U ne sélection d'ouvrages recommandés pour mieux comprendre la Gestion des Ressources Humaines. Cette courte liste structurée en trois parties propose un panorama pour mieux cerner cette fonction essentielle de l'entreprise. Une sélection bien pratique pour rafraichir ses connaissances ou pour assurer son autoformation. On ne lit jamais assez de livres !

Sélection d'ouvrages de Gestion des Ressources Humaines

1) Les principes de la GRH actuelle à l'heure du numérique, méthodes et outils.

2) la mesure de la performance et la décision en équipe, deux clés essentielles du management.

3) Une critique sous deux angles différents des travers de la pratique des RH au quotidien en entreprise.

Cette sélection est organisée en trois chapitres thématiques pour mieux cerner les aspects de la fonction GRH pour le moins complexe.

1) Principe, bonnes pratiques et outils

Les trois ouvrages ci-après sont des incontournables pour mieux saisir les subtilités de la fonction DRH , tout en considérant les techniques, bonnes pratiques et stratégie dans une optique de transformation numérique , en tout cas pour le premier des trois livres cités dans ce premier paragraphe.

1. Cet ouvrage propose les outils et les bonnes pratiques pour les différentes fonctions clés de la GRH dans le cadre bien actuel de la transformation numérique.

Ressources humaines et gestion des personnes

Jean-Marie Peretti

Vuibert - 22ème édition 2018

304 pages



2. Un éclairage précis sur la réalité des stratégies des ressources humaines. Un ouvrage de la collection "Repères".

Les stratégies des ressources humaines

Bernard Gazier

Editions La Découverte

5ème édition 2015

128 pages



3. Un panorama de l'ensemble des missions et des actions de la fonction RH (Politiques, métiers et outils des ressources humaines)

Fonction RH

M Thévenet, C Dejoux, AF Bender, B Condomines, E Marbot, E Normand, A Pennaforte, F Silva & P Storhaye

Pearson Education - 4ème éd. 2015 - 500 pages



2) Piloter la performance

L'entreprise n'existe que pour créer de la valeur, c'est un fait. Dans un contexte hyper concurrentiel comme le notre aujourd'hui, c'est bien dans une démarche d' amélioration de la performance dans toutes ses dimensions que l'on parvient à tirer un solide avantage concurrentiel. Pour y parvenir encore faut-il avoir l'intelligence de faire participer les femmes et les hommes de l'entreprise. C'est là la thèse développée avec les deux ouvrages suivants.

1. la prise de décision en équipe est la clé de toutes innovation managériale visant à rendre l'entreprise plus réactive et plus innovante à la fois. Encore faut-il changer au préalable les règles archaïque de la mesure de la performance. C'est là le double objet de cet ouvrage.

Les Tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Éditions Eyrolles - 320 pages - 25 Euros



2. Les principes de la mesure de la performance et méthode pour concevoir et réaliser votre propre système d'aide au pilotage par tableaux de bord. La démarche s'applique pour toutes les fonctions de l'entreprise, dont bien sûr la Gestion des Ressources Humaines.

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet décisionnel en totalité

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles - 495 pages - 6ème éd.



Critique de la Gestion des Ressources Humaines

Les deux livres suivant proposent chacun à sa manière une étude sans concession de la réalité des pratiques GRH en entreprises. Leur lecture est indispensable pour modérer les discours lénifiants des entreprises et adopter de meilleures pratiques.

Une analyse sans concession des réalités du travail en entreprise et du rôle des Ressources Humaines.

DRH, le livre noir

Jean-François Amadieu

Éditions Le seuil

236 pages



DRH, la machine à broyer

Didier BILLE

Éditions Cherche midi

272pages 18 Euros



