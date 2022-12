Humour et business pour détruire les idées reçues

Lancer son business avec humour et cynisme

Humour business, comment traiter les 10 idées reçues sur le lancement d'un business à l'aide de quelques vignettes humoristiques. Les pièges et les rêves déçus sont ici montrés avec humour et réalisme...

Que d'idées reçues à propos du lancement d'un business !

Les uns pensent qu'il n'y a rien de plus simple, il suffit de se lancer et on verra bien.

Tandis que les autres imaginent mille complications qui viendront à coup sûr entraver leur bonne volonté.

Pour se lancer, il vaut mieux être réaliste. Passons ici en revue et avec une petite dose d'humour et de cynisme 10 idées reçues1.

Lorsque l'on se lance, il vaut mieux être optimiste ! Être persuadé que la réussite ne fait aucun doute est en effet le meilleur moyen d'y parvenir. Encore faut-il ne pas avoir trop d'étoiles dans les yeux au risque de tomber dans toutes les chausses-trappes qui guettent les doux rêveurs.

Nous passerons en revue ici dix des principales idées reçues qu'il s'agit de démolir sans tarder. Nous le ferons avec humour et cynisme, les deux carburants de la bonne humeur durable indispensable pour lancer son business.

1ère idée reçue : « Le commerce ? Wouarf ! C'est super facile ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

L’entrepreneur est avant tout un bon vendeur

Il connaît ses produits et les vend au juste prix

Il vit de ses clients, ça il l’a bien compris

Il les bichonne et s’en préoccupe à toute heure

Sceptique ? Lisez donc l'astuce en intégral... "Attirer et conserver les bons clients"

2ème idée reçue : « Se lancer ? C'est bien plus sympa à plusieurs ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

On prend partenaire par crainte de la solitude

On pense ainsi partager les difficultés

Il faudra aussi apprendre à se supporter

S’entendre et se comprendre n’est pas une certitude

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Entreprendre seul ou à plusieurs ?"

3ème idée reçue : « Tant que je démarche des affaires et que l'argent rentre, tout va bien... »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Le nerf de la guerre, c’est bien la trésorerie

Gare aux entrepreneurs qui ne l’ont pas compris

Ils ne se rendent pas compte que la faillite les guette

Bien qu’ils facturent, ils ne peuvent pas payer leurs dettes

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Gérer sa trésorerie avec rigueur"

4ème idée reçue : « Les contrats ? Je préfère avoir de bonnes relations avec mes clients ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Vendre des produits ou des services, c’est s’engager

Le contrat est utile pour fixer les limites

L’entrepreneur prend soin qu’il soit bien rédigé

Il ne faudrait pas compromettre la réussite

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral..."Entreprendre : Le contrat"

5ème idée reçue : « Prendre la bonne décision ? C'est pas bien difficile ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Décideur, tu oublies les théories classiques

Tu sais que, dans la vraie vie, rien n’est méthodique

Décider c’est trancher, ce n’est jamais facile

Tu assumeras les risques, tu es seul sur le fil

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Décider dans l'urgence, c'est aussi cela entreprendre"

6ème idée reçue : « Dans le business c'est simple, la rapidité est plus importante que la qualité »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

En tant que salarié, nous vivons sous pression

Nous manquons trop de temps pour faire du bon boulot

On aimerait aussi montrer nos créations

C’est bien là l’intérêt d’entreprendre en solo

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Apprécier son travail"

7ème idée reçue : « Je ne crois qu'en mon idée et je la conduirai à son terme ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Être persévérant, c’est d’un bon tempérament

Mais l’opiniâtreté mène toujours à l’échec

Le free lance efficace se remet en question

Et le client confiant signera un vrai chèque

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Écouter l'avis des clients"

8ème idée reçue : « Une bonne idée ? Il suffit de copier ce qui marche chez les autres ! »





Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Une bonne idée confère un avantage durable

Tant que le créateur s’assure qu’elle est rentable

Elle n’est pas nécessairement révolutionnaire

Son rôle est juste de mettre l’entreprise en lumière

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Choisir le Business Model"

9ème idée reçue : « Il suffit de vendre à n'importe quel prix, on galère peut-être mais on y arrive ! »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

La loi tu la connais : la rentabilité

Prends plaisir si tu veux, mais suis-la bien des yeux

Ainsi tu obtiendras un succès mérité

Et tu éviteras les pénibles contentieux

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Le prix, la valeur et la rentabilité"

10ème idée reçue : « je suis quelqu'un de sympa et j'aide mes copains à se lancer... »

Pour ne pas oublier de détruire cette idée reçue business, apprenez donc le quatrain suivant...

Le quatrain à retenir

Les membres du réseau sont des professionnels

Ils s’entraident volontiers, mais ils restent rationnels

L’amitié ne remplacera pas la compétence

Vous serez responsable de la contre-performance

Sceptique ? Lisez donc l'astuce suivante en intégral... "Réseau et Cooptation"

