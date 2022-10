Le projet Business Intelligence informatique décisionnelle

Mise à jour le 1 octobre 2022 Par Partagez Par Alain Fernandez

Le projet décisionnel dans sa totalité

Le projet Business Intelligence est bien trop souvent abordé sous l'angle quasi exclusif de la technique et du choix des technologies. Comme s'il suffisait d'assembler les briques d'un vaste Légo ® pour construire... Quoi donc ? Un système d'aide à la décision, rien de moins !

Construire un système décisionnel

Parce que, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est cela le rôle de la Business Intelligence que l'on appelait il y a peu encore l'informatique décisionnelle.

Pour avoir quelques chances de réussite et donc d'être utile, le projet doit impérativement être centré sur la question des besoins en matière décisionnelle autant au niveau des utilisateurs, managers- décideurs que des attentes stratégiques de l'entreprise.

Le projet décisionnel, un projet singulier

Le projet Business Intelligence est assez représentatif de la rupture fondamentale de la conception des systèmes informatiques.

Encore récemment, les systèmes informatiques étaient développés dans l'unique objectif de rationaliser les flux de production. La rentabilité globale du système, le ROI, se calculait aussi en nombre de postes supprimés.

L'étude des attentes utilisateurs pouvaient alors se résumer à la portion congrue. La technique décidait. Aux hommes de s'adapter.

Les systèmes ERP de première génération, par exemple, ne dérogeaient pas à cette logique de rationalisation systématique. Les concepteurs de systèmes décisionnels se souviennent assurément des difficultés quasi insurmontables pour extraire un tant soit peu d'informations décisionnelles d'un simple ERP. Ce n'était pas prévu.

Nul besoin d'ailleurs de remonter aux temps pionniers de l'informatique. Il y a seulement une dizaine d'années, les leaders du marché ERP comme SAP AG, pour ne citer que celui-là, n'avaient intégré aucun modèle décisionnel dans leur produit phare.

Depuis bien sûr, ils se sont brillamment rattrapés, le marché l'exigeait.

Au programme du chapitre "Projet BI"

À lire... le livre de référence du site

Ouvrage de référence auprès des managers, consultants, chefs de projets décisionnels, formateurs, enseignants. Le guide complet pour bâtir le système d'aide à la décision de l'entreprise.

Étape par étape, ce livre vous permet de bâtir une solution de Business Intelligence remplissant pleinement sa fonction au service des décideurs de l'entreprise...

Les nouveaux tableaux de bord des managers

Le projet Business Intelligence clé en main

Alain Fernandez

Éditions Eyrolles

6ème édition revue et augmentée

Long Seller 40.000 exemplaires vendus

500 pages

Prix : 35 Euros

Dispo

www.amazon.fr

www.eyrolles.com

www.fnac.com

& PDF ou ePub Format Kindle

Recommandez ce livre par email

Système informatique, système d'information, système décisionnel

Si les concepteurs n'ont pas tout de suite vu la dimension informationnelle des données collectées et traitées, les utilisateurs décideurs, eux, attendaient de véritables solutions concrètes.

La rupture est là. Au cours de cette décennie, nous passons du système informatique rationalisant les flux de production au système d'information offrant le maximum d'assistance aux utilisateurs.

Il est donc primordial de réformer les modes de conception afin d'en articuler le déroulement autour des besoins présents et futurs des utilisateurs. Sans, bien sûr, perdre de vue qu'un système décisionnel est efficace lorsqu'il incite au développement de démarches coopératives (Business Intelligence 2.0).

Voir aussi le dossier Voir aussi le dossier Business Intelligence et stratégie d'entreprise

La référence du concepteur de système décisionnel

L'ouvrage, Les nouveaux tableaux de bord des managers best-seller de sa catégorie depuis déjà plus de 20 ans, 6 éditions successives, pour suivre au plus près les avancés des connaissances et des pratiques et intégrer les retours d'expérience du terrain.

Ce guide pratique permet de concevoir et de réaliser concrètement un système décisionnel opérationnel facilitant réellement la prise de décision dans l'organisation.

Le déroulement de la méthode complète est structurée en 3 parties :

La première partie est centrée sur la double problématique de la mesure de la performance pour l'organisation actuelle et du processus de prise de décision centré sur l'acteur de terrain, le décideur ultime, dans un contexte de gouvernance élargie et de développement responsable.

La seconde partie expose le déroulement du projet. L'accent est porté autant sur les aspects coopératifs développeurs-utilisateurs de la démarche que sur le thème essentiel de l'accompagnement du changement.

La troisième partie détaille la méthode GIMSI étape après étape. Les particularités, autant techniques qu'humaines ou organisationnelles, sont étudiées pour chacune des phases du projet jusqu'à l'intégration et le déploiement de la solution. Cette édition est interactive. Chaque étape de la méthode est connectée à une page de ce site où le lecteur pourra consulter les dernières mises à jour et les ressources complémentaires voir notamment le chapitre Méthode projet.

Plan de l'ouvrage



© Les nouveaux tableaux de bord des managers Eyrolles

Une méthode centrée sur les besoins des décideurs

La méthode développée dans cet ouvrage est assez originale dans le sens où elle est bien centrée sur les besoins des décideurs en matière d'aide à la décision et relègue en seconde partie de l'étude le choix de la solution technologique la mieux adaptée.

C'est en tout cas ainsi que l'on conçoit et que l'on réalise des solutions parfaitement adaptées aux attentes des décideurs et tout à fait en phase avec les exigences stratégiques de l'organisation.

La difficulté de la démarche Gimsi repose essentiellement sur son aspect Bottom Up. C'est une démarche fondée sur la responsabilisation, la délégation de pouvoir et donc l'autonomie des managers et des équipes de terrain tout en assurant la cohérence globale.

Cette approche n'est pas toujours évidente. Pour bien des entreprises, l'autonomie et la responsabilisation ne sont que des mots censés satisfaire les aspirations à l'émancipation des salariés.

Ces entreprises sont encore bien trop imprégnées de la culture Taylorienne et des principes hiérarchiques indéboulonnables pour admettre que la réussite en un monde complexe et incertain repose justement sur la répartition des centres décisionnels au plus près du terrain, là où se trouve l'information et là où l'action est possible.

Le déroulement de la phase de choix des objectifs est l'instant de vérité.





Crédit Image : Steve Buissinne de Pixabay

Partagez cet article...

(total partages cumulés > 165)