Préparez un programme de ristourne. Il est en effet intéressant d'accorder des remises en échanges de délais de paiement plus court.

3. On anticipe les inévitables baisses d'activité, l'entrepreneur freelance n'a pas des revenus réguliers. Donc encore une fois on ne prélève pas trop sur ses gains.

Bilan comptable pour entrepreneur freelance

Le bilan est un point précis du patrimoine de l'entreprise. Il est édité périodiquement et notamment à la fin de l'exercice comptable pour les besoins fiscaux.

Le bilan différencie l'« actif » du « passif ».

À l'« actif », il énumère ce que l'entreprise possède, les usages de l'argent.

Au « passif », il liste les origines de l'argent.



Le bilan comporte au minimum les rubriques suivantes présentées en un tableau équilibré. (Le terme bilan vient de l'italien "bilancia" qui signifie "balance.)

Actif Passif Les immobilisations corporelles Les capitaux propres Les immobilisations incorporelles Les réserves et résultats Les immobilisations financières Les provisions Les stocks et encours Les emprunts Les créances Les avances Les disponibilités Les dettes (dettes fournisseurs et autres dettes)

Compte de résultat pour entrepreneur freelance

EBE, l'Excédent Brut d'Exploitation

Le compte de résultat répertorie et synthétise les mouvements des comptes financiers, charges et produits, tout au long de l'exercice fiscal afin de calculer le résultat net : bénéfices ou pertes.En résultat intermédiaire, l'EBE, l'Excédent Brut d'Exploitation, est un ratio clé important. Il mesure la valeur ajoutée après déduction des charges nécessaires à son obtention et uniquement celles-ci notamment les salaires, les charges sociales et les impôts liés à la production.

C'est un bon indicateur pour évaluer rapidement la santé de l'entreprise. Calculé en relation avec le chiffre d'affaires, EBE/CA, il permet de se faire une première idée sur la profitabilité de l'activité indépendamment de la politique engagée

Des outils de gestion

centre de gestion agréé

Le compte de résultat et le bilan comptable ne sont pas uniquement des documents officiels destinés aux services fiscaux. Ces deux tableaux sont aussi un outil de gestion. Un bon comptable, ou votre, saura calculer pour vous les ratios clés utiles pour évaluer votre performance financière, et faciliter le pilotage de votre activité comparativement aux entreprises similaires.

Centre de Gestion Agréé CGA

Les CGA sont des centres associatifs. Ils proposent des conseils, et organisent des formations à prix coûtant sur des thèmes directement orientés sur les besoins des petits entrepreneurs. L'entrepreneur aura tôt fait d'amortir le coût de l'adhésion. Elle offre d'ailleurs des avantages fiscaux non négligeables.

J'ai croisé plus d'un ou une jeune entrepreneur qui n'hésitait pas à me faire la confidence :

"Moi les chiffres, c'est pas vraiment mon truc, mais ce n'est pas bien grave, je confie tout cela à mon comptable, chacun son métier."

C'est sûr qu'il faut savoir déléguer. Mais les chiffres, sont un peu la langue de l'entrepreneur. Il doit impérativement être un bon gestionnaire.

À l'opposé combien d'entrepreneur se justifie après une faillite :

Je ne l'ai pas vu venir, je savais bien que ça n'allait pas bien, mais à ce point je n'aurais jamais imaginé !"

Un conseil : les chiffres, apprenez à les lire !

Ressources web...

vosdroits.service-public.fr

Obligations comptables du commerçant

Obligations comptables du commerçant vosdroits.service-public.fr

Comptabilité du micro-entrepreneur (régime micro-social) ex auto-entrepreneur

Comptabilité du micro-entrepreneur (régime micro-social) ex auto-entrepreneur vosdroits.service-public.fr

Comment facturer ? Forme, délai d'émission, numérotation...

Les placements de trésorerie Comment placer ses excédents de trésorerie en toute sécurité à court terme et à moyen terme Gérer la trésorerie dans "44 astuces"

La gestion des flux de trésorerie pour l'entrepreneur est à la fois le nerf de la guerre et le talon d'Achille.

Gérer la trésorerie dans "44 astuces" La gestion des flux de trésorerie pour l'entrepreneur est à la fois le nerf de la guerre et le talon d'Achille. La comptabilité

La Comptabilité analytique et les méthodes de calcul des coûts complets. Les normes IFRS, l'analyse financière.

À lire...

Le livre, associé à ce site, expose une méthode complète de réalisation du Business Plan en cinq temps spécifiquement adaptée aux besoins des entrepreneurs freelances.Éditions EyrollesCollection Emploi & Carrière272 pages, 20 €

Dispo en ligne :

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com Izibook

Dispo en ligne

Comment transformer son envie d'émancipation en une activité durablement rentable. Les meilleurs "trucs" des pros de l'entrepreneuriat sont ici mis en forme, structurés et illustrés de témoignages de créateurs d'entreprise.Éditions EyrollesCollection Création d'entreprise160 pages, 16 €

Amazon.fr Eyrolles.com Fnac.com Izibook

Le livre de Guy Kawasaki est un best seller international. L'auteur développe une technique "Bootstrap" pour se lancer, et conserver au maximum son indépendance et sa liberté de mouvement dont la gestion de la trésorerie est une pièce maîtresse.

Éditions Diateino 2015

422 pages, 22 €

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Pour les entrepreneurs qui ne se sont jamais confrontés aux règles comptables, et sont tenus d'assurer une gestion conforme à la législation de leur activité.

Laurent Barsh

Éditions Marabout

288 pages, 7,50 €

Dispo en ligne :

www.amazon.fr

Livre avec un plan comptable général. Bien dans la lignée des "pour les nuls", destiné aux entrepreneurs tenus de comprendre les principaux concepts pour assurer une gestion efficace de leur activité

Laurence Thibault

Editions First

380 pages, 22,95 €

Dispo en ligne :

www.amazon.fr