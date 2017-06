Définition GED Gestion Electronique des Documents

La GED, qu'est-ce que c'est ?

L

a GED, Gestion Electronique des Documents ou encore GEIDE, Gestion Electronique d'Informations et de Documents Existants.

La GED définit le processus de dématérialisation des documents de l'entreprise, que ce soit les factures, les procédures, les plans, les dossiers, les rapports ou les analyses, afin d'en faciliter l'exploitation, les échanges, le stockage et la gestion. Le terme de GED englobe un ensemble d'outils, comme l'OCR*, et de techniques dédiées à cet usage.

OCR* : Optic Caracter Recognition, Reconnaissance Optique des Caractères.

Voir aussi la Gestion de contenu ECM, Enterprise Content Management



Gestion de contenu ECM, Enterprise Content Management

Le principe de la GED

Stockage de l'information Une fois numérisés, les documents sont stockés et indexés selon des règles déterminées au préalable.

Une fois numérisés, les documents sont stockés et indexés selon des règles déterminées au préalable. Accès à l'information Ils sont alors accessibles, selon une thématique, en recherche par mots clés ou en recherche intégrale.

Ils sont alors accessibles, selon une thématique, en recherche par mots clés ou en recherche intégrale. Echange de documents La facilité d'échange offerte par la dématérialisation n'est pas le seul avantage. En un même instant, plusieurs correspondants peuvent tout à fait travailler autour d'un même document en des lieux différents.

Le projet GED et Gestion de contenu ECM

La gestion efficace du "capital document"Une fois les documents dématérialisés, la barrière du type de support s'estompe. Les capacités multi-formats, textes, fax, e-mail, sons, vidéos, facilitent la gestion et la recherche d'informations sans commune mesure.Tous les documents ne méritent pas d'être numérisés. Il est préférable de travailler par projet en étudiant précisément l'apport de chacun des documents. Tous les documents n'ont pas non plus la même durée de vie. Quelques documents spécifiques, soumis à des contraintes juridiques par exemple, nécessitent un traitement particulier. Enfin le concepteur se posera la question des modifications. Les documents sont-ils modifiables ? Par qui ? Faut-il alors conserver les versions antérieures ?

Dans tous les cas, l'estimation de la valeur ajoutée du document une fois numérisé servira de juge de paix pour définir la nécessité de la dématérialisation. Le calcul du ROI complet s'avère indispensable.

Cet article s'inspire de l'ouvrage : "Le bon usage des technologies expliqué au manager" Editions d'Organisation ©.

A ce sujet, voir aussi

Le wiki au service de la documentation projet . Conserver la "mémoire" projet au cours de sa préparation, sa réalisation et sa mise en oeuvre.

Ressources GED et Gestion de contenu ECM

L'ECM ou "Management" de l'ensemble des contenus de l'entreprise propose une gestion plus globale de tous les contenus produits ou utilisés par l'entreprise sans s'en tenir aux seuls documents entrant dans la GED. Cette dernière est une composante de l'ECM qui peut aussi englober les documents web (en croissance exponentiel), les informations commerciales (dossier clients, contrats, courriers, emails...) et plus généralement les images, vidéos, sons, des scans...

À lire



www.amazon.fr

Dispo chez :

Les techniques et méthodes organisationnelles et juridiques pour dématérialiser les documents sur support physique afin d'en faciliter le transfert, le stockage, la gestion et l'exploitation :Jean-Marc Rietsch, Marie-Anne Chabinet Eric Caprioli207 pagesPrix librairie : 31,35 Euros.





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 125)

Commentaires lecteurs...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Copyright : Alain FERNANDEZ ©1998-2017- Tous droits réservés