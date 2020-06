La Sérendipité et le web, un mythe ?

« Le web, c'est le lien hypertexte. »Tim Berners-Lee, promoteur de l'hypertexte et quelque part l'inventeur du web

Objectif de l'article

Malgré ce que laisse supposer le concept de sérendipité, tous les liens inclus dans une page web ne sont pas nécessairement utiles pour le lecteur.Tant que l'on n'a pas achevé la lecture d'une page web, il vaut mieux ne pas cliquer sur les liens internet (hypertexte), quitte à y revenir ensuite.Ne pas accorder l'importance qu'il se doit à ce thème. L'insertion de liens internet dans une page web est aussi une technique pour chercher à tromper les algorithmes de recherche.

Définition de la sérendipité

Sérendipité Le plaisir de découvrir des informations par « hasard »

Le terme de sérendipité est entré assez récemment dans le vocabulaire du quotidien. La sérendipité n'est autre que l'art de faire des découvertes par hasard. Bien des innovations essentielles à notre vie quotidienne comme la pénicilline, le Viagra, le Velcro, le Post-it ou encore la tarte Tatin pour les plus gourmands ont été des découvertes fortuites, le pur fruit du hasard, en tout cas selon la légende généralement admise.

On peut cependant douter qu'il suffise de courir derrière le moindre micro-signal placé sur notre route, en chasse de l'aubaine, pour parvenir au secret de la création. On ne découvrira pas systématiquement au détour d'une expérience ratée l'innovation qui nous rendra célèbre. Le hasard est facétieux et tout aussi parcimonieux en matière de bonne fortune.

La problématique est assez similaire sur le web. Voleter de page web en page web, butiner comme disent les Canadiens francophones plus poétiques, et dénicher tout à fait par hasard des ressources d'exception que l'on aurait jamais dénichées autrement, c'est justement le principe du Web ou plus précisément de l'hypertexte.

Mais découvrira-t-on immanquablement la perle informationnelle ou risque-t-on plutôt de perdre le fil de notre sujet ? Voyons tout cela d'un peu plus près.

Faut-il suivre les liens internet de la page web en cours de lecture ? Non. Enfin pas toujours

Les liens internet ou hypertextes, parsemant la page web en cours de lecture éveillent notre curiosité. Ils sont bien utiles lorsque l'auteur les a placés au service des lecteurs souhaitant approfondir le sujet traité.

En suivant ce lien, le lecteur trouvera peut-être de précieux compléments pour son étude personnelle voire de nouvelles idées, c'est là le principe de la sérendipité. Mais avec la marchandisation du web, le système de liens dans les articles a été dévoyé de son but initial. Subrepticement glissés au cœur du texte, de nombreux liens n'ont qu'une finalité publicitaire. Ils captent notre attention et nous font perdre le fil de notre lecture.

L'algorithme des moteurs de recherche, et notamment celui de Google, juge la pertinence d'un document web en se référant au nombre de fois où celui-ci est cité sur le web, de préférence sur des sites de référence, mais pas seulement. C'est le fameux « PageRank ». Ce n'est pas le seul critère mais c'est vraisemblablement l'un des plus importants. Il est assez tentant d'essayer de tromper l'algorithme du moteur de recherche en glissant des liens de complaisance pointant sur d'autres articles de son propre site ou de sites partenaires. Ces liens ne sont pas toujours très utiles pour le lecteur.

S'il n'est pas désagréable de voleter de document en document sur le web, sans jamais prendre le temps de s'attarder à lire un texte dans sa totalité, ce n'est pas vraiment la meilleure méthode pour construire ses connaissances.

Il n'est pas facile de se concentrer et, pour peu que le sujet soit un tant soit peu ardu, l'attention n'attend que la moindre occasion pour s'échapper. Les publicitaires du web l'ont bien compris. C'est pour cela que la publicité envahit la très large majorité des sites web.

Typologie des liens glissés dans une page web

L'hypertexte est un outil assez fantastique pour éclaircir et enrichir un point précis de l'article au service du lecteur. L'auteur glisse donc des liens au cœur de son article pour mieux informer les lecteurs.

Deux bonnes raisons de cliquer sur le lien

L'auteur ne fait qu'effleurer un thème connexe pour ne pas s'éloigner de son sujet. Le lecteur qui souhaite justement travailler cet aspect de la thématique dispose ainsi d'une nouvelle ressource.

Le lecteur qui souhaite justement travailler cet aspect de la thématique dispose ainsi d'une nouvelle ressource. Pour écrire son article, l'auteur s'inspire d'autres sources. Il les cite exhaustivement pour que le lecteur puisse, là encore, approfondir le thème s'il le souhaite.

Trois raisons pour ne pas se sentir obligé de cliquer

Le lien sert uniquement à améliorer le positionnement de la page dans les résultats des moteurs de recherche. L'auteur profite de son article pour soigner le « maillage interne » de son site web. Il multiplie les références à ses propres articles afin d'en améliorer le positionnement dans les résultats du moteur de recherche. (Voir ici les recommandations d'un expert du SEO)

L'auteur profite de son article pour soigner le « maillage interne » de son site web. Il multiplie les références à ses propres articles afin d'en améliorer le positionnement dans les résultats du moteur de recherche. (Voir ici les recommandations d'un expert du SEO) L'auteur pratique les échanges croisés de liens avec d'autres auteurs d'articles afin d'améliorer leur positionnement réciproque. Le nombre de liens pointant sur un article est l'un des critères utilisés par les moteurs de recherche pour juger de sa pertinence. Bien des auteurs utilisent donc ce principe de liens croisés « amicaux » uniquement pour améliorer la visibilité de leurs articles respectifs.

Le nombre de liens pointant sur un article est l'un des critères utilisés par les moteurs de recherche pour juger de sa pertinence. Bien des auteurs utilisent donc ce principe de liens croisés « amicaux » uniquement pour améliorer la visibilité de leurs articles respectifs. Le lien est utile pour le portefeuille de l'auteur, la publicité camouflée. Certains auteurs de blogs peu scrupuleux n'hésitent pas à publier, sans le signaler pour autant, des articles de complaisance rémunérés par un annonceur et truffés de liens commerciaux. Bien qu'illégale, cette pratique perdure encore aujourd'hui. La publicité camouflée est l'une des plaies du web. Les moteurs de recherche, Google en tête, combattent difficilement ces pratiques à l'éthique pour le moins douteuse. (Cela dit, Google lui-même n'hésite pas à masquer ses propres liens publicitaires : (Voir ici les le camouflage des publicités)

Mais malheureusement, la volonté de mieux informer le lecteur n'est pas toujours la principale motivation de l'auteur. Il vise quelquefois d'autres fins moins désintéressées lorsqu'il insère des liens dans son article. Passons en revue les trois types les plus courants de liens inutiles pour la bonne compréhension du texte publié.

La sérendipité ou perdre son fil d'Ariane ?

Plusieurs expériences se déroulant dans le milieu universitaire ont démontré qu'au bout de quelques clics, on perdait assez rapidement son sujet initial.

À partir du sixième lien cliqué, la très large majorité des étudiants, cobayes de l'expérience, oublient de revenir au texte original en cours d'étude.

Les étudiants ne sont sûrement pas les seuls à tomber dans le piège de l'hypertexte compulsif.

Le test est en effet assez facile à réaliser. Entamez la lecture d'un document d'intérêt et cliquez sur l'un des tout premiers liens que vous rencontrerez. Faites de même avec ce nouveau document et répétez l'opération encore deux, trois ou quatre fois.

Faites une pause et essayez de vous rappeler la teneur du premier document. Comme tout un chacun, vous l'aurez oublié et, de surcroît, vous serez surpris du sujet du dernier document en cours de lecture qui, à coup sûr, n'aura strictement rien à voir avec le thème du document d'origine.

L'internet nous rend-t-il idiots ?

Quel risque ?

C'était la question posée par Nicholas Carr dans un célèbre article puis dans un livre où l'auteur avait noté que depuis l'Internet ou plutôt le web notre cerveau avait tendance à se remodeler dans une logique de liens hypertexte. Autrement dit, on a plus tendance à cliquer sur un lien que de poursuivre calmement la lecture de l'article. Aussi nous serions en train de perdre notre sens de la lecture et le moindre ouvrage un peu dense nous mettrait en difficulté.Selon l'auteur donc, les liens hypertextes notamment seraient la cause d'une dispersion des esprits. Les internautes, fortement incités à virevolter de page en page (butiner comme disent les cousins du Québec), ne prendraient plus le temps d'approfondir un thème précis. L'abondance des "news", la multiplicité des outils type "Twitter" contribueraient à nous transformer en girouette. Les usages du Web ne sont pas sans conséquences. Notre cerveau se réorganise en permanence. Les connexions neuronales s'adaptent à l'environnement informationnel. Selon l'auteur, il sera de plus en plus difficile de conserver son attention sur un sujet précis. Le risque est là. Bref, c'est la crétinerie globalisée qui nous pend au nez... Toujours selon l'auteur, personnellement je n'ai encore rien constaté...

Voir The Shallows

What the Internet Is Doing to Our Brains

Nicholas Carr

WW Norton & Co

276 pages

Dispo :

› www.amazon.fr

