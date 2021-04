Manager par la valeur les projets complexes de l'entreprise

C omment exploiter le management par la valeur pour conduire les projets d'entreprise complexes par définition ? Décliné à la gestion des projets d'entreprise, le management par la valeur peut parfaitement remplir le rôle de boussole où le nord est matérialisé par la satisfaction des clients internes et externes. Dans cette fiche, nous allons développer cette métaphore.

Regarde sous l'apparence afin que ni la qualité multiple d'une chose ni sa valeur ne t'échappent. Marc Aurèle.

La démarche de conduite de projet orientée client

L'analyse de la valeur fut essentiellement conçue pour éradiquer les dépenses inutiles lors de la conception des produits. Une dépense inutile correspond à un coût de réalisation qui ne se transforme pas en "valeur" pour le client. Le principe de l'analyse de la valeur est assez simple dans son expression en tout cas.

Un produit se doit de remplir des fonctions bien déterminées. Sommairement exposée, l'analyse de la valeur propose donc d'étudier la valeur au sens du client de chacune des fonctions, et de comparer le coût de réalisation du ou des composants techniques devant remplir ladite fonction et les fonctions techniques à son service.

Le principe du management par la valeur pour la conduite des projets

Un projet a pour finalité de construire une solution, un produit destiné à répondre à un ensemble de besoins bien identifiés. La "solution" ou le "produit" à réaliser seront perçus par les clients comme un ensemble cohérent (on l'espère !) de fonctions. L'analyse de la valeur propose donc une démarche pour estimer la valeur qu'accordent les clients à chacune des fonctions que l'on pense devoir implanter.

Les concepteurs peuvent alors ainsi juger du coût de réalisation de ladite fonction et des indispensables fonctions techniques en regard de la satisfaction potentielle des clients, et définir ainsi l'enveloppe budgétaire nécessaire.



L'analyse de la valeur est un outil d'aide à l'estimation des investissements.

Mais pas seulement...

Le déroulement d'une session de conception de produit

Voir ici : les sept étapes détaillées de la méthode de l'analyse de la valeur

Un référentiel de valeurs partagées pour la conduite des projets complexes

L'analyse de la valeur appliquée à la gestion des projets complexes permet de s'assurer de la pertinence des fonctions à réaliser non pas uniquement sur la question économique mais bien aussi en termes de pertinence. L'analyse fonctionnelle permet de mettre à plat le projet et d'établir un référentiel de compréhension commun pour les clients internes et externes et plus largement l'ensemble des parties prenantes du projet.

En procédant ainsi, non seulement le projet est mieux ciblé mais d'autre part on peut suivre l'évolution de l'intérêt pour chacune des fonctions principales à mettre en oeuvre au sens de toutes les parties prenantes.

Le référentiel de valeurs du projet

Comme toutes les méthodes et démarches de rationalisation, elle rencontre ses limites dès lors que l'on aborde le thème de la complexité.

En revanche, le découpage fonctionnel proposé par l'analyse de la valeur est un outil précieux pour bâtir un référentiel de valeurs afin de mieux cerner les sources de satisfaction des clients internes et externes, et plus globalement de l'ensemble des parties prenantes d'un projet complexe.

L'ouvrage le chef de projet efficace expose le principe de la construction du référentiel de valeurs, c'est la première des douze bonnes pratiques de la démarche.

Analyse de la Valeur et Gestion de projet

L'analyse de la valeur est une méthode qui s'assure dès la conception que chaque fonction du produit sera orientée vers la satisfaction du client afin d'éliminer les efforts et coûts inutiles. Nous poursuivrons avec une utilisation spécifique de l'analyse de la valeur pour manager les projets complexes et gérer les intérêts des parties prenantes.

Comment calculer le ROI du projet, Return On Investment Le ROI est la mesure de l'efficacité d'un investissement en termes de rentabilité. Il consiste généralement en un simple ratio comparant la valeur du coût de l'investissement avec sa rentabilité.

Pour être qualifié de rentable, un investissement doit nécessairement se transformer en source de recettes à plus ou moins brèves échéances.

L'AMDEC est une méthode conçue spécifiquement pour identifier les modes de défaillance d'un produit, d'un procédé ou d'un processus. Cette démarche exige rigueur et précision, son efficacité est à ce prix. L'AMDEC est née au sein de l'industrie aéronautique. L'industrie automobile l'a ensuite rapidement adoptée. Aujourd'hui, les applications de l'AMDEC sont multiples. Voyons tout cela.

