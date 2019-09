Comment prendre des notes avec Sketchnote

Améliorer son efficacité c'est aussi soulager sa mémoire. Pour cela, rien de mieux que d'adopter l'habitude de prendre des notes en toutes occasions. Mais encore faut-il utiliser la bonne technique de prise de notes afin de ne pas laisser échapper son attention et perdre le fil de l'information. Au cours de cette fiche nous étudierons la technique du Sketchnote, je ne connais pas plus efficace pour bien structurer les notes manuscrites. Voyons cela.

Prendre l’habitude de tout noter, c’est aussi cesser de se culpabiliser pour son manque de mémoire.

Pourquoi prendre des notes ?

La mémoire est faillible et les idées sont fugaces. Si elles ne sont pas notées à temps, elles sont perdues. Il en est de même pour les informations collectées au cours d’un séminaire ou d’une recherche sur le web. C’est une des premières choses que j’ai comprises dans ma « carrière » d’autodidacte.

Mon truc perso : je note tout en toutes occasions...

Lorsque j’étais bien plus jeune, je comptais sur ma mémoire et je ne notais pas grand-chose. Un jour où j’assistais à un séminaire avec une collègue, elle me questionne :"- Et toi tu ne notes rien me dit-elle ?""- Non", répondis-je, "je préfère me consacrer à l’écoute, repérer les lignes de force de son discours et c’est cela que je mémorise."Elle poursuit :"- Écoute je te propose un pari. Dans trois mois on se revoit et tu me résumes le séminaire.""- Pas de problème" rétorquai-je légèrement.

Bien entendu, trois mois plus tard j’avais tout oublié. Depuis je prends systématiquement des notes bien structurées. Et pour les sessions de recherche d’information sur le web j’utilise Evernote ® à ce sujet, voir l'article : prendre des notes en ligne avec Evernote.

Objectifs de cette fiche pratique

Objectif : Prendre l’habitude de toujours tout noter.

Résultat attendu : Utilisation des techniques de type Sketchnote.

Conseil : Les notes n’ont un intérêt qu’à partir du moment où elles sont correctement classées.

Risques d’échec : La flemme de noter au fur et à mesure en s’imaginant que l’on aura tout le temps de le faire plus tard, mais plus tard on aura tout oublié.

Prendre des notes manuellement

Si vous ne devez acquérir qu’une seule bonne habitude, ce sera celle de prendre note par écrit des idées et des informations collectées au cours d’une session de formation.Que ce soit durant un séminaire, une prospection web ou au cours de la lecture d’un livre, la prise de notes est l’unique moyen de ne pas surcharger sa mémoire et de combattre l’inévitable oubli.

Si selon la légende urbaine, certains êtres d’exception avaient la chance d’être dotés d’une mémoire photographique, il semblerait que les capacités de mémorisation de la majorité d’entre nous soient bien plus modestes.

Autant prendre ses précautions. Les idées sont fugaces. Les techniques simples combinant écriture et graphiques, tel le « Sketchnote », sont d’une efficacité largement reconnue. Elles méritent que l’on consacre un peu de temps pour se les approprier.

Sketchnote

L’idée du Sketchnote tel que l’explique Mike Rohde , inventeur du terme, est bien de remplacer la fastidieuse prise de notes à la volée par une judicieuse combinaison de petits graphiques, de courts textes, de flèches et de volumes.

Plutôt que de chercher à noter la totalité des propos échangés au cours d’une conférence, la technique de sketchnote vous invite à vous concentrer exclusivement sur les grandes lignes du propos, et à formaliser à votre façon l’idée défendue par l’orateur du moment.

Pour utiliser cette technique, il suffit d’un cahier et d’un crayon ou d’une tablette et d’un stylet.

Quelques formes élémentaires avec Sketchnote :

Le principe selon Mike Rohde

La technique du sketchnote repose essentiellement sur le développement continu de sa capacité d’écoute. Il s’agit en effet d’être suffisamment attentif pour extraire rapidement les idées fortes exposées par l’orateur du moment. Ce sont celles-ci, et uniquement celles-ci, qui seront représentées graphiquement.

Lors d’une conférence ou d’un séminaire, l’exercice d’écoute n’est pas toujours des plus simple. Il vaut mieux éviter d’être dérangé, et encore moins de se laisser distraire par l’environnement, c’est-à-dire ses voisins et les inévitables bruits de fond.

Il est aussi recommandé de domestiquer son propre esprit afin qu’il ne se laisse pas aller à vagabonder au lieu d’écouter le propos. Ça n’est pas si facile. Si le sujet est un peu ardu, ou l’orateur un tantinet ennuyeux, il est tentant de rechercher une échappatoire quelconque.

Les trois étapes de la démarche Sketchnote : Écouter, Synthétiser, Visualiser.

Bien écouter, c’est saisir les idées maîtresses une fois débarrassées des digressions explicatives. C’est aussi comprendre la structure, c’est-à-dire l’enchaînement des idées.

Ensuite, une fois les idées maîtresses bien identifiées (synthétiser), la représentation graphique (visualiser) est une question de pratique. Avec un peu d’entraînement, on y parvient relativement rapidement.

Pour aller plus avant et mieux maîtriser cette technique, il suffit de lire l’ouvrage de Mike Rohde qui par chance est traduit en français. Il est particulièrement simple et agréable à lire puisque l’auteur utilise justement les techniques de sketchnote pour exposer son propos. Voir la bibliographie ci-après.

