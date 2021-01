L'Analyse PESTEL, L'entreprise dans son environnement

L 'analyse PESTEL est un puissant outil pour évaluer le positionnement de l'entreprise en prenant en compte les six dimensions caractérisant son environnement, soit : Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Écologique et Légale. L'entreprise est en effet un élément d'un écosystème plus global. Lors de l'analyse stratégique, il est contre-productif de limiter l'étude au fonctionnement interne et aux seuls proches compétiteurs sans se préoccuper du contexte plus global qui caractérise l'écosystème. C'est ce que cherche à résoudre l'analyse PESTEL en se proposant d'étudier les dimensions environnementales de l'entreprise. Voyons comment s'y prendre.

La phase d'analyse stratégique, c'est aussi sortir la tête du guidon, jeter un coup d'oeil à l'extérieur et prendre le temps de lire le bulletin météo.

Définition

L'analyse PESTEL est quelque part un outil complémentaire de l'analyse SWOT et des 5 Forces de Michael PORTER , un outil que tout bon analyste stratégique se doit de glisser dans sa panoplie. Cet outil, dont l'intitulé est en fait l'acronyme de Politique, Économique, Sociologique, Technologiques, Écologique et Légaux, se propose d'offrir une vision précise de l'environnement de l'entreprise dans ses multiples dimensions. C'est une étude indispensable tant la pertinence de la conception stratégique est étroitement liée à l'évolution de son environnement.

Principe de PESTEL

Dans un premier temps, on parlait d'analyse PEST et bien des consultants états-uniens notamment limitent l'étude à ces quatre dimensions, faisant abstraction de l'écologie et du législatif. Cela peut (en partie) se comprendre puisque l'intégration de la question environnementale ou écologique (la lette "E" de l'acronyme) mérite d'être traitée au plus proche des acteurs de l'entreprise et contrebalancer la quête de performance financière comme le propose la méthode GIMSI dans une perspective de performance globale de l'entreprise

D'autre part le législatif (la lettre "L" de l'acronyme) peut aussi être considéré soit comme faisant partie du chapitre "Politique" soit comme une 6ème force du modèle de Michael PORTER, incluant toute l'action des pouvoirs publics comme l'ont suggéré plusieurs spécialistes de la stratégie (en contradiction avec Michael Porter mais là c'est une autre histoire).

Quoi qu'il en soit, poursuivons avec l'acronyme PESTEL le plus complet pour cette étude.

Comment faire ? La méthode

Passons en revue les six étapes de la méthode qui correspondent aux six axes du modèle qu'il s'agit de bien préciser selon le contexte de l'entreprise. C'est dans cet environnement complexe que devra s'exprimer la stratégie de l'entreprise.

Étape 1 : Axe Politique Cette dimension joue un rôle essentiel comme chacun peut s'en douter. Les changements des règles économiques que ce soit la fiscalité ou l'organisation du commerce un niveau national qu'international, pour ne citer que ces deux facteurs, peuvent perçus positivement comme négativement au sens de l'entreprise selon son positionnement. Cette dimension joue un rôle essentiel comme chacun peut s'en douter. Les changements des règles économiques que ce soit la fiscalité ou l'organisation du commerce un niveau national qu'international, pour ne citer que ces deux facteurs, peuvent perçus positivement comme négativement au sens de l'entreprise selon son positionnement.

Étape 2 : Axe Économique Les facteurs économiques tel que le niveau de croissance sont bien entendu à prendre en considération lors de l'élaboration de la stratégie. Par exemple, l'évolution des taux de change a une influence directe non seulement sur les exportations mais aussi sur les indispensables achats de matières premières ou plus généralement de ressources. D'autre part, le taux d'inflation, le taux d'intérêt ou l'indice de consommation impactant directement sur les choix à effectuer. Les facteurs économiques tel que le niveau de croissance sont bien entendu à prendre en considération lors de l'élaboration de la stratégie. Par exemple, l'évolution des taux de change a une influence directe non seulement sur les exportations mais aussi sur les indispensables achats de matières premières ou plus généralement de ressources. D'autre part, le taux d'inflation, le taux d'intérêt ou l'indice de consommation impactant directement sur les choix à effectuer.

Étape 3 : Axe Social Les changements profonds d'une population comme l'évolution de la pyramide des ages, l'évolution du niveau d'étude moyen , le niveau de revenu et plus généralement tout ce qui a trait à la démographie orientent la conception stratégique vers des pistes bien précises tout en bannissant d'autres. De même que l'évolution des comportements ou des goûts d'une société ou d'une tranche d'age donnée ont des conséquences positives ou négatives sur des commerces déjà bien établis selon l'activité pratiquée. Les changements profonds d'une population comme l'évolution de la pyramide des ages, l'évolution du niveau d'étude moyen , le niveau de revenu et plus généralement tout ce qui a trait à la démographie orientent la conception stratégique vers des pistes bien précises tout en bannissant d'autres. De même que l'évolution des comportements ou des goûts d'une société ou d'une tranche d'age donnée ont des conséquences positives ou négatives sur des commerces déjà bien établis selon l'activité pratiquée.

Étape 4 : Axe Technologie L'importance de la Recherche et du Développement n'est plus à démontrer. Il s'agit en effet d'être toujours en phase avec les besoins et désirs des futurs acheteurs. Une activité clé dans le contexte actuel où les changements sont rapides et radicaux. D'autre part, une technologie émergente peut aussi se révéler dramatique pour l'entreprise si jamais elle vise à remplacer à moindres coûts des services ou des produits fournis habituellement par l'entreprise. Ce point rejoint le modèle des L'importance de la Recherche et du Développement n'est plus à démontrer. Il s'agit en effet d'être toujours en phase avec les besoins et désirs des futurs acheteurs. Une activité clé dans le contexte actuel où les changements sont rapides et radicaux. D'autre part, une technologie émergente peut aussi se révéler dramatique pour l'entreprise si jamais elle vise à remplacer à moindres coûts des services ou des produits fournis habituellement par l'entreprise. Ce point rejoint le modèle des cinq forces de Michael Porter : "Menace des produits de substitution".

Étape 5 : Axe Écologie L'importance de la question environnementale n'est plus à démonter aujourd'hui. Avec le changement climatique la prise de conscience du public et donc des clients influent nécessairement le choix de la stratégie. La législation évolue et le greenwashing ne résout pas tout, personne n'est dupe. C'est bien vers des solutions de L'importance de la question environnementale n'est plus à démonter aujourd'hui. Avec le changement climatique la prise de conscience du public et donc des clients influent nécessairement le choix de la stratégie. La législation évolue et le greenwashing ne résout pas tout, personne n'est dupe. C'est bien vers des solutions de développement durable à part entière, respectueuses de l'environnement que devront s'orienter les entreprises quel que soit leur domaine d'activité. L'utilisation efficiente des ressources, le recyclage systématique des déchets, les circuits courts sont des enjeux de premier ordre.

Étape 6: Axe Législatif L'évolution des lois comme bien sûr le droit du travail mais aussi tout ce qui concerne la santé et la sécurité sans oublier les lois de protection des consommateurs peuvent faire changer du tout au tout une démarche stratégique. L'évolution des lois comme bien sûr le droit du travail mais aussi tout ce qui concerne la santé et la sécurité sans oublier les lois de protection des consommateurs peuvent faire changer du tout au tout une démarche stratégique.

Conseils

Il ne s'agit là que de la présentation de quelques-unes des grandes lignes destinée à bien sensibiliser tous ceux qui sont concernés par l'élaboration de l'analyse stratégique Ensuite, un travail de fond est nécessaire pour identifier pour chacun des 6 axes les facteurs qui concernent au premier plan le devenir de l'entreprise.Puis, il est alors utile de valoriser les facteurs ainsi listés et de les séparer entre facteurs positifs (opportunités) et facteurs négatifs (menaces) en reprenant la terminologie SWOT . Ces derniers facteurs méritent d'être traités à l'aide d'une étude de risques bien conduite

Les variantes du modèle

PESTEL se dit aussi PESTLE en inversant les deux derniers types de facteurs. Les deux modèles sont équivalents, le second acronyme est cependant plus difficile à prononcer pour des francophone, c'est pour cela que l'on n'utilise que le premier.

STEEPLE : en ajoutant une dimension Éthique

STEEPLED : en ajoutant une dimension Démographique bien spécifique et une dimension Éthique.

SPELIT : en ajoutant une dimension Inter-culturelle. Voir le travail de recherche référencé ci-dessous.

