Les 7 qualités pour se former

A ssurer soi-même sa formation, ce n'est pas être un stagiaire passif attendant patiemment qu'un enseignant lui remplisse le cerveau des indispensables connaissances. Nous sommes dans le cadre d'une démarche active. Il s'agit donc de prendre l'initiative en permanence pour bâtir son propre plan et choisir les meilleures sources d'information. Voyons les 7 qualités que tout auto-apprenant se doit de posséder ou le cas échéant d'améliorer.

La difficulté majeure de tout apprentissage n'est pas d'acquérir de nouvelles connaissances, mais bien de s'efforcer d'oublier ses convictions aussi inébranlables soient-elles. Ainsi, on ne comprendra pas la théorie de la relativité d'Einstein si l'on n'est pas capable d'enterrer ses certitudes à propos des notions d'espace et du temps.

Les indispensables qualités pour mener à bien son projet

Passons maintenant en revue les sept qualités essentielles pour conduire à son terme son programme d'autoformation. Ces qualités sont en fait de véritables armes, toutes indispensables pour construire du mieux possible les connaissances nécessaires à son projet.

L'auto-apprenant ne peut en effet compter que sur lui-même pour débroussailler le champ de connaissance, et éviter les fausses pistes dans la jungle des rumeurs, des stéréotypes et des idées reçues. Il doit aussi lutter contre le découragement.

Carburants, instruments de navigation et boosters

Objectif : Évaluer ses 7 qualités d'autodidacte afin de mieux se connaître et de s'améliorer.

Résultat attendu : Une grille de critères identifiant ses points forts et ses points faibles.

Conseil : Se prendre au jeu et répondre en toute honnêteté à chacune des questions.

Risques d'échec : Passer un peu rapidement sur les questions, ne pas chercher à identifier ses points faibles.

Les sept qualités retenues pour une autoformation profitable sont ici organisées en 3 catégories.

Chacune des 7 fiches pratiques propose un mini-test pour évaluer votre niveau pour chaque qualité. Relevez vos 7 notes et passez à l'étape suivante, le bilan.

L'heure du Bilan

Format xlsx : bilan-qualite.xlsx

Une fois que vous avez passé en revue les 7 qualités, reportez vos résultats sur le diagramme disponible au format xlsx, pour un usage sous Excel :

Deux exemples commentés pour mieux comprendre

L'exemple de diagramme radar ci-après révèle un auto-apprenant qui n'est pas vraiment passionné par le sujet qu'il va étudier. Il est en revanche très curieux, ce qui devrait faciliter la découverte de thèmes connexes susceptibles de dynamiser un tant soit peu le manque d'appétence pour le sujet à étudier.

Comme il a le sens du partage, il profitera d'une émulation de groupe qui redonnera un intérêt certain à la matière étudiée. En revanche, il n'est malheureusement pas très persévérant. Dans le cadre de l'autoformation en ligne, il vaut mieux avoir conscience de cette faiblesse et mettre tous les moyens en œuvre pour la corriger.

Le diagramme radar suivant est révélateur d'un manque de confiance en soi. C'est vraisemblablement pour cela que « l'esprit critique » est aussi peu développé. L'auto-apprenant proposant cette grille risque d'être plus sensible aux thèses du moment sans chercher à les relativiser efficacement.

En compensation, il a par chance le sens du partage combiné à un goût pour la curiosité, et d'autre part il semble suffisamment rationnel pour ne pas croire n'importe quoi. C'est vraisemblablement sur ces points forts qu'il devra s'appuyer pour travailler l'« esprit critique » et la « confiance en soi », afin qu'ils ne deviennent pas un handicap au cours de la formation.

les deux livres de référence

Autoformation :Les bonnes habitudes

Alain Fernandez

130 pages, format epub, kindle et broché

Bientôt disponible

Autoformation : Profiter du web

Alain Fernandez

130 pages, format epub, kindle et broché

Bientôt disponible

À lire aussi

Pour découvrir vos talents, Gallup propose un test de près de 200 questions. Il est hautement recommandé d'être seul, au calme, loin du smartphone pour le réaliser. Le test est en français. Je l'ai soumis à différentes personnes de sexe, d'âge et d'activité différente suivi d'un bref échange afin d'analyser les résultats. En conclusion, le test est assez bluffant.

StrengthsFinder 2.0

Tom Rath

Comment identifier ses points forts et ses points faibles ? Ce sont les points forts qu'il s'agit de travailler au lieu de tenter de combattre ses points faibles. L'ouvrage est assorti d'un excellent test très précis et pertinent accompagné de conseils, disponible en ligne et accessible avec un code d'accès. (Gallup Press)

Attention : le code n'est valable qu'une seule fois, il est donc impératif d'éviter l'occasion et d'acheter ce livre neuf.

› www.amazon.fr



Les compétences du 21e siècle

Comment faire la différence ? Créativité, Communication, Esprit Critique, Coopération

de Jérémy Lamri, Michel Barabel, Olivier Meier

Dunod Octobre 2018

224 pages

Dispo :

› www.amazon.fr & Format Kindle



Les 7 profils d'apprentissage

Pour informer, enseigner et apprendre.

Jean-François Michel

Eyrolles 3èmeédition avril 2019

188 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

