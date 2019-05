Une tête bien pleine ou une tête bien faite ?

T oute la subtilité de l'acquisition des connaissances repose sur cette célèbre formule de Montaigne. S'agit-il de se remplir la tête de connaissances pour répondre du tac au tac à des quiz, une tête bien pleine donc, ou bien de structurer ses savoirs afin d'améliorer sa capacité de jugement pour des situations imprévisibles, autrement dit une tête bien faite ? C'est bien là ce qui différencie les formations de type "formatages", des formations réellement "enrichissantes".

Il fallait s'enquérir qui est mieux savant, non qui est plus savant. Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire, et laissons l'entendement et la conscience vide. Montaigne et la critique de l'enseignement. (Essais)

La finalité : Développer sa capacité de jugement

Il ne s'agit pas de se remplir le cerveau de connaissances pour pouvoir étaler sa science comme le font les « pédants à la tête bien pleine ». C'est ainsi que Michel de Montaigne (1533-1592) qualifiait ces puits de connaissances qui ne savent que restituer les enseignements appris sans jamais les mettre en œuvre. Ce n'est pas là la finalité d'une formation.

Le but de la connaissance : renforcer sa capacité de jugement

Il s'agit plutôt de se construire unepour renforcer sa capacité de jugement. C'est cela la compétence . Ce n'est pas uniquement utiliser sa mémoire. C'est intégrer les enseignements afin d'enrichir sa propre capacité de jugement pour résoudre les problèmes qui se posent au quotidien. L'enseignement traditionnel ne propose que d'accéder au concept de

Le cerveau n'est pas une éponge

Le cerveau est alors considéré commequi peut absorber les connaissances transmises à condition que l'apprenant demeure attentif et silencieux.

S'approprier les savoirs

En revanche une tête bien faite sous-entend l'idée que le processus d'apprentissage est un peu plus complexe, et nécessite impérativement la participation de l'auditeur.

Toujours selon Montaigne, il ne s'agit pas de « nous rendre plus savant mais mieux savant ». Ce qui importe pour le philosophe, c'est l'appropriation des savoirs. Pour parvenir à ce stade, l'apprenant ne doit donc pas rester passif mais au contraire réagir, questionner, donner son point de vue.

De toute façon, le modèle d'enseignement directif tel que le représente les deux vignettes 1 et 2 n'est pas juste. On ne transfert pas des connaissances telles quelles. On ne communique que des informations, puis chacun construit ses connaissances.

À chacun son filtre informationnel

L'exploitation des informations perçues est directement dépendante de notre état de réceptivité. Si l'information peut sembler universelle pour celui qui l'émet, chacun des destinataires la filtre selon son propre vécu, sa personnalité, ses besoins personnels et son niveau d'attention.

C'est uniquement après ce processus que l'information perçue sera mise en perspective avec les connaissances déjà acquises, puis intégrée dans la structure mentale de chacun. Pour intégrer du mieux possible ces informations et les transformer en connaissances utiles, l'apprenant ajuste sa compréhension : il questionne et donne son avis sur la question.

Nous sommes tous uniques et chacun de nous construit son propre système de connaissance.

Anecdote : C'est ainsi que l'on peut identifier la principale cause d'échec des systèmes informatique de gestion de la connaissance et des systèmes experts en vogue jusqu'au début des années 2000. Les concepteurs partaient du postulat que la connaissance était universelle. Ils cherchaient donc le moyen de la formaliser pour la stocker informatiquement et ainsi la diffuser à volonté. Ces ingénieurs ne purent, on s'en doute, parvenir à mettre au point des processus à même de traduire les connaissances implicites en informations explicites, donc informatisables, susceptibles d'être restituées dans leur état initial. Ces projets inutiles ont lourdement pesé dans les budgets des entreprises qui avaient cru au miracle des « têtes interchangeables ». La connaissance ne se transmet pas aussi simplement. Heureusement !

Un cerveau est en constante évolution

Le cerveau de chacun d'entre nous est unique. Il s'est construit selon l'environnement social et culturel dans lequel nous baignons depuis notre plus tendre enfance. Il se structure et se restructure au fur et à mesure de l'expérience vécue.

Le cerveau n'est donc pas un réservoir qu'il suffirait de remplir de connaissances, de gré (récompense) ou de force (punition), pour obtenir une tête bien pleine. Les connaissances ne sont pas non plus stockées dans des cases bien rangées, telles des boîtes à archives soigneusement classées. Le cerveau est adaptatif, chaque enseignement se moule et s'adapte aux structures déjà existantes.

Il se réorganise en permanence pour bâtir une tête bien faite. C'est aussi en ce sens que nous ne sommes pas égaux face à un nouvel enseignement. Chacun essaie de se raccrocher à des connaissances déjà acquises, quitte à adapter les informations pour le meilleur (enrichissement) comme pour le pire (contresens).

A ce sujet, voir aussi

L'autoformation ce n'est pas l'enseignement scolaire Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. Lorsque l'on apprend, on redessine l'information reçue afin de l'intégrer du mieux possible dans notre propre système de connaissances. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation.

Chacun d'entre nous est unique. Notre cerveau a été structuré par bien des facteurs dont notre propre histoire n'est pas le moindre. Lorsque l'on apprend, on redessine l'information reçue afin de l'intégrer du mieux possible dans notre propre système de connaissances. L'enseignement classique, celui que l'on a quasiment tous connu durant notre formation de base, ne considère pas les spécificités de chacun, son vécu, son système de pensée et ses besoins. Ce n'est pas l'exemple à suivre pour réussir son auto-formation. Autoformation : Evitez les chausse-trapes Se former est une digne ambition, d'ailleurs indispensable aujourd'hui où l'exigence de renouvellement des connaissances est particulièrement accélérée. En revanche il vaut mieux éviter de se fourvoyer en sélectionnant mal ses motivations et ses objectifs au risque de perdre non seulement un temps précieux mais aussi un indispensable enthousiasme. Voyons tout cela.

Se former est une digne ambition, d'ailleurs indispensable aujourd'hui où l'exigence de renouvellement des connaissances est particulièrement accélérée. En revanche il vaut mieux éviter de se fourvoyer en sélectionnant mal ses motivations et ses objectifs au risque de perdre non seulement un temps précieux mais aussi un indispensable enthousiasme. Voyons tout cela. Apprendre doit rester un plaisir Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à essayer de se concentrer sur un sujet rébarbatif ? On a beau s'auto-justifier avec des il faut bien le faire, mais à la première occasion notre attention s'évade... Et on relit pour la troisième fois le même paragraphe sans le comprendre pour autant. En conclusion, il est toujours préférable d'étudier des thèmes que l'on aime. C'est une évidence, mais il n'est pas inutile de le rappeler.

Lecture recommandée

7 Habitudes pour se former tout au long de la vie

La méthode Faraday, une légende de l'autoformation

Alain Fernandez

110 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-0-8

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)



Objectif : Débusquer les pépites de connaissance dans le foutoir du web

Les 7 bonnes pratiques de l'autodidacte 3.0

Alain Fernandez

137 pages Prix : 9,90 Euros

Livre broché et illustré, Format :15,2 x 22,9 cm

ISBN : 978-2-9567588-2-2

Editions Mimismo

En stock chez : www.amazon.fr

Ebook Kindle

Ebook epub

Téléchargez l'extrait (PDF)

Copyright : © Alain FERNANDEZ 1998-2019 Tous droits réservés





Partagez cet article...

(total partages cumulés > 65)

Si vous souhaitez partager votre point de vue sur cet article, utilisez désormais Twitter ou votre réseau social favori.