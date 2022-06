Qu'est-ce que la Roue de Deming PDCA ?

Mis à jour le 16 juin 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

L a désormais célèbre "Roue de Deming" a été popularisée par William Edwards Deming, promoteur de la qualité en pratique made in Japan. Cette méthode présente les 4 phases à enchaîner successivement afin de s'inscrire assurément dans une logique d'amélioration continue.

Méthode de gestion de la qualité

Roue de Deming PDCA

L'idée étant de répéter les 4 phases :

Plan, Do, Check, Act

tant que le niveau attendu n'est pas atteint.

1. Plan Planifier et préparer le travail à effectuer.

Établir les objectifs définir les tâches à exécuter. Spécifier les missions et les responsabilités. On n'oubliera surtout pas de préciser les critères de performance.

Planifier et préparer le travail à effectuer. Établir les objectifs définir les tâches à exécuter. Spécifier les missions et les responsabilités. On n'oubliera surtout pas de préciser les critères de performance. 2. Do Faire, réaliser, exécuter les tâches prévues.

Il peut être intéressant de limiter l'ampleur et la portée des tâches à exécuter afin de disposer d'un meilleur contrôle (processus répétitif). Un projet court est plus facile à piloter et, sans craindre la lapalissade, il délivre les résultats plus rapidement. On peut alors mieux réorienter la suite du projet quel qu'il soit.

Faire, réaliser, exécuter les tâches prévues. Il peut être intéressant de limiter l'ampleur et la portée des tâches à exécuter afin de disposer d'un meilleur contrôle (processus répétitif). Un projet court est plus facile à piloter et, sans craindre la lapalissade, il délivre les résultats plus rapidement. On peut alors mieux réorienter la suite du projet quel qu'il soit. 3. Check Vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions.

C'est le point clé de l'amélioration continue. La phase de vérification, ce n'est pas uniquement l'instant où l'on distribue les médailles et les coups de pied. C'est celui où l'on prend conscience de la difficulté (ou de la simplicité) d'un tâche donnée. C'est aussi celui où l'on apprend à mieux maîtriser ses prévisions.

D'où l'importance de la phase 3, Check a d'ailleurs rebaptisé par Deming lui-même en Study, pour remplacer la notion de contrôle par celle d'exploitation des résultats, on parle alors de PDSA.

Vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions. C'est le point clé de l'amélioration continue. La phase de vérification, ce n'est pas uniquement l'instant où l'on distribue les médailles et les coups de pied. C'est celui où l'on prend conscience de la difficulté (ou de la simplicité) d'un tâche donnée. C'est aussi celui où l'on apprend à mieux maîtriser ses prévisions. D'où l'importance de la phase 3, Check a d'ailleurs rebaptisé par Deming lui-même en Study, pour remplacer la notion de contrôle par celle d'exploitation des résultats, on parle alors de PDSA. 4. Act Agir, corriger, prendre les décisions qui s'imposent.

Identifier les causes des dérives entre le réalisé et l'attendu. Identifier les nouveaux points d'intervention, redéfinir les processus si nécessaire.

Boucler C'est une roue, on revient à la première étape tant que l'objectif ultime n'est pas atteint.

☛ Voir aussi la méthode DMAIC Six Sigma : Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

L'expérience cumulée

Notez bien sur la figure en tête de cet article la caleplacée derrière la roue pour éviter les retours en arrière.Il est impératif de la déplacer dans le sens de la flèche au fur et à mesure pour éviter de stagner ou de régresser.

Autrement dit, au-delà de la métaphore visuelle, il s'agit de cumuler l'expérience acquise. Combien d'entreprises ne tiennent pas compte de cet élément de progrès essentiel, et font et défont les équipes au risque de toujours repartir de zéro dans un recommencement perpétuel aussi inutile que démotivant...

La clé de la réussite, c'est la qualité de la mesure

La phasen'est pas la moindre loin s'en faut. C'est là où l'on collecte l'information pour l'analyser et prendre conscience de la situation. Comme mentionné ci-dessus, W. Edwards Deming a remplacé par la suite cette phase "Check" par "Study". On devrait donc parler duet non du

"Check", vérifier c'est l'inspection. "Study", étudier, c'est l'analyse des résultats. Cette seconde dénomination est bien plus en phase avec l'idée que l'on se fait de la notion de qualité et de l'amélioration continue.Il ne s'agit plus de vérifier (check) que les plans sont bien exécutés à la lettre mais bien d'étudier (Study) les résultats pour mieux comprendre le processus et recadrer si besoin est son déroulement.

C'est donc au terme de cette troisième phase que se prennent les décisions. Autant disposer d'indicateurs judicieusement choisis sans se contenter du "tout-venant", pioché de-ci de-là au hasard des lectures par simplicité. C'est un piège facile à déjouer. C'est aussi le sujet de l'ouvrage de référence.

Ressources web

Voir notamment le document sur le site Associates in Process Improvement : Clearing up myths about the Deming cycle and seeing how it keeps evolving.

Visiter le site officiel The W. Edwards Deming Institute . Ce site dédié à W Edward Deming propose de nombreuses ressources dans l'esprit justement de Deming, père putatif du management de la qualité telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui.

À ce sujet, voir aussi

Qu'est-ce que la méthode des Cinq Pourquoi ?

La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause initiale d'un phénomène constaté sans se limiter à la première explication proposée. C'est le meilleur moyen d'éviter de se contenter de poser une simple rustine. Il s'agit de bien identifier et ainsi résoudre la véritable cause du problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple.

Qu'est-ce que la méthode des Cinq Pourquoi ? La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes permettant de remonter à la cause initiale d'un phénomène constaté sans se limiter à la première explication proposée. C'est le meilleur moyen d'éviter de se contenter de poser une simple rustine. Il s'agit de bien identifier et ainsi résoudre la véritable cause du problème afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Qu'est-ce que les 5 cinq Zéros ?

Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme, telles que le Juste à temps, le Kanban et par extension des démarches qualité. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : Zéro défaut, Zéro papier, Zéro panne, Zéro stock, Zéro délai, + le Zéro mépris sans quoi rien n'est possible.

Qu'est-ce que les 5 cinq Zéros ? Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme, telles que le Juste à temps, le Kanban et par extension des démarches qualité. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : Zéro défaut, Zéro papier, Zéro panne, Zéro stock, Zéro délai, + le Zéro mépris sans quoi rien n'est possible. Qu'est-ce que QQOQCP ou QQOQCCP ?

Se poser ces sept questions : Qui Quoi Ou Quand Comment Combien Pourquoi, résumé avec le sigle QQOQCCP, et répondre précisément à chacune d'entre elles sans faux fuyants est la meilleure méthode pour s'assurer qu'un problème est bien cerné. Les journalistes n'ont guère tardé pour s'approprier cette méthode qui a traversé les temps. C'est un tort de ne pas l'exploiter plus souvent en entreprise, et pas uniquement dans le domaine de la qualité tant elle est efficace.

Qu'est-ce que QQOQCP ou QQOQCCP ? Se poser ces sept questions : Qui Quoi Ou Quand Comment Combien Pourquoi, résumé avec le sigle QQOQCCP, et répondre précisément à chacune d'entre elles sans faux fuyants est la meilleure méthode pour s'assurer qu'un problème est bien cerné. Les journalistes n'ont guère tardé pour s'approprier cette méthode qui a traversé les temps. C'est un tort de ne pas l'exploiter plus souvent en entreprise, et pas uniquement dans le domaine de la qualité tant elle est efficace.

À lire

De l'importance de la mesure pour une prise de décision en équipe, véritable clé d'un PDCA dans les règles...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

68 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques...

La boîte à outils de la qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Dunod 4ème édition 2020

200 pages

Dispo : www.amazon.fr

Un recueil de notes, courriers et discours de W. Edwards Deming couvrant ses principales idées...

The Essential Deming

Leadership Principles from the Father of Quality

W. Edwards Deming , Joyce Orsini

McGraw-Hill Professional

353 pages (anglais)

Dispo : www.amazon.fr





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 145)