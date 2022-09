La méthode des Cinq Pourquoi

La méthode des Cinq Pourquoi est une méthode pratique de résolution de problèmes visant à bien identifier et à résoudre la véritable cause initiale afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Mais attention l'exercice n'est pas si facile. Voyons tout cela avec un exemple pratique.

Définition

La seule question idiote c'est celle que vous n'avez pas osée poser...

La méthode des 5 pourquoi C'est une méthode de résolution de problèmes. Elle aisée à mettre en oeuvre. L'objectif est de remonter à la cause originale d'un phénomène en ne se contentant pas de la première explication proposée mais en creusant la réflexion avec un questionnement approfondi en répétant cinq fois "Pourquoi ?". Et bien entendu en apportant des réponses acceptables et consensuelles à chacune des questions. C'est le meilleur moyen d'éviter de se contenter de poser une simple rustine qui ne corrige que le symptôme sans régler la cause.

Explication

Généralement, on se satisfait d'un seul niveau de questionnement. On constate un phénomène, une panne par exemple mais pas exclusivement, et le premier semblant d'explication nous suffit. On tente alors de résoudre ce que l'on suppose être la cause du problème constaté.

Malheureusement, bien trop souvent, ce n'est que la partie visible du problème. Cette solution trouvée sera inefficace à plus long terme.

La cause réelle du problème est bien en amont.

Un exemple pour mieux comprendre la méthode

Dans un atelier, un des principaux convoyeurs s'est stoppé sans raison apparente. Ce n'est pas la première fois cette semaine. Nous allons donc utiliser la méthode des 5 pourquoi, afin non pas de réparer ponctuellement, mais bien pour remonter à la cause initiale et tenter de la régler une bonne fois pour toutes. C'est là l'objectif de la méthode.

1er Pourquoi le tapis convoyeur s'est-il arrêté ?

Réponse : Parce que le capteur a détecté une surcharge.

Parce que le capteur a détecté une surcharge. Commentaire : Peut-on se satisfaire de cette seule réponse et redémarrer le convoyeur comme si de rien n'était ? Bien sûr que non.

Le convoyeur s'arrêtera de nouveau et peut-être au pire moment, lorsque l'on aura le plus besoin d'un système opérationnel pour boucler une commande urgente. Il faut donc enquêter un peu plus avant pour résoudre ce problème. Il faut donc enquêter un peu plus avant pour résoudre ce problème.

2ème Pourquoi le capteur a-t-il détecté une surcharge ?

Réponse : Parce qu'il est mal étalonné.

Parce qu'il est mal étalonné. Commentaire : Bien souvent, pris par la pression du temps, pris de court par l'avalanche des urgences, on stoppe là l'enquête.

C'est une erreur. Il ne suffit pas de régler ponctuellement ce capteur. Il faut en effet remonter à la source du problème pour le régler définitivement. Il faut en effet remonter à la source du problème pour le régler définitivement.

3ème Pourquoi est-il mal étalonné ?

Réponse : Parce que l'on n'a pas pris le temps de le régler.

Parce que l'on n'a pas pris le temps de le régler. Commentaire : Est-ce la seule réponse acceptable ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un défaut matériel ?

C'est à ce stade où il vaut mieux ne pas se contenter d'une seule explication. On en discute en équipe et on choisit une réponse a priori satisfaisante. Poursuivons avec la première réponse en partant du principe qu'elle était consensuelle. Poursuivons avec la première réponse en partant du principe qu'elle était consensuelle.

Est-ce la seule réponse acceptable ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un défaut matériel ? C'est à ce stade où il vaut mieux ne pas se contenter d'une seule explication. On en discute en équipe et on choisit une réponse a priori satisfaisante.

4ème Pourquoi n'a-t-on pas pris le temps de le régler ?

Réponse : Parce que l'on manque de personnel.

Parce que l'on manque de personnel. Commentaire :Ne s'agit-il pas plutôt un problème d'affectation, de répartition et d'organisation des tâches ?

Le thème mérite d'être exploré. Poursuivons toutefois avec la réponse proposée en supposant qu'elle sera jugée comme acceptable par l'équipe en charge de régler le problème. Poursuivons toutefois avec la réponse proposée en supposant qu'elle sera jugée comme acceptable par l'équipe en charge de régler le problème.

5ème Pourquoi manque-t-on de personnel ?

Réponse : Parce que le budget maintenance a été revu à la baisse.

Parce que le budget maintenance a été revu à la baisse. Commentaire : À ce stade, il serait utile de mettre en balance le gain de la réduction du budget maintenance et la perte de production due aux pannes intempestives.

Mais c'est un calcul bien plus difficile qu'il n'y paraît. On peut néanmoins vaticiner les conséquences potentielles. En effet, les pannes successives se matérialisent par des retards de livraison qui entraînent ensuite un mécontentement des clients et peut-être la perte d'un

C'est un cas d'école pas trop éloigné de la réalité du terrain. On peut néanmoins vaticiner les conséquences potentielles. En effet, les pannes successives se matérialisent par des retards de livraison qui entraînent ensuite un mécontentement des clients et peut-être la perte d'un bon client . Bref, ça peut coûter très cher.C'est un cas d'école pas trop éloigné de la réalité du terrain.

Le Kaizen et l'amélioration continue

Le Kaizen est une philosophie de développement en continu sans brusquerie ni grande réforme radicale, une approche nécessairement coopérative, fondée sur le bon sens commun.

Lean management

Système d'organisation industrielle. Pour réussir le projet Lean, il s'agit de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise...

Système d'organisation industrielle. Pour réussir le projet Lean, il s'agit de développer une approche depuis le terrain au plus près des vraies difficultés des salariés et collaborateurs de l'entreprise...

Qu'est-ce que les 5 cinq Zéros ?

Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : le Zéro mépris...

Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : le Zéro mépris...

Qu'est-ce que les 5 cinq Zéros ? Le concept des 5 zéros est quelque part le catalyseur des méthodes du toyotisme. Il est toutefois prudent d'ajouter un sixième zéro à la liste : le Zéro mépris...

À lire...

Livre de référence du site. La vraie difficulté en entreprise est bien de parvenir à prendre des décisions en équipes, de vraies décisions consensuelles ou tout un chacun adhère. Ça ne s'improvise pas et c'est là le sujet de ce livre...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Un ouvrage assez complet sur la fonction qualité en entreprise. Ce livre traite notamment des aspects suivants de la fonction : les fondamentaux, les bonnes pratiques, les outils du responsable qualité et le management de la fonction dans la durée...

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Eyrolles 2ème édition 2022

560 pages

Le grand livre du responsable qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Eyrolles 2ème édition 2022

560 pages

Dispo : www.amazon.fr

Des mêmes auteurs que l'ouvrage précédent, 64 outils qualités essentiels présentés sous forme de fiches pratiques...

La boîte à outils de la qualité

Florence Gillet Goinard, Bernard Seno

Dunod 4ème édition 2020

200 pages

Dispo : www.amazon.fr

L' ouvrage d'Edwards Deming présente une réflexion de fond à propos des pratiques managériales et du rôle des démarches qualité. Un management bien conduit se doit de reposer sur des principes clairs et précis et non sur des croyances et des idées fausses. Une évidence ? Pourtant les exemples de management perverti ne manquent pas, loin s'en faut. Cet ouvrage a été tiré a plus de deux millions d'exemplaires pour sa version internationale...

Hors de la crise

W. Edwards Deming

Economica

350 pages

Ouvrage non réédité, offres d'occasion uniquement

Hors de la crise

W. Edwards Deming

Economica

350 pages

Ouvrage non réédité, offres d'occasion uniquement

Dispo : www.amazon.fr

Par contre, la version anglaise de "Hors la crise" "Out of the Crisis" est rééditée...

OUT OF THE CRISIS

W. Edwards Deming

MIT Press 2018

448 pages

Dispo : www.amazon.fr

