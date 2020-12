Réaliser le tableau de bord de la PME avec Microsoft Excel

C C omment réaliser les tableaux de bord de la PME avec Microsoft Excel, la méthode Gimsi Lite en 5 étapes expliquée. Quelques exemples précis de la méthode de conception et de la démarche de réalisation.

La méthode Gimsi lite appliquée aux projets courts et rapides

La méthode "Gimsi Lite", présentée en ces quelques pages, est une démarche structurée en 5 étapes principales pour concevoir et réaliser sans efforts excessifs ni dépenses exagérées un ou plusieurs tableaux de bord de pilotage spécifiquement destiné aux PME et TPE en utilisant un simple tableur.



Légende : Exemple de tableau de bord pour la PME à réaliser avec le guide pratique

Présentation de la méthode

Toutes les versions depuis Excel 2007 conviennent. Cette démarche est adaptée aux exigences spécifiques des décideurs de terrain. Et ce n'est pas un vain mot. Ainsi, nul besoin d'être un informaticien chevronné pour traiter la phase de réalisation. L'instrument de pilotage de la PME peut être réalisé sans délai dès que l'on maîtrise les rudiments du tableur. L'autonomie de réalisation est en effet le principe pivot de la démarche.

La démarche en pratique

Le livre, guide pratique de référence

L'essentiel du tableau de bord

Un guide simple, pratique et concret pour concevoir et réaliser les tableaux de bord de l'entreprise

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

280 pages, 22 €

Best seller francophone 5ème édition



