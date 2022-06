La prise de décision en groupe

M anager une équipe, c'est aussi dynamiser la prise de décision en groupe. Mais attention, ce n'est pas si facile ! Le consensus mou, l'autorité des leaders de fait ou l'influence néfaste de la pression du groupe sont les ennemis du manager contre lesquels il faudra lutter efficacement. Dans cet article, on s'intéressera précisément aux effets pervers de la norme de groupe, un travers particulièrement récurrent dès qu'il s'agit de décider en équipe.

Comment prendre des décisions en équipe ?

Parvenir à une prise de décision pleinement assumée par chacun des membres de l'équipe est une véritable gageure si l'on ne suit pas pas un processus bien précis. Décider en équipe n'est pas une évidence, tous les managers qui se sont confrontées à cette question ne me contrediront pas.

Comment garantir l'expression de chacune des individualités pour un échange plus riche et une décision pleinement acceptée ? Pas si facile !

Ce sont pourtant les indispensables conditions pour parvenir à un consensus actif où chacun s'engage réellement en accord avec ses convictions.

Le risque que l'un des membres de l'équipe tourne casaque en cours de projet est alors particulièrement réduit. Si l'on souhaite éviter le consensus mou des genoux, il s'agira de s'intéresser sérieusement au déroulement du processus de la décision en groupe.

Les effets pervers de l'effet dit "Norme de groupe"

L'influence néfaste de la pression du groupe est l'un des travers les plus courants. Lors d'une collecte d'avis, quand vient le moment d'exprimer son point de vue, il n'est pas toujours aisé d'être en contradiction avec la majorité.

Non seulement il faudra défendre sa position, mais d'une manière bien plus subtile, on aura toujours un peu tendance à adhérer à la thèse communément partagée même si au fond de nous-même, nous sommes en total désaccord. On parle alors de "norme de groupe".



Ce travers assez connu des spécialistes en psychologie sociale est facile à expérimenter.

L'expérience de psychologie sociale

1. Conditions de l'expérimentation On distribue 2 cartes à chacun des membres d'un groupe restreint. Sur la première de ces cartes, il y a un segment de droite dit de référence. Sur la seconde, il y a 3 segments de droite. Le 1er segment est légèrement plus long que la référence, le deuxième est légèrement plus court et le 3ème est lui identique à la référence.

L'exercice est simple, il suffit d'indiquer quel segment est égal à la référence.

On distribue 2 cartes à chacun des membres d'un groupe restreint. Sur la première de ces cartes, il y a un segment de droite dit de référence. Sur la seconde, il y a 3 segments de droite. Le 1er segment est légèrement plus long que la référence, le deuxième est légèrement plus court et le 3ème est lui identique à la référence. L'exercice est simple, il suffit d'indiquer quel segment est égal à la référence. 2. Le traquenard La majeure partie du groupe est dans la connivence pour indiquer le même segment erroné.

La majeure partie du groupe est dans la connivence pour indiquer le même segment erroné. 3. Le résultat Quasiment systématiquement, les personnes non averties, interrogées en dernier lieu, donneront la même réponse alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent pertinemment que c'est totalement faux. C'est la pression du groupe dans toute sa splendeur.

Quasiment systématiquement, les personnes non averties, interrogées en dernier lieu, donneront la même réponse alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles savent pertinemment que c'est totalement faux. C'est la pression du groupe dans toute sa splendeur. 4. Renforcer l'effet Pour pimenter le tout, soignez l'ambiance de l'expérience en ajoutant une bonne dose de stress et de pression dirigée vers l'innocente victime, sujet de l'expérience. Le résultat est assuré.

Une expérience type illustre bien ce phénomène :

À ce sujet, voir aussi

Comment travailler en équipe ?

Bien que nous soyons des êtres sociaux, le travail en équipe n'est pas inné. On aimerait que deux plus deux soit supérieur à cinq, mais ça ne se fera pas tout seul. Mal organisé, le travail en équipe peut s'avérer contreproductif. Déjà, on ne gagnera pas en efficacité si on ne partage pas des objectifs communs. Première difficulté à surmonter. Ensuite, il faut se faire confiance. Cela semble évident en apparence. Il n'en reste pas moins que c'est le seul moyen pour que chacun des membres s'efforce d'ajuster son action avec celles de ses collègues. Voyons tout cela.

Comment travailler en équipe ? Bien que nous soyons des êtres sociaux, le travail en équipe n'est pas inné. On aimerait que deux plus deux soit supérieur à cinq, mais ça ne se fera pas tout seul. Mal organisé, le travail en équipe peut s'avérer contreproductif. Déjà, on ne gagnera pas en efficacité si on ne partage pas des objectifs communs. Première difficulté à surmonter. Ensuite, il faut se faire confiance. Cela semble évident en apparence. Il n'en reste pas moins que c'est le seul moyen pour que chacun des membres s'efforce d'ajuster son action avec celles de ses collègues. Voyons tout cela. Innover en équipe

Pour dynamiser l'innovation en équipe et bâtir des organisations réactives, l'unique solution est de faciliter la prise de décision des acteurs de terrain et des équipes autonomes afin qu'ils puissent notamment lancer les initiatives les plus opportunes et… innover le cas échéant ! La démarche SOCRIDE déroule le processus en 7 étapes depuis la conception d'une stratégie coopérative en passant par le choix des objectifs tactiques et les indicateurs de performance. Voyons comment.

Innover en équipe Pour dynamiser l'innovation en équipe et bâtir des organisations réactives, l'unique solution est de faciliter la prise de décision des acteurs de terrain et des équipes autonomes afin qu'ils puissent notamment lancer les initiatives les plus opportunes et… innover le cas échéant ! La démarche SOCRIDE déroule le processus en 7 étapes depuis la conception d'une stratégie coopérative en passant par le choix des objectifs tactiques et les indicateurs de performance. Voyons comment.

Délégation et prise de décision dans l'entreprise

Le concept de délégation est indissociable de la notion de pouvoir. Le type de délégation et les modes de contrôle pratiqués dans l'entreprise sont la signature du fonctionnement global de l'organisation et du principe de management. Ils définissent précisément le processus de prise de décision et permettent ainsi de mieux cadrer la conception du système décisionnel.

