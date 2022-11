Vérifier ses sources

Mise à jour le 3 novembre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Grâce au web et aux réseaux sociaux, nous disposons aujourd'hui des moyens de nous informer à tout instant et en n'importe quel lieu. En contrepartie, il est aussi plus difficile d'échapper aux rumeurs et aux idées reçues. Voyons comment s'y prendre pour vérifier ses sources.

Un homme certain d'avoir raison est pratiquement sûr d'avoir tort. Michael Faraday

Résister aux Fake News, pas si facile !

La citation ci-dessus n'est pas à prendre à la légère. C'est ainsi que Michael Faraday, au cours de ses conférences, parvenait à bousculer les esprits. Il ne s'agit pas de prendre ce propos à la lettre, mais bien de réfléchir à sa portée...

Elles sont si souvent séduisantes !

En effet, aussi rationnels que nous soyons, nous sommes tous sensibles aux "Fake News".

Une information originale ou une thèse bien construite en apparence, qui de surcroît est en écho avec nos croyances personnelles a toutes les chances de nous séduire.

Il n'est pas toujours facile de conserver une attitude critique pour trier le bon grain de l'ivraie et identifier les informations dignes d'intérêts.

Pourtant, il n'est pas vraiment judicieux de prendre pour argent comptant toutes les informations qui nous semblent justes sans s'accorder quelques instants pour se pencher sur leur vraisemblance.

C'est bien notre esprit critique, notre culture rationnelle et notre rigueur dans la vérification des sources qu'il s'agit d'appeler à la rescousse pour procéder à un tri rigoureux et esquiver ces tentatives de manipulations, volontaires ou involontaires.

De toute manière, le résultat est le même : la désinformation.

Objectif de cette fiche pratique

Objectif

Adopter une position rationnelle sans excès vis-à-vis de toutes nouvelles informations.



Résultat attendu

Prendre l'habitude de vérifier les sources des informations avant de les intégrer dans son système de connaissance et de les relayer.



Conseil

Se méfier de ses propres jugements de valeur. Ils nous incitent à accorder toute confiance aux informations qui les confirment. C'est ainsi que se propagent les fake news.



Risques d'échec

Un excès de scepticisme, douter de tout, perdre son temps à tout vérifier et ne plus savoir ce qu'il faut croire ou pas. Adopter une position rationnelle sans excès vis-à-vis de toutes nouvelles informations.Prendre l'habitude de vérifier les sources des informations avant de les intégrer dans son système de connaissance et de les relayer.Se méfier de ses propres jugements de valeur. Ils nous incitent à accorder toute confiance aux informations qui les confirment. C'est ainsi que se propagent les fake news.Un excès de scepticisme, douter de tout, perdre son temps à tout vérifier et ne plus savoir ce qu'il faut croire ou pas.

De la propagation des idées reçues

Avec son développement exponentiel, le web a créé sa propre logique. Ainsi, pour qu'un propos soit juste, pour qu'un fait devienne réel, pour qu'une théorie gagne une portée universelle, il suffit qu'ils soient répétés maintes fois et relayés par le plus grand nombre d'internautes.

À force de répétition, cette information, ce fait ou cette théorie gagne ses galons de véracité, et l'internaute « lambda » en toute confiance la diffuse à son tour et renforce ainsi son degré de vérité.

C'est là le moteur de la connaissance il est vrai, mais c'est aussi celui des « fakes news » ou « infox ».

La pensée partagée n'est pas un certificat d'authenticité



Nous sommes plusieurs à penser la même chose : C'est donc Juste !

Dans ce cas (humour):

Un milliard de mouches ne peuvent pas se tromper : il faut bouffer de la merde." Extrait du film "Road House"



" JE retwitte" : et voilà comment une "Fake" News gagne ses galons d'authenticité !

4 mauvaises raisons de partager une information non vérifiée

1. Il est tellement facile de retweeter

Bien des « twittos » abusent de cette fonction et recommandent des articles qu'ils n'ont pas pris le temps de lire. Bien des « twittos » abusent de cette fonction et recommandent des articles qu'ils n'ont pas pris le temps de lire. L'outil Twitter est très populaire et simple d'emploi. Il suffit d'un clic pour recommander un article qui a attiré notre attention. Les abonnés en sont instantanément informés dans leur fil d'actualité.Le titre contient les mots-clés du moment et, à leur sens, l'article mérite donc d'être relayé auprès des abonnés. C'est une raison de plus d'être sélectif dans le choix de ses abonnements Twitter.

2. C'est vrai puisqu'ils sont nombreux à le penser

Sur le web, les idées reçues et autres stéréotypes sont crédibilisés à force de répétition sans aucune critique constructive. Ce n'est pas parce qu'un maximum d'internautes pensent la même chose que celle-ci est juste. Un phénomène qui malheureusement accompagne de près la démocratisation de l'utilisation des réseaux sociaux.

3. C'est vrai puisque je le pense aussi

Nous sommes assez mal à l'aise confrontés à une démonstration qui bouscule notre système de jugement. On préfère le plus souvent accorder notre modèle de pensée avec la théorie généralement admise malgré ses incohérences. Les anciens étaient persuadés que la terre était au centre de l'univers.

Nicolas Copernic et Galilée n'ont pas pu imposer le système héliocentrique qui pourtant résolvait les invraisemblances du système géocentrique. Nicolas Copernic et Galilée n'ont pas pu imposer le système héliocentrique qui pourtant résolvait les invraisemblances du système géocentrique.

4. C'est vrai puisque c'est une autorité qui le dit

Ce n'est pas parce que l'auteur est un leader d'opinion connu et reconnu sur le web que sa thèse est juste à cent pour cent. Ce n'est pas non plus parce que l'auteur est enseignant dans une école de renom que son analyse doit être reçue comme une parole d'évangile, exemptée d'une critique contradictoire.

Mais si, heureusement, on commence à douter

Attention, ces 4 conseils semblent évidents. Mais on a vite fait de tomber dans le piège lorsque l'information lue nous séduit...En revanche, si le doute s'instaure, si notre esprit critique et notre sens de la rationalité prennent les commandes, se pose alors la question de la justesse du propos.



Et si ce n'était pas aussi juste que cela ?

Remonter aux sources de l'information et étudier les points de vue divergents est la seule solution. Encore faut-il qu'ils soient aisément accessibles.

Infographie "Bien vérifier ses sources"



Légende : Infographie, cliquez sur l'image pour l'agrandir et améliorer la qualité visuelle...

Si la vérification est impossible, alors il vaut mieux ne pas relayer ce propos. Si on conserve tout de même cette thèse litigieuse dans son processus d'acquisition de connaissances, ce sera avec les réserves d'usage. En tout cas, on ne la partage pas pour ne pas prendre le risque de renforcer ainsi la valeur de cette information invérifiable à notre niveau.

Pour bien apprendre, il s'agit d'être à la fois modeste et exigeant !

Apprendre exige de la modestie . Il s'agit d'être ouvert à toutes les formes de connaissance, quelles que soient les idées défendues et la manière dont elles sont exprimées.

. Il s'agit d'être ouvert à toutes les formes de connaissance, quelles que soient les idées défendues et la manière dont elles sont exprimées. Apprendre c'est aussi être exigeant. On ne lit et on n'écoute que les thèses exposées dans les règles de l'art. On n'a guère de temps à perdre avec les thèses présentées sans aucune démonstration ni argumentation. Il faut vite apprendre à repérer, parmi les acteurs désignés comme des experts de référence, les pontifes imbus de leur propre personne qui ne prennent pas le temps de démontrer, d'illustrer ou d'expliquer. Ce ne sont pas des passeurs. Ils n'ont en fait qu'un très faible intérêt pour une autoformation.

Erreur à ne pas commettre

Celui qui doute de tout ne croit plus en rien

À force de pratiquer le doute systématique, on n'accorde plus aucune confiance à la nouveauté. À force de pratiquer le doute systématique, on n'accorde plus aucune confiance à la nouveauté.

S'il est grandement salutaire de cultiver son esprit critique, il ne s'agit pas de douter de tout par principe. Ceux qui se réfèrent systématiquement à l'apôtre Saint Thomas, symbole de l'incrédulité, pour rejeter toutes les nouvelles thèses en désaccord avec leur système de valeurs ne sont pas des modèles de référence. Ce n'est pas ainsi que s'exerce l'esprit critique.

Tout ce qui est étonnant n'est pas à remettre en question. Un paradoxe aussi surprenant soit-il n'est pas faux par principe. Plus prosaïquement, ce fait ou cette information est peut-être tout simplement en décalage avec notre système de jugement actuel. C'est pour cela qu'on le considère comme paradoxal.

Coup d'œil historique

Les fake news et autres rumeurs, croyances et idées reçues sont aussi vieilles que l'humanité. Michael Faraday, en parfait héritier des lumières, recommandait de toujours maintenir en alerte son esprit critique, et de vérifier systématiquement toute information ou hypothèse avant de l'exploiter et de la diffuser à son tour. Les fake news et autres rumeurs, croyances et idées reçues sont aussi vieilles que l'humanité. Michael Faraday, en parfait héritier des lumières, recommandait de toujours maintenir en alerte son esprit critique, et de vérifier systématiquement toute information ou hypothèse avant de l'exploiter et de la diffuser à son tour. Il avait ainsi pressenti les ondes électromagnétiques mais ne pouvait démonter leur existence. Pour éviter d'être pris pour au mieux un illuminé au pire un fou, Il a préféré consigner dans une lettre à ouvrir un siècle plus tard : ses hypothèses s'avérèrent parfaitement justes !

Ressources web

Les quotidiens ont aussi mis en place des "Décodeurs" de Fake news par exemple :

Cinq autres bonnes habitudes

Évaluer la pertinence des documents

Il n'est pas aisé de juger à l'estime la pertinence des documents collectés. Pour ne pas se trouver face à un dilemme dès que l'on déniche un document qui paraît sérieux, il est prudent d'établir un juste barème d'évaluation des sources auquel se référer...

Évaluer la pertinence des documents Il n'est pas aisé de juger à l'estime la pertinence des documents collectés. Pour ne pas se trouver face à un dilemme dès que l'on déniche un document qui paraît sérieux, il est prudent d'établir un juste barème d'évaluation des sources auquel se référer... Transmettre ses connaissances pour mieux les consolider

La meilleure manière d'évaluer le degré d'acquisition de ses connaissances, c'est encore de les transmettre à son tour. Nicolas Boileau en son temps avait bien exprimé l'importance de bien maîtriser son sujet avant de le transmettre...

Transmettre ses connaissances pour mieux les consolider La meilleure manière d'évaluer le degré d'acquisition de ses connaissances, c'est encore de les transmettre à son tour. Nicolas Boileau en son temps avait bien exprimé l'importance de bien maîtriser son sujet avant de le transmettre... Comment partager ses connaissances ?

Partager ses connaissances est une démarche doublement enrichissante. Non seulement on participe à un projet altruiste mais aussi, s'il est bien conduit, on recueille en retour une somme d'informations qui renforcent ses propres connaissances...

Comment partager ses connaissances ? Partager ses connaissances est une démarche doublement enrichissante. Non seulement on participe à un projet altruiste mais aussi, s'il est bien conduit, on recueille en retour une somme d'informations qui renforcent ses propres connaissances... Apprendre doit rester un plaisir

Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'auto-justifier avec des "il faut bien le faire"" mais à la première occasion notre attention s'évade... Il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler...

Apprendre doit rester un plaisir Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'auto-justifier avec des "il faut bien le faire"" mais à la première occasion notre attention s'évade... Il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler... L'autoformation, ce n'est pas l'enseignement scolaire

Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation...

L'autoformation, ce n'est pas l'enseignement scolaire Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation...

Livres de références du site

Cet ouvrage de référence développe une démarche pratique pour dynamiser l'innovation dans une optique de performance globale et durable de l'entreprise en se fondant sur une délégation efficace auprès d'équipes de terrain solidaires...

Les tableaux de bord du manager innovant

Une démarche en 7 étapes pour faciliter la prise de décision en équipe

Alain Fernandez

Éditeur : Eyrolles

Pages : 320 pages

☛ Consultez la fiche technique »»»

Format ebook : PDF & ePub, Format Kindle

Pour réussir les projets d'entreprise, adoptez une démarche qui dynamise le relationnel entre les femmes et les hommes. Livre de référence du site…

Le chef de projet efficace

12 bonnes pratiques pour un management humain

Alain Fernandez

Eyrolles 6ème édition

248 pages

☛ Consultez la fiche du livre »»»

Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel. Livre de référence du site...

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel

Alain Fernandez

5ème édition Eyrolles

280 pages

☛ Voir la fiche du livre »»»

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

6,99 euros

Alain Fernandez130 pages Prix :0 eurosEditions Mimismo, ISBN : 9782956758815

Téléchargez le PDF

6,99 euros

Alain Fernandez140 pages Prix :0 EurosEditions Mimismo, ISBN : 9782956758839

Téléchargez le PDF

Voir ici les livres de référence du management et de l'entrepreneuriat. Ils sont complémentaires du site et peuvent être utilisés dans le cadre d'une autoformation : Voir ici les livres de référence du management et de l'entrepreneuriat. Ils sont complémentaires du site et peuvent être utilisés dans le cadre d'une autoformation : Ouvrages de références Management et Entrepreneuriat

La boîte à outils des formateurs

Collection : BàO La Boîte à Outils

de Fabienne Bouchut, Isabelle Cauden, Frédérique Cuisiniez

Dunod

200 pages

Dispo : www.amazon.fr

Kit de survie du formateurSydo160 pages

Dispo : www.amazon.fr

À découvrir... Qu'est-ce que la logistique, le Supply Chain Management ?

Définition logistique et Supply Chain Management, le pilotage de la chaîne logistique. Définition logistique et Supply Chain Management, le pilotage de la chaîne logistique.

Le mot du jour

Proverbe perse

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2022 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.