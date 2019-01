L e vocable gouvernance exprime la manière de conduire les affaires d'une entité. Dans le cadre d'une entreprise, la mise en place d'une gouvernance digne de ce nom implique une définition précise du processus de décision et des parties prenantes impliquées pour la question du pilotage. Nous étudierons dans ce chapitre, les principes d'une bonne gouvernance ainsi que les dispositifs à mettre en oeuvre pour fédérer et orienter les pouvoirs détenus par chacune des parties prenantes dans un esprit de création de valeurs durable.

Qu'est-ce que la Gouvernance ?

Les principes de gouvernance déclinés à l'entreprise

a mise en oeuvre de la gouvernance dans l'entreprise permet de garantir un processus durable et efficace de création de valeurs conforme à l'ensemble des parties-prenantes internes et externes et en respect des règlements légaux, des statuts internes et des principes éthiques.Cette phrase introductive est un peu lourde il est vrai, mais cet ambitieux projet n'est pas des plus simples.

La gouvernance, les ressources

Les fondamentaux

Gouvernance d'entreprise Pourquoi la gouvernance d'entreprise est elle indispensable ? Comment garantir un pilotage d'entreprise moins sensible aux ambitions personnelles individuelles ainsi qu'aux puissances financières ? Comment établir un pilotage orientée stratégie en accord avec les parties prenantes ? Autant de thèmes qui exigent des réponses précises.

