Les meilleurs livres pour le contrôle de gestion

U ne sélection des meilleurs livres francophones pour se former au contrôle de gestion.

Cette sélection propose les ouvrages les plus récents et les plus intéressants pour assurer sa formation initiale ou en continu.

Un bon livre comme ceux ici présentés, est le fruit d'un projet didactique. L'auteur cherche à faire passer un enseignement complet et cohérent. Vous ne profiterez jamais d'un tel enseignement sur le web en piochant de-ci de-là des informations plus ou moins vérifiées, plus ou moins bien écrites. Le livre est irremplaçable.

Sélection de livres pour le contrôleur de gestion

Le contrôle de gestion est en mutation. Le rôle stratégique de cette incontournable fonction est plus que jamais d'actualité.Suivre l'application de la stratégie, la définition des objectifs et la rentabilité nécessite outils, méthodes et techniques.Les ouvrages sélectionnés ici permettent d'approfondir les caractéristiques et spécificités de la fonction, sans omettre les désormais classiques que sont l'analyse des coûts et la gestion budgétaire.

Le succès ne se mesure pas au problème que vous venez de résoudre mais bien au fait de savoir s'il ne s'agissait pas du même problème que vous aviez déjà rencontré les années précédentes.

D'après John Foster Dulles, ancien secrétaire d'état américain





Contrôle de gestion et management stratégique

Un ouvrage qui fait le lien entre les outils du contrôle de gestion et le pilotage stratégique et managérial...

Le contrôle de gestion

Perspectives stratégiques et managériales avec 110 vidéos

Nicolas Berland

Pearson 4ème édition 2019

576 pages

Dispo : www.amazon.fr

Contrôle de gestion, collection "La boîte à outils"

60 outils et méthodes regroupées par dossiers thématiques propres à la mise en oeuvre d'un contrôle de gestion efficace : mesure et pilotage de la performance, établissement du diagnostique de gestion, évaluation de la rentabilité des investissements, Besoin en Fond de Roulement , calcul des coûts, Activities Based Costing Swot , contrôle interne, revue de gestion...

La boîte à outils du Contrôle de gestion

Caroline Selmer

Dunod 2019

192 pages

Dispo : www.amazon.fr

Finance

La Finance d'entreprise en mode exhaustif ou presque...

Finance d'entreprise 2021

Dalloz Livres 19ème Édition 2021

Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur

1200 pages

Dispo : www.amazon.fr

Gouvernance

La portée et les limites de la mise en oeuvre des principes de gouvernance dans une logique de performance...

Manuel de gouvernance d'entreprise

Les meilleures pratiques pour créer de la valeur

Pierre Cabane

Éditions Eyrolles

368 pages

Dispo : www.amazon.fr

Piloter la performance

Trois ouvrages pour construire le système décisionnel de l'entreprise orienté pilotage de la performance dans une dimension de progrès continu.

Le premier est consacré aux thèmes majeurs de la délégation et de la prise de décision en équipe...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Le deuxième propose la réalisation simple d'un tableau de bord de pilotage de la création de valeurs...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

Le troisième développe la méthode Gimsi ® pour réaliser le système décisionnel de l'entreprise orienté prise de décision répartie...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clés en main

Alain Fernandez

6ème édition Eyrolles

468 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF ou ePub, Kindle

L'eBook Gratuit du Management de la performance

Un eBook gratuit pour mieux manager la performance au quotidien disponible aux formats PDF, ePub et Kindle. Cliquez sur l'image pour en savoir plus...

Perfonomique Saison II 32 recommandations illustrées pour un management de la performance assumé

Auteur : Alain Fernandez

Editeur : Éditions Mimismo

Collection : Guide Pratique

6ème édition 2020

Pages : 200 pages

Prix : gratuit

Disponible en téléchargement libre PDF : Perfonomique Saison II

À ce sujet, voir aussi

Meilleurs livres Finance d'Entreprise

5 livres choisis pour mieux comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise et élaborer ainsi de solides budgets tout en assurant un pilotage rigoureux.

Cette sélection propose les ouvrages francophones les plus récents et les plus intéressants pour assurer sa formation initiale ou entretenir et compléter ses connaissances au quotidien. Remarque personnel, même si le web contient bien

Meilleurs livres Finance d'Entreprise 5 livres choisis pour mieux comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise et élaborer ainsi de solides budgets tout en assurant un pilotage rigoureux. Cette sélection propose les ouvrages francophones les plus récents et les plus intéressants pour assurer sa formation initiale ou entretenir et compléter ses connaissances au quotidien. Remarque personnel, même si le web contient bien Les meilleurs livres de comptabilité pour le contrôle de gestion

Les meilleurs livres de comptabilité : comptabilité générale, Principe de gestion financière, la comptabilité analytique, les ratios, la finance, l'IFRS. La sélection de livres proposée ici n'est pas exclusivement réservée aux seuls contrôleurs de gestion débutants ou chevronnés. Il est en fait du rôle de tout manager de savoir lire un bilan, établir un budget ou mesurer les coûts de revient.

Les meilleurs livres de comptabilité pour le contrôle de gestion Les meilleurs livres de comptabilité : comptabilité générale, Principe de gestion financière, la comptabilité analytique, les ratios, la finance, l'IFRS. La sélection de livres proposée ici n'est pas exclusivement réservée aux seuls contrôleurs de gestion débutants ou chevronnés. Il est en fait du rôle de tout manager de savoir lire un bilan, établir un budget ou mesurer les coûts de revient. Meilleurs livres de stratégie d'entreprise

Sélection de livres de référence à propos de la stratégie d'entreprise. Cette short list regroupe des ouvrages justement choisis pour approfondir les thèmes développés dans ce dossier. Ils sont assez complémentaires, ce qui est fort utile dans le cadre d'une formation en solo, pour débutants ou pour entretenir ses connaissances.





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 145)