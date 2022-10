Méthodes et outils d'analyse de la Business Intelligence

L'analyse des données est une composante majeure de la Business Intelligence. C'est bien grâce à une sérieuse analyse des données collectées que l'on peut extraire la connaissance indispensable à la prise de décision. Au programme de ce dossier : le data mining et le text mining, les incontournables statistiques, l'analyse prédictive, tout comme les arbres de décision.

Analyse des données

En complément de cet étude, on accordera un intérêt particulier à l'utilisation d'Excel, désormais une brique essentielle de la stratégie décisionnelle de Microsoft Corp : Powerpivot et power query, le langage Dax etc...

D'autre part, les techniques et technologies d'analyses massives nées et formalisées dans les laboratoires de recherche des principaux acteurs du web tels que Google Corp, Apache ou Yahoo Corp sont regroupées au chapitre big data.

Les principaux outils d'analyse de données

Analyse avec excel

Excel et la Business Intelligence

Excel est en effet devenu au fil du temps un outil Business Intelligence à part entière, voir notamment Power Pivot et Power View.

La Business Intelligence est toujours en phase de démocratisation. C'est un fait. Microsoft Excel peut-il être la solution du déploiement de l'aide à la décision ?

Analyse multidimensionnelle

OLAP On Line Analytical Processing

Hyper Cube OLAP, outil d'analyse multidimensionnelle est une brique essentielle de la business intelligence analytique.

Formation en ligne : Tables pivots, Tableau croisé dynamique

Plus classique, le modèle multidimensionnel OLAP est quelque part l'ancêtre putatif des tables pivots, tableau croisé dynamique pour la traduction française.Voir ici la formation en ligne associée au livre de référence l'essentiel du tableau de bord

Reportez-vous à la page 201 du livre et suivez les instructions...

À lire...

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel. Livre de référence du site...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

Les techniques d'analyse quantitative des données, une référence pour les spécialistes du sujet...

Data science

Fondamentaux et études de cas

Machine learning avec Python et R

Éric Biernat, Michel Lutz

Éditions Eyrolles

294 pages

Dispo

Les techniques du datamining et ses applications le plus classique, comportementale, étude client, détection/prévention des fraudes...

Data mining

Découverte de connaissances dans les données

Daniel-T Larose

Vuivert 2ème édition

Dispo

392 pages

