L e projet Business Intelligence est un projet d'envergure. Et comme pour tout projet d'envergure il est pour le moins hasardeux de s'embarquer sans calculer précisément le Retour sur Investissement attendu. Voyons comment calculer le ROI du projet BI en tenant compte des gains cachés qui n'apparaissent pas immédiatement sur le compte de résultats.

Calculer le Retour Sur Investissement de la Business Intelligence

Avant de le juger comme une réussite, on attend que l'objet du projet, une fois celui-ci achevé, se révèle comme une nouvelle source de profits, exprimée en espèces sonnantes et trébuchantes.

La mesure financière ne suffit pas pour l'étude d'opportunité

Le résultat n'est pas immédiat. La mise en oeuvre des technologies complexes exigent un temps d'adaptation relativement long et la mesure financière est un indicateur particulièrement lent et rémanent.

Pourtant, il faut bien être en mesure d'estimer le gain potentiel afin de dimensionner l'enveloppe budgétaire initiale et de juger de l'opportunité de lancer ledit projet. Il est primordial d'entreprendre au préalable une analyse financière suffisamment concrète et complète afin d'estimer le ROI, Retour sur Investissement en français.

Évaluer l'opportunité de l'investissement

Return On Investment

Que peut-on attendre de l'investissement ?

Est-ce que cela vaut le coup d'investir en interne ? L'IRR (Internal Rate of Return), taux de rentabilité interne, évalue le taux annualisé susceptible d’être retourné par l’investissement.

Voir ici pour plus de compléments :Internal Rate of Return (IRR) (corporatefinanceinstitute.com)

Combien de temps faudra-t-il attendre avant de récupérer l'investissement ? Le délai de récupération évalue le temps à attendre pour atteindre le point d’équilibre, lorsque l’investissement est entièrement remboursé.

Voir ici pour plus de compléments :Capital Budgeting, Payback Period (xplaind.com)

Voir ici pour plus de compléments :Net Present Value (investopedia.com)

Selon les cas et les habitudes de travail, on peut conduire cette réflexion en évaluant le Return On Investment, l'Internal Rate of Return ou encore le Payback period et la NPV Net Present Value

Pas si facile. Tous les avantages ne s'expriment pas directement sous forme monétaire en tout cas d'une façon directe. Il s'agit d'estimer aussi précisément que possible les avantages plus indirects, c'est aussi ainsi que s'exprime la réussite du projet dans la durée.

Prendre la question du ROI à rebrousse-poil

Quels que soient les projets, il faudra d'une manière ou d'une autre apporter une réponse à la question :

Quelle est la valeur potentielle de l'avantage compétitif ?

Pas facile de répondre. On peut alors l'inverser :

Pas facile de répondre. On peut alors l'inverser : Que risque-t-on si on ne met pas en place le projet ?

On peut aussi la décliner ainsi :



On peut aussi la décliner ainsi : Quels sont les gains pour les utilisateurs en termes de qualité de prise de décision ?

Les apports attendus du projet BI

Rapidité d'accès à l'information pertinente.

Facilité d'accès à l'information.

Facilité d'extraire de nouveaux enseignements.

Généralisation de l'accès à l'information.

Meilleure appréciation des risques.

Amélioration significative de la prise de décision pour tous les managers équipés d'un tableau de bord.

Courbe de rentabilité d'un investissement

Nous détaillerons alors les avantages pour mieux les estimer :En complément, la courbe classique d'un investissement quel qu'il soit:

Réformer le calcul du Retour Sur Investissement (RSI) (ROI)

Dès les débuts de l'industrialisation, le calcul du ROI initié par les dirigeants de DuPont de Nemours était déjà un préalable à tout projet d'investissements en équipements de l'entreprise. Cette approche n'a pas échappé aux critiques. En ne se fiant qu'au calcul du ROI, les décideurs ont plutôt tendance à ne privilégier que les projets dont la rentabilité est perceptible à court terme.

Il est désormais temps de réformer ce mode de calcul exclusivement financier afin de permettre le développement de projets dont la rentabilité financière n'est perceptible qu'à plus long terme. Bien des "gains cachés" ne sont pas immédiatement visibles sur le compte de résultats. Ils contribuent pourtant à l'amélioration globale de la profitabilité durable et à plus long terme.

Des intérêts, comme les apports qualitatifs :

...du bien-être au travail,

du respect mutuel,

de la coopération spontanée,

de la mise en commun des connaissances,

d'une meilleure connaissance des clients pour tous les acteurs de l'entreprise,

des contacts plus étroits avec l'ensemble des partenaires,

du développement de stratégie commune avec les partenaires de la chaine logistique,

et plus globalement d'un accès simple et directe à l'information décisionnel pour tous...

En complément du ROI, le calcul du TCO

...seront désormais pris en compte afin de mettre en oeuvre de véritables projets d'avenir. Cette liste n'est pas exhaustive et dépend étroitement de la stratégie poursuivie ainsi que des réformes organisationnelles entreprises. Le projet Business Intelligence n'est réalisable qu'au terme de cette étude. Elle est un outil précieux pour bien évaluer les apports et convaincre non seulement les décideurs mais aussi toutes les parties-prenantes concernées. Pour ceux qui sont intéressés, je développe cette question essentielle du calcul du ROI dans le livre Le chef de projet efficace. Définition du TCO Total Cost of Ownership ou Coût Total d'appropriation Le TCO Total Cost of Ownership ou Coût Total d'Appropriation considère pour son calcul la majeure partie des coûts induits directement et indirectement par la possession et l'utilisation d'un matériel. Au prix d'achat s'ajoute tous les frais comme l'installation, les supports, la formation...

Lire aussi la Mesure du Retour sur Investissement du projet MDM Master Data Management: ROI du projet MDM, gestion des données de référence.

