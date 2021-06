Réaliser le tableau de bord

T out manager et toute équipe autonome se doivent de disposer d'un tableau de bord de pilotage personnalisé pour assurer la conduite du progrès à leur niveau. Voyons comment réaliser un tableau de bord avec un simple tableur du type Microsoft Excel et les trois questions à se poser avant de commencer : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Un tableau de bord de pilotage autonome

Sans abuser d'euphémismes, il est vrai que la réalisation d'un système décisionnel est une opération pour le moins délicate. A contrario, la conception d'un simple tableau de bord de pilotage autonome n'est pas une tâche particulièrement ardue. Le tout est de disposer d'une méthode et d'outils adaptés afin de ne pas manquer les étapes essentielles.

Pourquoi ?

Une méthode adaptée aux besoins des PME en secteur concurrentiel

Dans un contexte concurrentiel et en perpétuel changement, le seul moyen d'avancer et de perdurer est bien de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Pour cela, encore faut-il disposer d'un outil de pilotage du progrès adapté : un tableau de bord bien spécifique tout à fait en phase avec les attentes et les réalités du terrain.

Ce tableau de bord, on ne va pas l'acheter en produit standardisé, il n'aurait alors aucune utilité. On va le réaliser soi-même ou tout au moins en piloter la réalisation afin qu'il soit utile, utilisable et utilisé.



Légende : Exemple de tableau de bord

Pour qui ?

Une méthode et des outils pour tous ceux qui ont rapidement besoin d'un tableau de bord

Durant bien des années, les tableaux de bord de pilotage étaient réservés aux grandes structures qui mettaient en place un système décisionnel complet. Les plus petites structures se contentaient de tableaux de bord comptables qui ne constatent que le réalisé. On parle de "pilotage par le rétroviseur", ce qui n'est guère utile pour progresser.

Pourtant, les entreprises aux dimensions plus humaines, telles les PME qui représentent au bas mot 95% du total des entreprises françaises, sont aussi confrontées à la concurrence et abordent de plein fouet la question des futurs incertains.

Cette méthode et les outils associés sont particulièrement adaptés aux besoins précis des structures de taille raisonnable, telles les PME sises sur le secteur marchand, ou des unités indépendantes d' organisations plus conséquentes.

Les tableaux de bord rapidement conçus avec Excel à l'aide de cette méthode sont aussi fort utiles comme instruments d'initiation, de sensibilisation à la problématique du pilotage et de l'aide à la décision dans le cadre d'un projet pilote. L'appropriation du système est en effet la brique fondamentale de tout projet décisionnel. Cette question de l'appropriation est au coeur même de cette nouvelle méthode.

Comment ?

Une méthode privilégiant la rapidité de réalisation et le faible coût du projet

Comme son ainée la méthode Gimsi ®, cette nouvelle méthode traite l'ensemble du projet depuis la définition des axes stratégiques jusqu'à la mise en oeuvre de l'outil informatique en passant par la sélection des objectifs, le choix des indicateurs et la réalisation du tableau de bord proprement dit.



Légende : Les cinq étapes de la méthode Gimsi Lite

Les trois principaux avantage de la méthode

L'intégration au coeur même de la démarche de l'importance primordiale de la dimension concurrentielle

La rapidité de la réalisation

Le coût très réduit du projet PDF à télécharger...

Concevoir et réaliser

un tableau de bord

avec Microsoft Excel

Cette méthode de conception et de réalisation apporte trois avantages supplémentaires :

De la théorie à la pratique...

Trop souvent les méthodes, aussi performantes soient-elles, laissent un peu en plan le lecteur lorsqu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique.

Toute la deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à la mise en oeuvre d'un tableau de bord "pour de vrai" en utilisant Microsoft Excel et rien de plus. Tous les exemples sont d'ailleurs disponibles en ligne.

À ce sujet, voir aussi

Réaliser le tableau de bord de la PME avec Microsoft Excel

Comment réaliser les tableaux de bord de la PME avec Microsoft Excel, la méthode Gimsi Lite en 5 étapes expliquée. Quelques exemples précis de la méthode de conception et de la démarche de réalisation.

Exemple de tableau de bord sous excel ® à réaliser soi-même. Ce tableau de bord est parfaitement adapté aux besoins d'une PME, d'un service autonome ou d'une fonction spécifique telle la conduite de projet. Le modèle de tableau de bord est à télécharger.

Pour présenter un indicateur de performance, les types de graphiques ne sont pas interchangeables. Chaque type de représentation graphique est destiné à présenter un type de données bien spécifique pour faire passer une information tout aussi spécifique. Voyons quels graphiques Excel choisir selon la nature des indicateurs de performance KPI à présenter ?

Le livre de référence du site

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle



