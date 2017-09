Définition AMDEC

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

L'AMDEC,est l'équivalent français de la FMEA Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis.

Comme son intitulé l'indique clairement, il s'agit d'une méthode conçue spécifiquement pour identifier les modes de défaillance d'un produit ou d'un processus.

Cette démarche exige rigueur et précision, son efficacité est à ce prix. L'AMDEC, ou plutôt son équivalent américain le FMEA, est née au sein de l'industrie aéronautique durant les années 1960. L'industrie automobile l'a ensuite rapidement adoptée. Aujourd'hui, les applications de l'AMDEC comme outil d'analyse des risques sont aujourd'hui multiples.

Une démarche préventive

Cette méthode est à vocation préventive. C'est un précieux outil pour s'assurer de la faisabilité d'un cahier des charges en respect des spécifications clients et des exigences réglementaires.

Le principe

La démarche est complète. Elle propose de lister puis d'organiser les modes de défaillances prévisibles et les conséquences lors de la conception d'un produit ou de la mise en oeuvre d'un processus. C'est un outil indispensable pour les travaux d'études, mais pas uniquement. Elle n'est pas seulement utilisée à priori.

En cours de réalisation du produit ou de mise en place du processus, profitant de la connaissance acquise, l'analyse s'avère plus fine, plus pertinente. A noter, L'AMDEC complète la première version de la démarche intitulée : "AMDE" dont est absente la notion de Criticité, d'où la lettre "C" final de l'acronyme. La Criticité est un paramètre essentiel pour compléter la portée de l'analyse de risques et obtenir ainsi un véritable instrument d'aide à la décision.

Comment réaliser une analyse AMDEC ?

Une étude pour le moins délicate. La méthode n'est pas des plus évidentes. L'identification des modes de défaillances tout comme l'évaluation des effets et la formalisation des liens de causalité demandent un travail d'études particulièrement approfondi. L'estimation de la Criticité est encore un peu plus aléatoire.

Pourtant, c'est cette dernière qui porte en substance la valeur globale de l'analyse. C'est dire qu'elle mérite une attention particulière et une participation de tous...

Déroulement de l'analyse AMDEC

1) Préparation Définition des groupes de travail Précision du périmètre de l'étude et de sa portée

2) Analyse fonctionnelle Découpage fonctionnel Préparation de l'étude de défaillance

3) Identification Identification des défaillances potentielles Etude rationnelle des modes de de défaillance

4) Valorisation Valorisation des défaillances potentielles Etude de la criticité

5) Actions Correctives Identification des actions préventives à conduire Identification des actions palliatives possibles Identification des actions correctives



Méthode AMDEC, le processus expliqué

1) Préparation Préparation et constitution des groupes de travail.

C'est une étude exigeante. Les participants devront s'impliquer sérieusement et accorder le temps nécessaire pour réaliser correctement la part d'étude dont ils ont la charge. Il est important de considérer cet aspect à sa juste valeur et de bien définir le rôle de chacun, ses contributions, tout en tenant compte de ses compétences et disponibilités (important !). Précision de l'objet de l'étude, de son périmètre et de sa portée

Les objectifs attendus seront énoncés concrètement et en accord avec les besoins des commanditaires de l'étude et des participants à sa réalisation. C'est aussi l'occasion de préciser le déroulement de la démarche

2) Analyse fonctionnelle et Préparation de l'étude de défaillance Découpage fonctionnel

Comme son intitulé l'indique clairement, il s'agit de lister et de mettre en relation toutes les fonctions du produit ou les phases du processus afin d'identifier les causes de dysfonctionnement potentiel

3) Identification Identification des défaillances potentielles

Il s'agit de réaliser une étude rationnelle des modes de défaillance potentiels, des causes et des effets. La réussite de cette troisième étape est directement dépendante du soin apporté au découpage fonctionnel. Elle exige une participation élargie de toutes les personnes susceptibles d'apporter un enseignement le plus souvent issu de leur propre expérience.

4) Valorisation Valorisation des défaillances potentielles et Etude de la criticité

Etude de la criticité en tenant compte de la gravité, de la probabilité d'occurrence et de la capacité de détection (warning)

Au cours d'une démarche participative, on établi: la gravité potentielle sur une échelle de 1 à 4 (de mineure à gravissime), la fréquence estimée sur une échelle de 1 à 4 (exceptionnelle à certain) la capacité de détection sur une échelle de 1 à 4 (Evident à indetectable) La criticité est le produit de ces trois évaluations.

La criticité est le produit de ces trois évaluations. 5) Actions Correctives Identification des actions préventives à conduire, des Identification des actions palliatives possibles et Identification des actions correctives

...sans oublier la question du coût de chacune des actions envisagées....



La criticité

Cause → Mode de défaillance → EffetUne analyse de type AMDEC se déroule en un mode participatif. Il s'agit de profiter de l'expérience de tous. La méthode se déroule en 5 temps majeurs selon le processus ci-après :La criticité, fréquence, gravité et détection, s'exprime habituellement sur une échelle limitée pouvant atteindre jusqu'à 10 niveaux selon les cas (bien que 4 niveaux soient suffisants pour les cas les plus courants). La criticité permet de hiérarchiser les différentes causes de défaillances et contribue à évaluer les actions à entreprendre.

Dans le cas d'une échelle à 10 degrés, Les niveaux 9 et 10, les plus élevés, correspondent à un niveau très dangereux pour les utilisateurs consommateurs ou violant les règlements en vigueur. Pour le niveau 9, le risque est prévisible, pour le 10 le risque est imprévisible. (Source FMEA).

Les références

