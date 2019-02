L a problématique du développement durable est particulièrement aiguë aujourd'hui. Le réchauffement climatique et la disparition massive des espèces sont désormais actées. Pourra-t-on encore longtemps privilégier la loi de la course au gain maximal qui se traduit par un pillage en règle des ressources naturelles, camouflé derrière un greenwashing de façade ? Cette interrogation est en fait la vraie question encore irrésolue aujourd'hui. Parcourons les principes de ce concept.

Développement durable et Responsabilité Sociale de l'Entreprise

Conduire le projet Développement durable en entreprise

Comment mettre en oeuvre le développement durable en entreprise ?Le développement durable traduction française de Sustainable development, thème d'actualité par excellence, n'a pas fini de faire couler l'encre.Il s'agit en effet de réformer les processus de décision afin de prendre en compte d'une part la Responsabilité Sociale des Entreprise sujet particulièrement sensible maintenant que nous atteignons l'équateur de la mondialisation et d'autre part les impacts sur l'environnement, notamment le changement climatique, aujourd'hui et pour les générations à venir. Vaste programme.

Développement durable en entreprise, le dossier complet

A lire

Un ouvrage incontournable pour bien prendre la mesure du Développement Durable auprès d'un "agriculteur" pour le moins singulier qui a su redonner sa place à l'humain et au respect de la nature pour notre plus grand bonheur.

Vers la sobriété heureuse

Pierre Rahbi Actes Sud

163 pages

Prix : 6,70 Euros

Dispo chez :

www.amazon.fr

& Format Kindle





