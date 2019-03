Comprendre rapidement le Big Data

U n guide d'auto-formation pour les managers décideurs en matière de technologie d'entreprise. Depuis quelques années, le thème du Big Data a envahi les médias spécialisés et grand public. Le sujet est complexe. Ce guide a pour ambition, non pas de développer une formation complète lourde et contraignante, mais bien d'apporter les bases suffisantes pour effectuer des choix d'opportunités technologiques en toute conscience.

Quelques bases...

Le Big Data est la solution technologique, assez révolutionnaire, qui remet en question les fondamentaux de l'exploitation des données disponibles, telle qu'elle était envisagée jusqu'à aujourd'hui dans la conception des systèmes d'information , et plus précisément des Data Warehouse pour ce qui concerne la Business Intelligence.

La technologie mise en oeuvre pour le Big Data est à même de stocker et de permettre des analyses rapides sur d'impressionnants volumes de données, de l'ordre de la centaine de pétaoctets, soit 100*1015. Le Big Data offre aussi la capacité d’enregistrer des informations sous des formats disparates tels que numérique, textes ou images.

Des analyses hyper pointues

Disposer d'une telle quantité de données peut s'avérer une précieuse source d'informations et d'aide à la décision pour celui qui dispose des compétences pour bâtir les indispensables algorithmes, et interpréter les modèles de données résultants. En théorie, en tout cas, on dispose de moyens pour connaître ses clients avec une précision inégalée. Cette précieuse connaissance est quelque part le "Graal" de toute entreprise commerciale.

Tout le monde ne s'appelle pas Google, Facebook Amazon, ALi-baba ou WallMart...

Les promoteurs du Big Data, éditeurs de solutions, installateurs ou consultants, nous vantent les mérites de cette solution avec emphase. Les stratégies de communications mises en oeuvre risquent de tromper les managers qui n'ont pas suffisamment de recul pour décoder le mythe.

Bien évidemment, les corrélations extraordinaires, qui flirtent avec le stade de la divination, nécessitent des volumes de données que seuls les leaders actuels sont en mesure de disposer (encore faut-il qu'elles soient justes ;-)). Pour des entreprises de taille plus respectable et moins présentes sur le net, les bases de données disponibles Big Data sont bien plus modestes, et ce n'est pas peu dire ;-)...

Formation en ligne en 12 fiches pratiques

Pour se construire une idée assez solide du concept, et être à même de prendre les décisions en matière de choix d'opportunités le cas échéant, vous trouverez ci-après une formation rapide en 12 fiches pratiques traitant des trois thèmes principaux : les fondamentaux, l'infrastructure technologique et les critiques. Pour pousser plus avant sa connaissance, la quatrième partie présente des ressources complémentaires : ouvrages, MOOCs et des formations universitaires pour ceux qui envisagent une réorientation de carrière.

